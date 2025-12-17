שנת 2026 עוד לא התחילה, וכבר עולה החשש לחריגות בתקציב הביטחון לשנה הקרובה. התקציב אושר בממשלה בתחילת החודש, עם הסכמה בין מערכת הביטחון למשרד האוצר על סדר כוחות של 40 אלף אנשי מילואים מגויסים בכל רגע נתון (בממוצע שנתי).

רק בשעת לילה מאוחרת, כשהסכימו בצבא לרדת מדרישתם לסד"כ של 60 אלף מילואימניקים, הצליחו באוצר לכנס את התקציב לתוך מסגרות סבירות. אבל האם מערכת הביטחון מתכוונת באמת לעמוד הפעם במגבלות, ולהקל על המשרתים ועל קופת המדינה? כאן העניין עומד בסימן שאלה.

69 ימים בשנה? צווים ל־70 ימים כבר נשלחו

המשמעות של העמדת כוח קבוע בן 40 אלף אנשי מילואים היא שכל מילואימניק ישרת מקסימום של 69 ימים בשנה. זאת, בהסתמך על סיכומים קודמים בין האוצר למערכת הביטחון שהיו אמורים לקבל תוקף חוקי במסגרת תקציב המדינה, אבל נפלו ממנו לבסוף בהתנגדות הייעוץ המשפטי.

לוחמי מילואים קיבלו בשבועות האחרונים צווי 8 לסבב של יותר מ־70 ימים בתחילת השנה החדשה. כלומר, יותר מסך כל המכסה השנתית שהייתה אמורה להיקבע לגביהם. גדודים לוחמים אחרים זומנו גם כן לכ־60 ימי מילואים כבר בחודשים הראשונים של 2026.

האם זה אומר שהצבא גומר כבר עכשיו מכסות מילואים שצריכות להספיק לשנה? החישוב הוא קצת יותר מורכב. ראשית, לא כל עתודת המילואים של צה"ל זומנה עדיין, ולא מן הנמנע שבמערכת הביטחון בונים על צמצום הסדק בשלבים מאוחרים יותר של 2026. אולם, בקצב הנוכחי, יש באוצר שמניפים דגל אדום כבר עכשיו ומזהירים מחריגות צפויות בסיכום על סד"כ של 40 אלף מילואים, שגובה בהנחיית שר הביטחון ישראל כ"ץ לצה"ל.

תקציב הביטחון לשנת 2026 נקבע על 112 מיליארד שקל, כאשר אחד המשתנים המרכזיים היה כמות המילואים. החשש באוצר הוא שמא יאלצו לפרוץ את תקציב המדינה במעלה השנה, כפי שנאלצו לעשות פעם אחר פעם בשנתיים האחרונות למימון עלויות המלחמה המתארכת. מה שעוד היה מתקבל על הדעת בעיצומה של מלחמה, כבר פחות מובן בהפסקת אש.

חוקית, צה"ל אינו מוגבל בגיוס מילואים, כל עוד צו 8 עומד בתוקף - והוא צפוי להישאר פתוח לאורך 2026. צה"ל מוגבל רק תקציבית, אבל שנים של ניצחונות במאבקים מול האוצר הנחילו במערכת הביטחון את התחושה שתקציב אפשר לשנות בדיעבד.

שר הביטחון ישראל כ''ץ / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

המספרים לא בדיוק מתחברים

חוק המילואים הרגיל (להבדיל מצו 8) מתיר גיוס של 54 ימים לחייל, 70 ימים למפקד שאינו קצין, ו־84 ימים לקצין, במכסה לשלוש שנים רצופות. הסיכומים בין משרד האוצר למערכת הביטחון נועדו לשלש את היקפי הגיוס במציאות של אחרי המלחמה. אך כאמור, גם היעד המוגבר הזה עלול להיפרץ כבר בחודשים הבאים.

המספרים לא בדיוק מתחברים גם כשבודקים את גיוס חיילי המילואים בראי היעדים המשתנים של מערכת הביטחון. בחודש שעבר, כאשר בצבא עוד דרשו סד"כ של 60 אלף מילואימניקים בכל נקודת זמן בממוצע לאורך השנה הקרובה, הסבירו בצה"ל שהמשמעות תהיה כ־60־70 ימי מילואים בשנה לאדם. אולם, כאשר הוסכם בין על הפחתת הסד"כ בשליש ל־40 אלף מילואימניקים, יעד מספר ימי המילואים לאדם לא הופחת בהתאם, ולא הוגדרה מגבלה ברורה.

עוד באוקטובר ריעננו באכ"א (אגף כוח אדם) את מדיניות הגיוס למילואים, בעקבות הפסקת האש ברצועת עזה. השינויים היו אמורים להוביל לצמצום בהיקף המילואים. אולם, לפי נתונים עדכניים, סדר כוחות המילואים של צה"ל עדיין גבוה מהיעד של 40 אלף בעשרות רבות של אחוזים (המספר המדויק מסווג).

גם אם יטענו במערכת הביטחון שהמספר עדיין גבוה, רק כחלק מתקופת התארגנות לצמצום כוחות המילואים, הרי שהזימונים הנרחבים של המשרתים לחודשים הבאים, לצד צו 8 שנותר פתוח, מעלים ספק שבשנת 2026 יזכו סוף כל סוף אנשי המילואים לחזרה לשגרה.