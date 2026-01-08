ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
מהרן פרוזנפר

ועדת המינויים אישרה את המינוי של מהרן פרוזנפר לתפקיד ראש אגף התקציבים

מינויו של מהרן פרוזנפר לתפקיד הממונה על התקציבים במשרד האוצר, אושר על ידי ועדת המינויים בנציבות שירות המדינה • סמוטריץ' צפוי להביא את מינויו לאישור הממשלה בזמן הקרוב

אורן דורי 17:54
מהרן פרוזנפר / צילום: דוברות משרד האוצר
מהרן פרוזנפר / צילום: דוברות משרד האוצר

ועדת המינויים בנציבות שירות המדינה אישרה היום (ה') את מינויו של מהרן פרוזנפר לתפקיד הממונה על התקציבים במשרד האוצר. האישור התקבל בוועדה, לאחר שכבר פסלה את המינוי בשלוש הזדמנויות קודמות, בנימוק ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' אינו ממנה נשים להנהלה הבכירה של משרדו. עם מינויה של מיכל עבאדי-בויאנג'ו כחשבת הכללית באוצר, אושר הפעם גם מינויו של פרוזנפר לראשות אגף התקציב.

אישור זה אמור להביא לסיום סאגה ארוכה, שהשאירה את אגף התקציבים ללא ממונה בראשו בתקופה רגישה של העברת תקציב המדינה לשנת 2026. חצי שנה חלפה מאז הודיע סמוטריץ' על מינויו של פרוזנפר כמחליף ליוגב גרדוס.

לאחר שנבלם המינוי פעם אחר פעם בוועדת המינויים של נציבות שירות המדינה, בטענה על הימנעותו המוחלטת של סמוטריץ' מאיוש תפקידים בכירים באוצר בנשים, קידמו בסביבת סמוטריץ' דיל שלא זכור כדוגמתו: בתמורה לאישור המינוי של פרוזנפר לאגף התקציבים, מינה סמוטריץ' אישה כחשבת הכללית באוצר. לאחר שראיין מספר נשים שונות, נבחרה לבסוף עבאדי-בויאנג'ו, שמינויה אושר בוועדה לפני שבוע.

פרוזנפר, בן 58, כיהן בעבר כיועץ הכספי לרמטכ"ל, וניהל משאים ומתנים תקציביים מורכבים מול משרד האוצר כנציג מערכת הביטחון. לאחר שפשט את המדים הקים חברה לייעוץ אסטרטגי ופיננסי, ייעץ לגופים מרכזיים במשק וכן החזיק בבעלות משותפת בסוכנויות ביטוח. לצורך מינויו לתפקיד נדרש לחתום על הסכם ניגוד עניינים נרחב.

סמוטריץ' צפוי להביא את מינויו לאישור הממשלה בזמן הקרוב.