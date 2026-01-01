ועדת המינויים בנציבות שירות המדינה אישרה את מינויה של מיכל עבאדי-בויאנג’ו לתפקיד החשבת הכללית במשרד האוצר, כך נודע לגלובס. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' צפוי להביא את מינויה לאישור הממשלה בזמן הקרוב, כשאז יכנס המינוי לתוקף.

● הדרישה של סמוטריץ' שהביאה לדיון סוער בוועדת הכספים

● בגלל איחור באוצר והתנגדות האופוזיציה: חשש לבעיות תזרים קשות ברשויות המקומיות

כזכור, סמוטריץ' הודיע על בחירתו בעבאדי־בויאנג'ו לתפקיד לפני שבועיים. כעת היא חוזרת להיות חשכ"לית, לאחר שכבר כיהנה קדנציה בראש האגף באוצר בין השנים 2011-2017.

מעבר לניסיונה המוכח בתפקיד, הבחירה בעבאדי־בויאנג'ו נעשתה בין השאר בשל כוונתו המוצהרת של סמוטריץ' למנות אישה לתפקיד. אם לא מתוך פמיניזם, אז כניסיון להכשיר מינוי מרכזי אחר באוצר, של מהרן פרוזנפר לתפקיד ראש אגף התקציבים. מינוי זה נפסל פעם אחר פעם בוועדת המינויים, מתוך הביקורת השיפוטית על כך שסמוטריץ' מינה עד כה רק גברים להנהלת האוצר.

עם קבלת החותמת מהוועדה למינויה של עבאדי־בויאנג'ו כחשכ"לית, מתכוון סמוטריץ' להעלות לאישור הממשלה גם את מינויו של פרוזנפר. עדיין לא ברור האם שניהם יועלו לאישור הממשלה במקביל, או אחד לאחר השנייה. ככל הידוע, מינויו של פרוזנפר לא יובא לאישור הוועדה פעם נוספת. בסביבתו של סמוטריץ' העריכו בשבועות האחרונים שהבאת מינוי פרוזנפר לאישור הממשלה, חרף הפסילות הקודמות בוועדה, תוכל לעמוד גם במבחן בג"ץ.

עבאדי־בויאנג'ו תחליף את יהלי רוטנברג, שמסיים את הקדנציה שלו החודש, לאחר שנשא במשרת החשב הכללי מאז שנת 2020.