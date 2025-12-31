הדרישה של סמוטריץ' שהביאה לדיון סוער בוועדת הכספים

סוף שנת כספים הוא אירוע בכל ארגון שמתנהל לפי תקציב שנתי, ועל אחת כמה וכמה בממשלה. תקציבים שלא נוצלו עד 31 בדצמבר חוזרים לקופת המדינה, ובאופן מסורתי זהו החודש שבו הוצאות הממשלה הן הגבוהות ביותר, בניסיון של משרדי הממשלה ורשויותיה לנצל את היתרות. חלק מהוצאות הדקה ה-90, כמו העברות כספים בין סעיפי תקציב שונים, מצריך את אישור ועדת הכספים. בהתאם, על הוועדה, בראשות ח"כ חנוך מילביצקי, עברו שבועיים סוערים של בקשות בהולות, תרגילים פוליטיים ומיליארדי שקלים שעוברים ברגע האחרון.

ביום האחרון לשנת התקציב התלהטו הרוחות בוועדת הכספים סביב פניית האוצר להעברת 644 מיליון שקל למשרד הפנים. מרבית הסכום יועדה למענקי איזון ופיתוח לרשויות המקומיות, לכיסוי גירעונותיהן ולהוצאות מיוחדות. אלא ששר האוצר, בצלאל סמוטריץ', החליט להתנות את מענקי האיזון השנתיים בהעברה של כספים קואליציוניים בסך 88 מיליון שקל ליהודה ושומרון.

המתנה של 48 שעות

כריכת תשלום מענקי האיזון באישור הכספים הקואליציוניים סיבכה את התהליך, עיכבה אותו והביאה את הרשויות החלשות יותר אל סף משבר פיננסי. לפי הכללים המשפטיים של הוועדה, כל פנייה תקציבית צריכה להיות מונחת בפני חברי הכנסת 48 שעות לפחות לפני שהיא עולה לדיון. על רקע דרישתו של סמוטריץ' והסתייגות הייעוץ המשפטי לממשלה ממנה, הגיש האוצר את הפנייה לוועדה רק ביום שלישי בערב. המתנת 48 השעות הנדרשות עד לדיון בפנייה, משמעותה הייתה שהדיון כבר היה מתקיים בשנת 2026. איחור של יום במקרה הזה הוא קריטי, כי הכסף נדרש לכיסוי הוצאות הרשויות ב-2025, ולא ניתן להעביר אותו אחרי שנת התקציב.

לשאלת חברי האופוזיציה בוועדה, הודו נציגי האוצר בדיון שטיוטת הפנייה התקציבית להעברת מענקי האיזון הייתה מוכנה באגף התקציבים כבר בתחילת השבוע. במענה לתהייה מדוע לא הועברה הפנייה בנפרד מהכספים הקואליציוניים, השיבו באוצר כי "זו בחירה של דרג פוליטי אם מאחדים או שמפצלים".

הייעוץ המשפטי אפשר לחרוג מחובת ההנחה המוקדמת של יומיים, ואפילו למחול על החריגה מההוראה להגיש את כל ההעברות התקציביות לוועדה עד 22 בדצמבר. זאת, בתנאי שתהיה הסכמה של חברי האופוזיציה. נוהל זה קיים כדי לאפשר העברות דחופות בנושאים שיש עליהם קונצנזוס, ובאופן מפורש כדי למנוע בין השאר העברות כספים קואליציוניים באופן בלתי מבוקר.

סערת רוחות בוועדה

מוקדם יותר השבוע סערו הרוחות בוועדה כשבדיון על העברות כספים אחרות השתלח היו"ר מילביצקי ביועצת המשפטית לוועדה, שלומית ארליך, עד שעזבה את הדיון. בדיון על העברת הכספים למשרד הפנים החליף אותה נציג זוטר יותר של הייעוץ המשפטי.

חנוך מילביצקי, יו''ר ועדת הכספים / צילום: נועם מושקוביץ/דוברות הכנסת

בשלב מסוים התייצבה במקום היועצת המשפטית של הכנסת, שגית אפיק, שמתחה ביקורת על התנהלות הדיון תחת הפרת כללי הוועדה עצמה. לפני שבוע, ועדת הכספים אישרה "חבילה" דומה של 2.6 מיליארד שקל למערכת החינוך, שמתוכה כמיליארד שקל בכספים קואליציוניים למוסדות חרדיים לא מפוקחים.