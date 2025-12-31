ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ בגלל איחור באוצר: חשש לבעיות תזרים קשות ברשויות המקומיות
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
רשויות מקומיות | בלעדי

בגלל איחור באוצר והתנגדות האופוזיציה: חשש לבעיות תזרים קשות ברשויות המקומיות

המענקים לרשויות המקומיות מועברים בסוף כל שנה לכיסוי גירעונות • אלא שהשנה, בשל מאבקים עם הייעוץ המשפטי לממשלה, האוצר הגיש את הפנייה לוועדת הכספים רק אתמול - והמשמעות היא שהדיון יתקיים כבר ב-2026 • איחור של יום כעת הוא קריטי, כי הכסף נדרש לכיסוי הוצאות הרשויות ב-2025, ולא ניתן להעבירו אחרי שנת התקציב

אורן דורי 09:13
יו''ר ועדת הכספים, ח''כ חנוך מילביצקי / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת
יו''ר ועדת הכספים, ח''כ חנוך מילביצקי / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

משבר בתקצוב הרשויות המקומיות בישראל: ועדת הכספים של הכנסת תתכנס היום (ד') לדון בהעברה של 644 מיליון שקל לרשויות כמענקי איזון ופיתוח. אולם מאחר שהפנייה התקציבית הוגשה לוועדה באיחור, קיים קושי לאשרה בזמן לפני סוף שנת התקציב.

שכר הבכירים ברשויות מקומיות קטנות עולה: מנכ"לים ירוויחו עוד 4,000 שקל בחודש
איך השנה הקרובה תשפיע על הממשלה, עד שנגיע לקלפי?

המענקים לרשויות המקומיות מועברים בסוף כל שנה לכיסוי גירעונותיהן והוצאות מיוחדות. הכספים מועברים מסעיף רזרבה תקציבית, ולשם כך נדרש אישור ועדת הכספים. לפי הכללים, כל פנייה תקציבית צריכה להיות מונחת בפני חברי הכנסת 48 שעות לפחות לפני שהיא עולה לדיון.

אלא שהשנה, על רקע מאבקים בין האוצר לבין הייעוץ המשפטי לממשלה, הגיש האוצר את הפנייה לוועדה רק אתמול (ג') בשעת ערב. אם ימתינו בוועדה את 48 השעות הנדרשות משפטית עד לדיון בפנייה, המשמעות היא שהדיון יתקיים כבר בשנת 2026. איחור של יום במקרה הזה הוא קריטי, כי הכסף נדרש לכיסוי הוצאות הרשויות ב-2025, ולא ניתן להעביר אותו אחרי שנת התקציב. במקרה כזה, הכסף פשוט יחזור לקופת האוצר.

בשנה רגילה אולי עוד ניתן היה אפשר לפתור את העניין בדיעבד, אבל ב-2026 זה לא יתאפשר. הסיבה היא שתקציב המדינה לשנת 2026 עדיין לא יאושר, ובתרחיש האופטימי הוא יעבור סופית בכנסת רק בסוף חודש מרץ. עד אז, אם לא ימצא פתרון, עלולות הרשויות החלשות יותר להיקלע לקשיים תזרימיים כבדים, שישתקו נדבכים מפעילותיהן. מדובר בכיסוי הוצאות של הרשויות המקומיות שבחלקן הגדול כבר חויבו, וברשויות "בונים" על התקציב מהשלטון המרכזי.

מנוף נדיר לאופוזיציה

יועמ"שית ועדת הכספים, שלומית ארליך, הציע פתרון שיפתור את התסבוכת המשפטית. לעמדתה, הוועדה תוכל להצביע על ההעברה בלוח זמנים מקוצר כבר היום, ביום האחרון של השנה. התנאי הוא שנדרשת הסכמת חברי האופוזיציה בוועדה להצבעה המוקדמת.
מצב זה מאפשר לאופוזיציה מנוף נדיר בוועדה בעיתוי רגיש, רגע לפני סוף השנה התקציבית.

מאז אתמול בערב מתקיימים מגעים בין יו"ר ועדת הכספים, ח"כ חנוך מילביצקי (הליכוד), לבין נציגי האופוזיציה בניסיון להגיע להבנות. מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, ולדימיר בליאק (יש עתיד), התנגד לסייע לקואליציה בפתרון הבעיה, וכך שבינתיים ההעברה נתקעה.

למרות התנגדות האופוזיציה, אתמול בערב החליט מילביצקי להכניס בכל זאת את הדיון על מענקי הרשויות המקומיות לסדר היום של ועדת הכספים. מילביצקי מסר: "הפנייה הגיעה אתמול בשעות הערב לוועדת הכספים. אנחנו נעשה כל שנדרש ושתלוי בנו כדי שהכסף יעבור לרשויות בזמן".