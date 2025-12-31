משבר בתקצוב הרשויות המקומיות בישראל: ועדת הכספים של הכנסת תתכנס היום (ד') לדון בהעברה של 644 מיליון שקל לרשויות כמענקי איזון ופיתוח. אולם מאחר שהפנייה התקציבית הוגשה לוועדה באיחור, קיים קושי לאשרה בזמן לפני סוף שנת התקציב.

המענקים לרשויות המקומיות מועברים בסוף כל שנה לכיסוי גירעונותיהן והוצאות מיוחדות. הכספים מועברים מסעיף רזרבה תקציבית, ולשם כך נדרש אישור ועדת הכספים. לפי הכללים, כל פנייה תקציבית צריכה להיות מונחת בפני חברי הכנסת 48 שעות לפחות לפני שהיא עולה לדיון.

אלא שהשנה, על רקע מאבקים בין האוצר לבין הייעוץ המשפטי לממשלה, הגיש האוצר את הפנייה לוועדה רק אתמול (ג') בשעת ערב. אם ימתינו בוועדה את 48 השעות הנדרשות משפטית עד לדיון בפנייה, המשמעות היא שהדיון יתקיים כבר בשנת 2026. איחור של יום במקרה הזה הוא קריטי, כי הכסף נדרש לכיסוי הוצאות הרשויות ב-2025, ולא ניתן להעביר אותו אחרי שנת התקציב. במקרה כזה, הכסף פשוט יחזור לקופת האוצר.

בשנה רגילה אולי עוד ניתן היה אפשר לפתור את העניין בדיעבד, אבל ב-2026 זה לא יתאפשר. הסיבה היא שתקציב המדינה לשנת 2026 עדיין לא יאושר, ובתרחיש האופטימי הוא יעבור סופית בכנסת רק בסוף חודש מרץ. עד אז, אם לא ימצא פתרון, עלולות הרשויות החלשות יותר להיקלע לקשיים תזרימיים כבדים, שישתקו נדבכים מפעילותיהן. מדובר בכיסוי הוצאות של הרשויות המקומיות שבחלקן הגדול כבר חויבו, וברשויות "בונים" על התקציב מהשלטון המרכזי.

מנוף נדיר לאופוזיציה

יועמ"שית ועדת הכספים, שלומית ארליך, הציע פתרון שיפתור את התסבוכת המשפטית. לעמדתה, הוועדה תוכל להצביע על ההעברה בלוח זמנים מקוצר כבר היום, ביום האחרון של השנה. התנאי הוא שנדרשת הסכמת חברי האופוזיציה בוועדה להצבעה המוקדמת.

מצב זה מאפשר לאופוזיציה מנוף נדיר בוועדה בעיתוי רגיש, רגע לפני סוף השנה התקציבית.

מאז אתמול בערב מתקיימים מגעים בין יו"ר ועדת הכספים, ח"כ חנוך מילביצקי (הליכוד), לבין נציגי האופוזיציה בניסיון להגיע להבנות. מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, ולדימיר בליאק (יש עתיד), התנגד לסייע לקואליציה בפתרון הבעיה, וכך שבינתיים ההעברה נתקעה.

למרות התנגדות האופוזיציה, אתמול בערב החליט מילביצקי להכניס בכל זאת את הדיון על מענקי הרשויות המקומיות לסדר היום של ועדת הכספים. מילביצקי מסר: "הפנייה הגיעה אתמול בשעות הערב לוועדת הכספים. אנחנו נעשה כל שנדרש ושתלוי בנו כדי שהכסף יעבור לרשויות בזמן".