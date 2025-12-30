בהסכם בין משרדי האוצר, הפנים ומרכז השלטון המקומי, שכר הבכירים ברשויות מקומיות קטנות (עד 10 אלף תושבים) צפוי לעלות משמעותית בשנת 2026. מנכ"לים ירוויחו עוד 4,000 שקל בחודש, כך ששכרם כולל עדכון בשל האינפלציה צפוי להגיע ל-28,280 שקל בחודש עבור מנכ"ל רשות עד 5,000 איש, וברשויות מקומיות עד 10 אלף איש השכר יגיע ל-30,486 שקל. בכך, שכר המנכ"לים ברשויות הקטנות מסתנכרן עם זה של הרשויות הבינוניות. ברשויות הגדולות (תל אביב, ירושלים, חיפה ובאר שבע) שכר מנכ"ל עולה על 47 אלף שקל בחודש.

לא רק המנכ"לים ייהנו מתוספת שכר, גם כל בעלי השכר שמחושב כשיעור משכר המנכ"ל ייהנו מאותה התוספת, ובהם מנהלי וסגני מנהלי אגפים ומחלקות. ככלל, בעלי חוזים אישיים לא יושפעו ישירות מהמהלך, אלא רק מי ששכרו מוצמד לזה של המנכ"ל. מכיוון שמדובר בתוספת של אלפי שקלים בחודש לכל אחד, מדובר בהוצאה שנתית שיכולה גם להגיע למאות אלפי שקלים. משרד הפנים לא מציע שיפוי לרשויות המקומיות על זה, כך שמדובר בהכבדה תקציבית - שאמנם אינה גבוהה, אך עבור רשויות מקומיות עשויה להיות משמעותית.

על פי ההודעה המשותפת למשרדי האוצר, הפנים ומרכז השלטון המקומי, השכר הגבוה יותר "יוביל לחיזוק היכולת של הרשויות לגייס ולשמר עובדים מקצועיים ובעלי ניסיון ולשפר את רמת הניהול והשירות לתושבים". ישראל אוזן, מנכ"ל משרד הפנים טוען כי "עדכון ושיפור שכרם של המנכ״לים ברשויות הקטנות משקף בצורה טובה יותר את היקף האחריות המוטלת עליהם בניהול הרשות ומהווה צעד ראשון, לעדכון מודל השכר של המנכ״לים בכלל הרשויות. עדכון שכר המנכ"לים משפיע באופן ישיר גם על העובדים הבכירים ברשות ובכך יסייע לגיוס ולשימור כוח אדם איכותי ומקצועי ברשויות המקומיות". גם יהונתן פת, סגן בכיר לממונה על השכר, מדגיש את החשיבות של "שיפור יכולת גיוס ושימור עובדים השייכים לשדרה הניהולית".

לירון דורון-לוי, מנכ"לית מרכז השלטון המקומי, אומרת ש"ניהול שגרה וחירום ברשויות המקומיות משפיעים על חיי היום יום של כל אזרחי מדינת ישראל. תפקידי הניהול קריטיים בכל תחום ובכל רשות ללא קשר לגודלה.המהלך משקף תיקון עיוות שיצר פערי שכר בלתי סבירים בין רשויות קטנות לבינוניות".

יש לציין כי שר הפנים בשנים האחרונות היה משה ארבל, אך בעקבות פרישת ש"ס מהממשלה בשל המחלוקות על חוק הגיוס, השר יריב לוין מהליכוד משמש כממלא מקומו.