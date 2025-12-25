ועדת הכספים של הכנסת התכנסה הבוקר (ה') לדיון בבקשת משרד האוצר להעברת כ-2.66 מיליארד שקל בשינויי תקציב לשנת 2025, מתוכם כמיליארד שקל לחינוך החרדי. הדיון מתקיים שבוע לפני תום שנת התקציב.

● סמוטריץ' באיום חדש על הבנקים: אם תבטלו הטבות, המס יוכפל

● המאבק הבא בין סמוטריץ' לברקת: הגדלת מכסת עובדים זרים

לפי מסמך הבקשה שהוגש לוועדה, רשת החינוך העצמאי המשויכת למפלגת יהדות התורה תקבל תוספת של 426 מיליון שקל, ורשת מעיין החינוך התורני המסונפת למפלגת ש"ס תקבל 360 מיליון שקל. בנוסף, כ-150 מיליון שקל יועברו לתלמודי תורה במעמד "מוכר שאינו רשמי" - מוסדות שאינם מלמדים את מלוא לימודי הליבה.

במסמך הרשמי נכתב כי מדובר בהשלמות שכר למורים והתאמה להיקף ההוצאות בפועל. "מטרת השינוי", נכתב באחד הסעיפים במסמך, היא "תקציב ההוצאה עבור מימון חוסרי השכר עובדי ההוראה בחטיבה העליונה".

ההעברה למוסדות הפטור מעוררת שאלות משפטיות, שכן עתירה בנושא הפיקוח עליהם עדיין תלויה בבג"ץ. בהתאם לתקנות משרד החינוך, התנאי לקבלת תקציב הוא עמידה בתוכנית הלימודים הממלכתית, בעוד שמוסדות החינוך המפלגתיים בחינוך החרדי נמנעים מלימוד מלא של לימודי ליבה.

הבקשה כוללת גם העברות למערכת החינוך הכללית: 480 מיליון שקל לשכר מורים בתיכונים ותוספות לגני ילדים. כן נכללים 111 מיליון שקל למנהל החינוך ההתיישבותי.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מבקש לממן את ההעברות מעודפי תקציב שנצברו במשרדי הממשלה השונים במהלך השנה. העברת עודפים תקציביים משנים קודמות לקראת סוף השנה התקציבית היא פרקטיקה מקובלת באגף התקציבים באוצר. כך גם העברות בין סעיפים בתוך תקציבי המשרדים עצמם. אולם הפעם מדובר בהעברת תקציבים מרזרבות כלליות בהוצאה לשנת 2025 עצמה, שאותם הייתה הממשלה יכולה להסיט גם לצרכים ציבוריים אחרים ובחרה להפנות אותם לחינוך החרדי.