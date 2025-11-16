ארבעה חודשים חלפו מאז הודיע שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', על מינויו של מהרן פרוזנפר לתפקיד ראש אגף התקציבים באוצר. לאחר שנבלם המינוי פעם אחר פעם בוועדת המינויים של נציבות שירות המדינה, בטענה על הימנעותו המוחלטת של סמוטריץ' מאיוש תפקידים בכירים באוצר בנשים, בודקים בסביבת השר דיל שלא זכור כדוגמתו: בתמורה לאישור המינוי של פרוזנפר לאגף התקציבים, ימנה סמוטריץ' ימנה אישה כחשבת הכללית באוצר.

החשב הכללי הוותיק, יהלי רוטנברג, ישלים קדנציה מלאה בקרוב, בתחילת 2026. בחודשים האחרונים נשמעו הערכות באוצר לפיהן סמוטריץ' יהיה מעוניין להאריך את כהונתו של רוטנברג בכחצי שנה. אולם, יתכן שהתוכניות ישתנו בהתאם לקבלת "הפשרה המגדרית" של שר האוצר.

לצד הסאגה הפתוחה של מינוי ראש לאגף התקציבים, מינוי החשכ"ל הבא יהיה כנראה האחרון ומהחשובים ביותר בסדרת המינויים של סמוטריץ' באוצר. בכמעט שלוש שנים כשר האוצר, הספיק סמוטריץ' למנות אנשים לכל תפקיד בהנהלת המשרד, למעט החשב הכללי. רוטנברג הוא הבכיר האחרון באוצר שנכנס לתפקידו עוד בתקופת הממשלה הקודמת, תחת שר האוצר לשעבר אביגדור ליברמן.

כרגע לא ברורה ההתכנות המשפטית ל"עסקה" החריגה האמורה, למינוי גבר לאגף תקציבים בתמורה למינוי אישה כחשבת הכללית. אבל מה שבטוח זה שהשעון לא משחק לטובת משרד האוצר. באופן חסר תקדים, האוצר מגבש בימים אלה את הצעת תקציב המדינה לשנת 2026 ללא ממונה על התקציבים ואפילו ללא ממלא מקום. באגף התקציבים מודים שהיעדר ממונה מקשה על המלאכה, שכוללת לא מעט משאים ומתנים מורכבים מול משרדי הממשלה השונים וגורמי לחץ במשק. כשלושה חודשים חלפו מאז שפרש הממונה הקודם, יוגב גרדוס, לאחר קדנציה רצופה בהתנגשויות בינו לבין סמוטריץ'.