ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ דיל חדש נבחן באוצר: מינוי חשכ"לית חדשה תמורת אישור למהרן פרוזנפר
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
מהרן פרוזנפר

דיל חדש באוצר: סמוטריץ' בוחן מינוי אישה כחשכ"לית בתמורה לאישור ראש אגף התקציבים

ארבעה חודשים אחרי שהמינוי של מהרן פרוזנפר לתפקיד ראש אגף התקציבים נפסל בטענה לחוסר ייצוג לנשים בצמרת האוצר, נבחנת בסביבת השר סמוטריץ' פשרה תקדימית: מינוי חשכ"לית חדשה במקום הארכת כהונתו של יהלי רוטנברג • בינתיים, הצעת תקציב 2026 מגובשת ללא ממונה על התקציבים וללא ממלא מקום

אורן דורי 10:07
מהרן פרוזנפר / צילום: דוברות משרד האוצר
מהרן פרוזנפר / צילום: דוברות משרד האוצר

ארבעה חודשים חלפו מאז הודיע שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', על מינויו של מהרן פרוזנפר לתפקיד ראש אגף התקציבים באוצר. לאחר שנבלם המינוי פעם אחר פעם בוועדת המינויים של נציבות שירות המדינה, בטענה על הימנעותו המוחלטת של סמוטריץ' מאיוש תפקידים בכירים באוצר בנשים, בודקים בסביבת השר דיל שלא זכור כדוגמתו: בתמורה לאישור המינוי של פרוזנפר לאגף התקציבים, ימנה סמוטריץ' ימנה אישה כחשבת הכללית באוצר.

הפשרה שמקדמת את נקודות הזיכוי ממס ללוחמי המילואים
באין שר בריאות, הרכב ועדת סל הבריאות יעלה להצעת מחליטים בממשלה

החשב הכללי הוותיק, יהלי רוטנברג, ישלים קדנציה מלאה בקרוב, בתחילת 2026. בחודשים האחרונים נשמעו הערכות באוצר לפיהן סמוטריץ' יהיה מעוניין להאריך את כהונתו של רוטנברג בכחצי שנה. אולם, יתכן שהתוכניות ישתנו בהתאם לקבלת "הפשרה המגדרית" של שר האוצר.

לצד הסאגה הפתוחה של מינוי ראש לאגף התקציבים, מינוי החשכ"ל הבא יהיה כנראה האחרון ומהחשובים ביותר בסדרת המינויים של סמוטריץ' באוצר. בכמעט שלוש שנים כשר האוצר, הספיק סמוטריץ' למנות אנשים לכל תפקיד בהנהלת המשרד, למעט החשב הכללי. רוטנברג הוא הבכיר האחרון באוצר שנכנס לתפקידו עוד בתקופת הממשלה הקודמת, תחת שר האוצר לשעבר אביגדור ליברמן.

כרגע לא ברורה ההתכנות המשפטית ל"עסקה" החריגה האמורה, למינוי גבר לאגף תקציבים בתמורה למינוי אישה כחשבת הכללית. אבל מה שבטוח זה שהשעון לא משחק לטובת משרד האוצר. באופן חסר תקדים, האוצר מגבש בימים אלה את הצעת תקציב המדינה לשנת 2026 ללא ממונה על התקציבים ואפילו ללא ממלא מקום. באגף התקציבים מודים שהיעדר ממונה מקשה על המלאכה, שכוללת לא מעט משאים ומתנים מורכבים מול משרדי הממשלה השונים וגורמי לחץ במשק. כשלושה חודשים חלפו מאז שפרש הממונה הקודם, יוגב גרדוס, לאחר קדנציה רצופה בהתנגשויות בינו לבין סמוטריץ'.