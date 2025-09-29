אחד צלח, השני מסובך: התפתחות במינויים של סמוטריץ' לאוצר

התפתחות במינויים של שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', לתפקידים בכירים במשרדו. המנכ"ל שהביא סמוטריץ' לאוצר, אילן רום, צלח היום (ב') עתירה בבג"ץ נגד מינויו. בתוך כך, איוש תפקיד ראש אגף התקציבים מהרן פרוזנפר, מצוי עדיין בקשיים מול נציבות שירות המדינה. בשני המקרים, הביקורת המרכזית על סמוטריץ' הייתה הימנעותו לכאורה מבחירת נשים לתפקידים בכירים.

● הכנסת צפויה לאשר סופית את פריצת תקציב המדינה ואת הגירעון ל-2025

● מנכ"ל האוצר: "תקציב הביטחון מתנהל בלי תקרה וחורג מכללי המינהל התקין"

באשר למנכ"ל המשרד - היום נמחקה באופן רשמי עתירת ארגוני הנשים לבג"ץ נגד מינויו של רום לתפקיד. בכך הוסר סופית האיום המשפטי מעל כהונתו של רום, שנכנס לתפקידו כבר לפני כחצי שנה, כמחליפו של שלומי הייזלר.

הרכב של שופטי העליון נעם סולברג, אלכס שטיין וחאלד כבוב הורה על מחיקת העתירה של שדולת הנשים בישראל, נעמ"ת ופורום דבורה. "בהחלטתנו מיום 7.9.2025 כתבנו כי 'טענותיהן העקרוניות של העותרות אינן תואמות את נסיבותיו הספציפיות של המינוי מושא העתירה, ומוטב יהיה אם תישמרנה למערכות נסיבות מתאימות ותועלינה במסגרתן'", נכתב בפסק הדין".

בג"ץ סיכם כי "בהתאם לכך, התבקשו העותרות לעדכן אם מסכימות הן למחיקת העתירה, אם לאו. ביום ,15.9.2025 הודיעּונּו העותרות כי אינן עומדות על עתירתן. העתירה נמחקת אפוא בזאת".

אילן רום, מנכ''ל משרד האוצר / צילום: ברוך גרינברג

ומה יהיה עם ראש אגף התקציבים?

לצד זאת, עניינו של פרוזנפר מסובך יותר. בתחילת החודש, ועדת המינויים של נציבות שירות המדינה פסלה את מינויו לראש אגף התקציבים. הטעמים דומים לעתירה נגד רום: בוועדה ציינו בעיקר את החלטת בג"ץ בפברואר, שלפיה הממשלה הפרה את חובתה החוקית לייצוג נשים בתפקידים בכירים במגזר הציבורי. אלא שבניגוד לרום, שהעתירה בעניינו התנהלה לאחר שכבר נכנס לתפקיד, פרוזנפר נבלם על הסף רגע לפני שאמור היה להיכנס לתפקיד.

בשבועות שחלפו מאז הפסילה, סמוטריץ' ראיין מספר נשים מועמדות לראשות אגף התקציבים. שמותיהן הועברו לו מהרשות למעמד האישה. בסוף אותם ראיונות, קבע סמוטריץ' כי פרוזנפר הוא עדיין המועמד המתאים ביותר. כעת סמוטריץ' מתכוון להביא את ממצאיו לוועדה, ומבקש מהנציבות לזמן אותו כדי שיציג אותן בפניה. בנוסף, לפני שבועיים טען סמוטריץ' בוועדת הכספים של הכנסת כי ועדת המינויים של נציבות שירות המדינה "טעתה" כשפסלה את בחירתו בפרוזנפר.

מהרן פרוזנפר / צילום: דוברות משרד האוצר

החלטת ועדת המינויים מוגדרת אומנם כהמלצה בלבד ולא כהחלטה מחייבת, אך משפטנים בשירות המדינה מסבירים כי מדובר בהמלצה שקשה מאוד לסטות ממנה ברמה המשפטית. סמוטריץ' שואף לחזור לוועדה ולשנות את עמדתה, תוך שכנועה שניסה לאתר נשים מתאימות לתפקיד אך לא מצא כאלה.