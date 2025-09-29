מליאת הכנסת צפויה לאשר סופית היום (ב') את תקציב המדינה המעודכן לשנת 2025 בקריאה שנייה ושלישית. התקציב החדש לשנה הנוכחית מגדיל את מסגרת ההוצאה הממשלתית בכ-31 מיליארד שקל ומעמיק את הגירעון ל-5.2%. זאת כדי להתמודד עם הוצאות המלחמה, שמתמשכת הרבה מעבר לכפי שתוכנן בעת גיבוש התקציב המקורי ל-2025.

● לאחר שנים של עיכוב, הקמת מאגר אשראי לעסקים חוזרת לשולחן

● מה גודל החוב של ישראל, וכמה הוא עולה לה?

חוק התקציב החדש הוצג הבוקר בשעה 10:00, וההצבעות עליו צפויות להתקיים סביב השעה 14:00. בין לבין, חברי הכנסת עולים לדוכן לשאת את דבריהם, מול מליאה כמעט ריקה.

למה הוקדמה ההצבעה?

הסיכוי שהתקציב לא יעבור בהצבעה מוערך כקלוש, לאחר שעבר חלק יחסית בשלבים הקודמים של החקיקה.

חברי הכנסת מהקואליציה איחלו הצלחה לראש הממשלה בנימין נתניהו לקראת פגישתו היום עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. אף שכביכול אין קשר בין הדברים, ההצבעה על פריצת תקציב 2025 הוקדמה כך שתתקיים לפני פגישת שני המנהיגים. זאת, כדי למנוע התנגדויות פוליטיות בקואליציה בתרחיש שבו טראמפ יכפה על נתניהו את סיום המלחמה בעזה.

ההערכה במערכת הכלכלית היא שגם עתידו של תקציב המדינה לשנה הבאה, 2026, יוכרע בפגישת נתניהו-טראמפ. כלומר, תוצאותיה עשויות להשפיע על החלטת נתניהו להעביר את התקציב במועדו, עד סוף חודש מרץ, באופן שיותיר את הבחירות באוקטובר עוד שנה. החלופה השנייה תהיה ויתור על העברת התקציב הנפיץ פוליטית, והקדמת הבחירות במעט ליוני.

פריצת התקציב האחרונה? לא בטוח

כך או כך, ייתכן שזו לא תהיה פריצת התקציב האחרונה ל-2025. התוספת שהוקצתה אמורה לכסות רק על מבצעים שכבר הסתיימו - "עם כלביא" באיראן ו"מרכבות גדעון א'" - בעוד שעלות המבצע האקטואלי לכיבוש העיר עזה לא נכללת בפתיחת התקציב.

בינתיים, תקציב 2026 עדיין תקוע. בלו"ז רגיל, בסוף ספטמבר היה אמור התקציב לשנה הקרובה להיות כבר אחרי אישור ב"ליל ממשלה". אלא שכרגע הוא ממתין לקבל החלטות בדרג הפוליטי. בנוסף, אגף התקציבים פועל ללא ראש שיוכל לדחוף את התקציב קדימה, כאשר מועמדו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לתפקיד, מהרן פרוזנפר, נפסל על-ידי ועדת המינויים של נציבות שירות המדינה.