ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ הכנסת צפויה לאשר סופית את פריצת התקציב ואת הגירעון ל-2025
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
תקציב המדינה

הכנסת צפויה לאשר סופית את פריצת תקציב המדינה ואת הגירעון ל-2025

התקציב החדש מגדיל את מסגרת ההוצאה הממשלתית בכ-31 מיליארד שקל ומעמיק את הגירעון ל-5.2%, זאת כדי להתמודד עם הוצאות המלחמה המתמשכת • ייתכן שזו לא תהיה פריצת התקציב האחרונה לשנה זו • ההצבעה הוקדמה כך שתתקיים לפני פגישת נתניהו וטראמפ, על-מנת למנוע התנגדויות בקואליציה בתרחיש שבו נשיא ארה"ב יכפה על רה"מ את סיום המלחמה

אורן דורי 12:36
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

מליאת הכנסת צפויה לאשר סופית היום (ב') את תקציב המדינה המעודכן לשנת 2025 בקריאה שנייה ושלישית. התקציב החדש לשנה הנוכחית מגדיל את מסגרת ההוצאה הממשלתית בכ-31 מיליארד שקל ומעמיק את הגירעון ל-5.2%. זאת כדי להתמודד עם הוצאות המלחמה, שמתמשכת הרבה מעבר לכפי שתוכנן בעת גיבוש התקציב המקורי ל-2025.

לאחר שנים של עיכוב, הקמת מאגר אשראי לעסקים חוזרת לשולחן
מה גודל החוב של ישראל, וכמה הוא עולה לה?

חוק התקציב החדש הוצג הבוקר בשעה 10:00, וההצבעות עליו צפויות להתקיים סביב השעה 14:00. בין לבין, חברי הכנסת עולים לדוכן לשאת את דבריהם, מול מליאה כמעט ריקה.

למה הוקדמה ההצבעה?

הסיכוי שהתקציב לא יעבור בהצבעה מוערך כקלוש, לאחר שעבר חלק יחסית בשלבים הקודמים של החקיקה.

חברי הכנסת מהקואליציה איחלו הצלחה לראש הממשלה בנימין נתניהו לקראת פגישתו היום עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. אף שכביכול אין קשר בין הדברים, ההצבעה על פריצת תקציב 2025 הוקדמה כך שתתקיים לפני פגישת שני המנהיגים. זאת, כדי למנוע התנגדויות פוליטיות בקואליציה בתרחיש שבו טראמפ יכפה על נתניהו את סיום המלחמה בעזה.

ההערכה במערכת הכלכלית היא שגם עתידו של תקציב המדינה לשנה הבאה, 2026, יוכרע בפגישת נתניהו-טראמפ. כלומר, תוצאותיה עשויות להשפיע על החלטת נתניהו להעביר את התקציב במועדו, עד סוף חודש מרץ, באופן שיותיר את הבחירות באוקטובר עוד שנה. החלופה השנייה תהיה ויתור על העברת התקציב הנפיץ פוליטית, והקדמת הבחירות במעט ליוני.

פריצת התקציב האחרונה? לא בטוח

כך או כך, ייתכן שזו לא תהיה פריצת התקציב האחרונה ל-2025. התוספת שהוקצתה אמורה לכסות רק על מבצעים שכבר הסתיימו - "עם כלביא" באיראן ו"מרכבות גדעון א'" - בעוד שעלות המבצע האקטואלי לכיבוש העיר עזה לא נכללת בפתיחת התקציב.

בינתיים, תקציב 2026 עדיין תקוע. בלו"ז רגיל, בסוף ספטמבר היה אמור התקציב לשנה הקרובה להיות כבר אחרי אישור ב"ליל ממשלה". אלא שכרגע הוא ממתין לקבל החלטות בדרג הפוליטי. בנוסף, אגף התקציבים פועל ללא ראש שיוכל לדחוף את התקציב קדימה, כאשר מועמדו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לתפקיד, מהרן פרוזנפר, נפסל על-ידי ועדת המינויים של נציבות שירות המדינה.