משרדי הבריאות, האוצר ומשרד ראש הממשלה צפויים להעלות ביום ראשון הצעת מחליטים אשר עשויה לפתור את העיכוב בדיוני סל הבריאות ולאפשר לוועדת הסל להתחיל בעבודתה.

על פי ההחלטה, הממשלה כולה תחליט על הרכב הועדה, אשר יהיה דומה לזה שדן בסל הבריאות בשנת 2025, למעט שלושה שינויים. נריה שטאובר מנהלת אגף הכלכלה במשרד הבריאות תחליף את נציג משרד הבריאות הקודם חיים הופרט; תמר צ'ין, רפרנטית בריאות במשרד האוצר תחליף את נציגת האוצר הקודמת יעל לינדנברג, ופרופ' יגאל האס, מומחה לפוריות בבית החולים שיבא, יחליף את רופא הילדים ד"ר מתתיהו ארליכמן משערי צדק. את הועדה תוביל גם השנה פרופ' דינה בן יהודה מבית החולים הדסה.

בחירת ועדת הסל התעכבה משום שאין כרגע שר בריאות בממשלה. השר אוריאל בוזו מש"ס פרש מהתפקיד ביולי כחלק מפרישות שרי ש"ס מן הממשלה, מונה לו מחליף זמני, חיים כץ מהליכוד, אך המינוי הזמני פג וכעת אין גם מחליף בתפקיד.

ועדת הסל היא התהליך העיקרי שנפגע מן המצב. דיוניה היו אמורים להתחיל בספטמבר או תחילת אוקטובר לכל המאוחר. כעת נראה כי גם אם אכן תמונה ביום ראשון ותתחיל לפעול מייד, ולמרות ניסיונות של משרד הבריאות להכין את כל המסמכים מראש כדי להאיץ את העבודה ככל האפשר, ישיבות הוועדה יתמשכו מעבד לסוף השנה, ויסתיימו בתחילת 2026.

החלטות נוספות ממתינות לאישור השר או מחליף זמני, כאשר ימונה כזה, ביניהם מבחני תמיכה (שהם תקציבים ייעודיים למטרות במערכת הבריאות שלא נקבע להן סעיף ייעודי בתקציב). כרגע אין הצעות מחליטים ייעודיות פתרון אחר לעיכובים הללו, אך גורמים במשרד הבריאות מסרו כי הם מקדמים כאלה.

בין התרופות שיבחנו על ידי ועדת הסל השנה נמצאות תרופות לטיפול בסכיזופרניה, האלצהיימר, בהשמנה, בסוכרת וכתמיד תרופות לטיפול בסרטן, תרופות לדלקות עור ומעי וחיסונים רבים לצד רבות נוספות.

570 תרופות מתחרות על מקום בסל, ועם פרישת ש"ס מהממשלה ובהיעדר שר אחר שנלחם עליו, התקציב להרחבת הסל היה אמור לחזור השנה ל-550 מיליון שקל, לעומת 650 שנקבעו בהסכם הקואליציוני עם ש"ס. אולם, הצעת המחליטים שתוגש ביום ראשון צפויה לכלול את הרחבת התוספת ל-650 שקל גם השנה.