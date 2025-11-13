לא זזים בלעדיה: גלולת הקסם של כוכבי הוליווד

אמ;לק פרופרנולול, תרופה ממשפחת חוסמי בטא המפחיתה את קצב הלב, הפכה ללהיט נגד חרדה - במיוחד בקרב נשים צעירות. הן נעזרות בה כדי להרגיע עצבנות בלימודים, בעבודה ובעמידה מול קהל. סלבריטאים ומשפיענים ברשתות חברתיות מציגים אותה כגלולת קסם, אבל היא בכלל לא מאושרת לשימוש כטיפול בחרדה. מספר המרשמים בארה"ב זינק בחמש השנים האחרונות ולמרות שרופאים אומרים שאין בעיה בשימוש מזדמן הם מזהירים משילוב עם תרופות אחרות ומדגישים כי היא במיוחד מסוכנת לחולי אסתמה וסוכרת

יום חתונתה של אריקה פישר הולך ומתקרב, והיא מתלבטת בשאלה לא שגרתית: האם כדאי לה לקחת תרופה להרגעת הדופק לפני שתצעד אל החופה? "כולם מדברים על התרופות האלה", היא אומרת, ממנחות הפודקאסט האהוב עליה ועד לאחות שמטפלת בפניה במיקרו־מחטים. אריקה (33) מספרת כי אפילו הרופא, שהיא משמשת כעוזרת שלו, רשם פרופרנולול לכלות רבות שהגיעו אליו, והן דיווחו על "חוויה טובה".

פרופרנולול היא תרופה שאישר מנהל המזון והתרופות האמריקאי בשנת 1967. היא מיועדת לטיפול בתסמינים של מחלות לב וכלי דם - אך הפכה לגלולה המועדפת להתמודדות עם מצבי לחץ, מדיבור בפני קהל ועד לדייטים ראשונים. לפי נתוניה האחרונים של ענקית המידע והניסויים הקליניים IQVIA, מספר המרשמים שהונפקו לתרופה זינקו ב־28% מאז שנת 2020 - ועשו אותה מתרופה גנרית וזולה יחסית לכוכבת החדשה של קטגוריית חוסמי הבטא.

התרופה פועלת באמצעות האטת קצב הלב והורדת לחץ הדם, וכך מסייעת להפחית את התסמינים הפיזיים של חרדה, אף שה־FDA לא אישר אותה רשמית לטיפול מסוג כזה. רוב המשתמשים נוטלים אותה באופן נקודתי, במצבי לחץ. מוזיקאים ושחקנים, למשל, משתמשים בה כבר שנים לפני הופעות. אפילו השחקן רוברט דאוני ג'וניור הודה במעמד קבלת הפרס שלו בטקס גלובוס הזהב ב־2024: "לקחתי חוסם בטא, אז זה הולך להיות קליל". כעת דור חדש של כוכבים מפיץ את הבשורה.

בטקס פרסי האוסקר השנה זרקה השחקנית רייצ'ל סנוט טיפ על השטיח האדום: "קחי את חוסם הבטא, אחותי. תבלעי אותו ותיכנסי לפוקוס". הציטוט שלה הפך לכמעט סיסמה עבור נשים, המדווחות על הפרעות חרדה בשיעורים גבוהים יותר מאלה של גברים. כוכבת הריאליטי פייג' דה־סורבו והקומיקאית האנה ברנר, שמנחות את הפודקאסט הפופולרי Giggly Squad, מכרו כובעי בייסבול של "חוסמי בטא" בשנה שעברה כדי לקדם את תוכניתן. דה־סורבו גם סיפרה בגילוי לב שנחשפה לגלולה בזמן שחוותה חרדה בסיבוב הופעות. מאז שיבחו השתיים את התרופה פעמים רבות בשידור. דה־סורבו סירבה להתראיין לכתבה, ונציגיהן של סנוט וברנר לא השיבו לפניות הוול סטריט ג'ורנל.

ד"ר נאסיר גאמי, פסיכיאטר אקדמי ופרופסור לפסיכיאטריה בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת טאפטס בארה"ב, מסביר כי חוסמי בטא אחרים מתמקדים בחלקים ספציפיים בגוף, ואילו פרופרנולול "משפיע על קולטני בטא בלב ובכל מקום אחר בגוף, כולל המוח, וההשפעות על המוח הן שגורמות לירידה בחרדה".

בהשוואה לבנזודיאזפינים כמו קסנקס או ואליום, פרופרנולול נחשבת ללא ממכרת. "מדובר באחת התרופות נוגדות החרדה המתונות ביותר", אומר ד"ר גאמי, אך היא אינה נטולת סיכונים. כיוון שהיא פועלת להפחתת לחץ דם וקצב לב, אם מורידים אותם יתר על המידה - המטופל עלול להתעלף.

רפואת האונליין - והדרך הקלה למרשם

כשתרופות חודרות אל התרבות הפופולרית, גם המרשמים בדרך כלל מזנקים. זה לא בהכרח דבר רע: כך למשל, עם התפשטות השימוש בתרופות מבוססות GLP-1 כמו וויגובי ואוזמפיק נרשמה בארה"ב ירידה (גם אם קלה) בשיעורי ההשמנה. אבל האם עצבנות היא סיבה מספקת להצדיק התערבות רפואית?

"לא צריך להימנע מכל דבר בחיים שגורם לך להיות עצבנית, חלק מהעצבים הם טובים", אומרת אריקה פישר רגע לפני חתונתה. לאחרונה פרסמה קריאה בטיקטוק לכלות אחרות וביקשה שישתפו אם ניסו את התרופה ואם הן ממליצות. "בהחלט יש כאלה שמתנגדות ואומרות: אם את צריכה לטפל בעצמך בתרופות, למה בכלל להתחתן? אני יודעת שזה משהו שאני כנראה יכולה להתמודד איתו בלי סיוע. בעיניי זה קצת כמו לעשות קיצור דרך ולרמות".

פרופרנולול. מיועדת לטיפול במחלות לב וכלי דם / צילום: Shutterstock

אנאבל טרדוול, בת 23, מספרת שהחליטה לבקש מרשם לאחר שצפתה בפרק של "הקרדשיאנס" משנת 2022, שבו קלואי קרדשיאן אמרה שהיא נוטלת חוסמי בטא שנרשמו לאמה לטיפול בחרדה. "אז חשבתי לעצמי: אוקיי, אז זה משהו אמיתי".

אחרי פגישת אונליין קצרה עם רופא, קיבלה טרדוול מרשם לפרופרנולול. היא הייתה אז סטודנטית בשנה ג' בקולג', ולדבריה התרופה סייעה לה גם בלימודים וגם במפגשים חברתיים. "זה פשוט עוזר לי להירגע ולתפקד היטב במקום לדאוג שלא אצליח", משתפת טרדוול, שסיימה את לימודיה במאי וכבר עובדת במכירות תוכנה בדאלאס. היא אומרת שגם היום היא נוטלת את התרופה פעמיים בשבוע.

רפואת האונליין צברה תאוצה והפכה לחלק סטנדרטי משירותי הבריאות. קבלתן של תרופות מרשם נעשתה קלה מאי פעם. במקביל משפיעני רשת נרמלו דיון פתוח על שימוש בתרופות רבות, מכאלה מבוססות GLP-1 ועד חוסמי בטא. פרסומות באינטרנט והצעות ברשת הביאו אנשים לפנות לטיפולים ותרופות בקנה מידה שלא היה כמותו מעולם.

הסכנה לחולי האסתמה והסוכרת

כמה נשים סיפרו לוול סטריט ג'ורנל כי ביקשו מרשם לפרופרנולול מספק של שירותי בריאות מקוונים. הן תיארו תהליך מהיר ופשוט, שכלל לרוב שאלון על האופן שבו החרדה שלהן באה לידי ביטוי וכמה מדדים חיוניים שעליהן נדרשו לדווח בעצמן. ימים ספורים לאחר מכן הגיעה הגלולה המיוחלת עד לדלת ביתן.

חלק מאותן נשים אמרו שמנחות הפודקאסט Giggly Squad הן שעוררו את סקרנותן בנוגע לחוסמי הבטא. הפודקאסט גם משך את תשומת הלב של חברה לרפואה מקוונת בשם Kick Health.

"Giggly Squad אמרו חוסמי בטא. אנחנו אמרנו: לא צריך יותר להכביר במילים, 100% אונליין, משלוח מהיר, רוגע אמיתי", נכתב בפוסט באינסטגרם שפרסמה לאחרונה החברה, שאתר האינטרנט שלה מקדם תרופות מרשם לחרדת ביצועים ולשינה.

מייסד ומנכ"ל Kick Health ג'סטין איפ אמר כי החברה כבר "עזרה לעשרות אלפי אנשים להצליח במצבים שמעולם לא חשבו שיוכלו להצליח בהם". לדברי איפ, "תרבות הפופ מדברת על חרדת ביצועים בצורה גלויה יותר וחשוב לזכור שמדובר במצב רפואי אמיתי, לא בכישלון אישי".

קילין דננפלסר, בת 29, מספרת שראתה פרסומת של Kick Health באינסטגרם, אחרי שהאזינה לפרק של Giggly Squad, שבו דה־סורבו דיברה על החוויה המלחיצה שעברה בצילומי הופעת אורח בתוכנית Love Island הקיץ.

דננפלסר, המתגוררת בצ'רלסטון, דרום קרוליינה, אומרת כי התמודדה עם חרדת ביצוע בעבודתה כמשפיענית שיווק, ולכן המסרים של Kick Health קסמו לה. באתר האינטרנט של החברה נכתב שחוסמי בטא יכולים להעביר אנשים מ"מצב פאניקה" לרוגע ושליטה עצמית, גם במצבים מלחיצים במיוחד.

"רק מילאתי שאלון בריאות קצר, והתשובה הייתה משהו בסגנון: מעולה, את מתאימה לחוסמי בטא", מתארת דננפלסר. רופא יצר איתה בקשר דרך הפלטפורמה והסביר לה כיצד התרופה פועלת, וכשבוע לאחר מכן, היא אומרת, הגלולות היו בתיבת הדואר שלה. "הן עזרו ממש", היא מציינת, "אני חסידה גדולה".

ד"ר גאמי לא תומך ברישום פרופרנולול דרך רפואה מקוונת. "אם אתה לא נמצא פיזית בחדר כדי לבדוק את המטופל ולמדוד לו דופק, אין שום דרך שבה תוכל באמת לדעת אם זה מתאים". נוסף על כך ציין הפסיכיאטר כי התרופה יכולה להיות מסוכנת במיוחד לאנשים עם אסתמה או סוכרת, שכן עלולה להסתיר סימנים מוקדמים של התקף או החמרה במצב הבריאותי.

אלטה בלום, אנליסטית סיכונים בת 25 מבוסטון, חיפשה בגוגל היכן ניתן להשיג מרשם לחוסמי בטא אחרי שנתקלה בתרופה ברשתות החברתיות, ושמעה כיצד עזרה לחבר שהתמודד עם חרדה בעבודה. חברת הרפואה המקוונת Hers צצה בחיפוש. "זה היה כל כך קל לקבל מרשם", היא מספרת.

בלום מילאה שאלון ודיווחה מה לחץ הדם שלה. "אפשר היה איכשהו לסטות מהנתון, אם רצית, וזה קצת מפחיד," היא אומרת. "בפועל, לא הייתה כמעט בדיקה שמוכיחה שזה באמת לחץ הדם שלי".

ד"ר דן ליברמן, ראש מחלקת בריאות הנפש ב־Hims & Hers, מציין כי "בעוד לרופאים לעיתים קרובות אין ברירה אלא להסתמך על מידע שמספק המטופל עצמו, פרופרנולול אינו חומר שמצריך פיקוח קפדני ולא נחשב לטיפול בסיכון גבוה, במיוחד במינון נמוך של 20 מ"ג". לדבריו, הרופאים בפלטפורמה מבצעים "ניתוח מקצועי של סיכונים ותועלות עבור כל לקוח ולקוחה".

ד''ר דן ליברמן, ראש מחלקת בריאות הנפש ב-Hims & Hers. ''חומר שלא מצריך פיקוח קפדני'' / צילום: ויקיפדיה

בלום מכנה את הגלולות "גיים צ'יינג'ר" וטוענת שההשפעה שלהן נמשכת לאורך זמן. היא מספרת כי אחרי שהרגישה שהיא מסוגלת להעביר פרזנטציה בעצמה ברוגע - גם הפחיתה את השימוש. "זה באמת הקל את החרדה הנפשית שלי. עכשיו אני לא מודאגת מהתגובה הפיזית שאני צריכה להתמודד איתה".

בת 17 מתה אחרי מנת יתר של פרופרנולול

בעוד שלרופאים מותר חוקית לרשום תרופות לשימוש לא מאושר רשמית (off-label), יש מעט מחקרים קליניים שמראים את יעילות חוסמי הבטא בטיפול בחרדה.

בבריטניה, שם פרופרנולול מורשה לטיפול בחרדה, התרופה זוכה לבדיקה קפדנית יותר. באוקטובר האחרון, מועצת הרוקחות הכללית, הממונה על הרגולציה של בתי מרקחת, רוקחים ועוזרי רוקחים בבריטניה, הזהירה כי רוקחים צריכים להיות מודעים לסיכונים של נטילת מנת יתר של פרופרנולול ולנקוט באמצעים למניעת מצב זה, כגון מתן מרשמים בכמויות קטנות. בשנת 2020, חקרה סוכנות החקירה לבטיחות בריאותית - גוף החקירה העצמאי של בריטניה החוקר מקרים של בטיחות במערכת הבריאות - את הרעילות הפוטנציאלית של פרופרנולול. בשנת 2023, ילדה בת 17 מתה באנגליה לאחר מנת יתר של פרופרנולול. (יש לציין כי גם תרופות אחרות נמצאו בגופה, כולל SSRI במינון מרשם ותרופה לשיכוך כאבים).

בארה"ב, המוזיקאית והדוגמנית דלילה בל המלין, בתם של השחקנים ליסה רינה והארי המלין, אמרה כי לפרופרנולול היה חלק במנת יתר שלקחה בשוגג ב-2021. בסרטון אינסטגרם שפרסמה באותה שנה, היא ציינה כי נרשמה לה כמות גדולה מדי של התרופה, שנטלה מספר פעמים ביום, ובסופו של דבר אושפזה לאחר שלקחה אותה יחד עם בנדריל (תרופה לאלרגיה). היא תיארה גם תלות בקסנקס. המלין סירבה להתראיין לכתבה.

"אנחנו יודעים שאנשים חרדים יותר כיום", אומרת שרלוט ארצ'ר, שפרסמה בשנה שעברה סקירת מחקרים שהראתה מחסור במחקרים קליניים מוצקים שתומכים בכך שחוסמי בט א אכן מפחיתים חרדה בצורה יעילה. "הסטיגמה פחתה וכנראה שיש יותר אנשים שפונים לרופא המשפחה שלהם כדי לדבר על החרדה שלהם. אנחנו גם יודעים שבבריטניה, למשל, קשה מאוד להגיע לטיפולים פסיכולוגיים או שיחות טיפוליות. מצב זה, לדבריה, לא משאירה לרופאי המשפחה אפשרויות רבות מלבד לתת מרשם וחוסמי בטא יכולים להיות בחירה אטרקטיבית עבור מי שלא רוצה לקחת תרופות שמשפיעות על מצב הרוח.

"זרימת הדם לרגליים שלי פתאום נחלשה"

ברוק סנדרס, חוקרת מוח בת 24 מסנט פטרסבורג, פלורידה מספרת שפסיכיאטר רשם לה את התרופה לטיפול בחרדה ובעיות נפשיות אחרות. לדבריה, נאמר לה שהיא יכולה ליטול אותה לפי הצורך, ולאחר מכן גם לשימוש יומיומי.

סנדרס שמה לב לפתע שזרימת הדם לכפות הרגליים שלה נחלשת. אחרי שמונה חודשים, בהם ביקרה אצל מומחים שונים ופנתה לחדר מיון, היא אובחנה כסובלת ממחלת ריינו, שמפחיתה את זרימת הדם לגפיים. הפרופרנולול אמנם לא גרם למחלה, אך היא אומרת שזו החמירה עקב נטילת התרופה.

"מעניין לראות את האופן שבו אנשים מתייחסים לנטילת התרופה הזו", אומרת סנדרס כיום. "הם לא לוקחים בחשבון היבטים אחרים של הבריאות שלהם. זה לא חומר מבוקר, הוא לא נחשב ממכר או גורם לתלות, ולכן אנשים מוכנים יותר ליטול אותו".

קיילי דרלינג, מנהלת מדיה חברתית ומשפיענית בת 21 מסולט לייק סיטי, אומרת ש-Giggly Squad הכניסו את המונח "חוסם בטא" אל התודעה שלה. לקראת חתונתה ביולי האחרון, היא חוותה הרבה חרדה ובחילות. היא לקחה חוסם בטא בפעם הראשונה ביום החתונה, כ-30 דקות לפני שצעדה אל המזבח.

"הרבה אנשים אומרים שהם לא זוכרים שום דבר מהזמן שבו היו בהשפעת התרופה, אבל אני זוכרת את הכול", אומרת דרלינג. "ופשוט הרגשתי כל כך רגועה".