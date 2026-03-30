מחטף התקציב: כך הופשרו כ-800 מיליון שקל ללא אישור משפטי

מחטף תקדימי בליל התקציב איפשר לממשלה "להפשיר" כ-800 מיליון שקל מהכספים הקואליציוניים עוד לפני אישור הייעוץ המשפטי לממשלה.

בתום לילה סוער בכנסת, תקציב המדינה עבר בקריאה שנייה ושלישית. במסגרת התקציב הוקצו 5 מיליארד שקל לכספים קואליציוניים בתקופת המלחמה מול איראן. חרף הביקורת הציבורית שנשמעה בנושא גם מצד בנק ישראל, בממשלה החליטו לא רק להעביר את הכסף אלא גם לעקוף את האישורים המשפטיים הנדרשים.

בגלל שהכספים הקואליציוניים עדיין לא נבחנו ואושרו על-ידי היועצת המשפטית לממשלה, היא הנחתה להקצותם לרזרבות תקציביות, כך שבמקרה שהם יאושרו משפטית, ניתן יהיה להעבירם לסעיפים התקציביים שאליהם הם מיועדים על-פי החלטת הממשלה.

ואולם בסוף השבוע נסגר דיל בין מפלגות הקואליציה, ולפיו התקציב אומנם יונח כך על שולחן הכנסת, אבל הסיעות החרדיות יציעו הסתייגויות. בדרך-כלל כלי ההסתייגויות שייך לאופוזיציה שמצביעה בעדם במטרה לעכב ולתקוע את העברת התקציב. ואכן חברי האופוזיציה הצביעו בעד ההסתייגויות, אך אליהם הצטרפו באופן תקדימי גם חברי הקואליציה - ובכך אישרו את הכספים שעברו. רק לאחר כמה הצבעות, באופוזיציה התעשתו, הבינו את התרגיל שנעשה ועברו להצביע נגד ההסתייגויות.

כך העבירה הקואליציה בלי אישור משפטי כ-800 מיליון שקל לצרכים קואליציוניים, ובעיקר כספים שנצבעו לחרדים במשרדי הרווחה והחינוך מתוך הרזרבות התקציביות. בין היתר הועברו 260 מיליון שקל לתווי מזון המזוהים עם מפלגת ש"ס ו-445 מיליון שקל נוספים לחינוך, מתוכם 255 מיליון שקל למוסדות תורניים ולישיבות וכספים לפרויקטים שונים. גם משרד הפנים זכה לתוספת של 40 מיליון שקל עבור "מענקים".

המערכת הפוליטית והכלכלית סוערת בעקבות המהלך הזה שמהווה תקדים, אשר במסגרתו הקואליציה מכניסה תיקונים לתקציב באמצעות אימוץ הסתייגויות שמועלות, לאחר שכבר אישרה בעצמה את התקציב בקריאה ראשונה ובדיונים בוועדות הכנסת.