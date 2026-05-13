ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושר החינוך יואב קיש הציגו הערב (ד') את המתווה הסופי להפעלת קייטנות ומסגרות לימוד בקיץ לתלמידים מגני הילדים ועד כיתות ט', בעלות כוללת של כ-1.1 מיליארד שקל. מתוך הסכום, כ-600 מיליון שקל מהווים תוספת חדשה לתקציב הקיץ הקיים.

פעילות המסגרות תשתנה ברמת הרשויות ובתי הספר, וגם ההצטרפות של התלמידים ושל עובדי ההוראה תהיה וולונטרית. משרד החינוך הציב יעד שלפיו 30% מהפעילות יוקדשו להיבטים רגשיים-חברתיים ו-70% להיבטים פדגוגיים.

המתווה גובש ברקע הפערים הלימודיים שנוצרו במהלך מבצע "שאגת הארי", שבמהלכו פעלה מערכת החינוך במתכונת חירום ולמידה מרחוק בזום. המתווה מציע שלוש מסגרות נפרדות, לפי שכבת גיל.

עבור ילדי הגנים ותלמידי כיתות א'-ג', תוכנית "גנים ובית הספר של החופש הגדול" תופעל בין 1 ל-31 ביולי. בפועל מדובר בהארכה של כעשרה ימים מעבר למתכונת הרגילה של התוכנית, שבדרך כלל מסתיימת ב-21 ביולי. עלות חלק זה במתווה היא הגבוהה ביותר - 738 מיליון שקל, מהם 500 מיליון לתקציב התוכנית הרגילה ועוד 238 מיליון להארכה.

עבור תלמידי כיתות ד'-ו' תופעל לראשונה תוכנית חדשה בשם "קיץ פלוס", שתפעל גם היא לאורך כל יולי. מדובר בתגבור לימודי בקבוצות קטנות במקצועות שפה, מתמטיקה ואנגלית, בשילוב עם הקניית מיומנויות שימוש בכלי בינה מלאכותית. מפתח ההקצאה שנקבע הוא כחמש שעות אישיות לכל תלמיד, עם אפשרות להכפיל את ההיקף באמצעות שיבוץ בקבוצות נוספות. לתקצוב התוכנית הוקצו 137 מיליון שקל.

עבור תלמידי חטיבות הביניים (כיתות ז'-ט') תופעל בין 21 ל-30 ביוני "מכינת קיץ" - תוכנית חדשה אף היא, שתתמקד בבינה מלאכותית, מתמטיקה, מדעים ואנגלית. בתוכנית ישולבו ארבעה ימי בוטקמפ עם כלי AI מתקדמים וטיול חוויתי אחד. עלותה: 219 מיליון שקל.

ברקע המתווה עומד הוויכוח התקציבי שהתנהל בשבועות האחרונים בין קיש ומשרד החינוך לבין סמוטריץ' והאוצר. קיש הציג את התוכנית בהיקף נרחב יותר כבר בתחילת אפריל, עם הפסקת האש מול איראן, אך באוצר ציינו אז שהיא לא תואמה איתם ושאין לה מקור תקציבי. באוצר העדיפו שהמורים ישלימו ימי לימודים מלאים שאבדו במהלך תקופת הלחימה באמצעות קיצור החופש הגדול, אבל לא הגיעו להסכמות על כך מול מערכת החינוך.