באוצר חוששים שמכסת ימי המילואים יצאה משליטה

באוצר מבינים שההגבלה של ימי המילואים ל־55 יום למשרת מילואים נפרצה, ולא יודעים לאן הגיוס המסיבי עוד צפוי להגיע, כך עולה מבדיקת גלובס.

הבדיקה התקיימה לאחר שבחודש מרץ פורסם בגלובס כי בדרגי השטח מדברים על הארכות צווים קיימים, זימונים לטווחים ארוכים ושימוש ניכר בצווי 8. ההערכה בשטח היתה כי לא יהיה מנוס משירות של כ־100 ימים ואף יותר בשנה.

המתווה החדש

בחודש ינואר האחרון סיכמו במשרד האוצר ובמערכת ביטחון על מתווה מילואים חדש. כך הוחלט שהצבא יגביל את עצמו ל־40 אלף חיילי מילואים בכל זמן נתון וכי לוחמים ישרתו עד 55 יום בשנה עם אפשרות לתוספת של 10 אחוזים באישור הרמטכ"ל ו־10 אחוזים נוספים באישור שר הביטחון.

היתה זו הפעם הראשונה שהיקף גיוס המילואים עוגן בהחלטת ממשלה וזאת לנוכח העלויות התקציביות והכלכליות הכבדות של שירות המילואים.

אלא שמאז פרצה המלחמה באיראן ומספר המגויסים עלה בחדות ל־120 אלף ועומד כעת גם לאחר הפסקת האש באיראן ובלבנון על 80 אלף עם פרוץ המלחמה גם מספר ימי המילואים המוסכם עלה ל־70.

בתחילת החודש שעבר פורסם בגלובס על חששם של דרגי השטח בצבא לפיה משרתים יידרשו חרף ההסכמות המוקדמות לקרוב ל־100 ימי מילואים והנה כעת, רבים מהם כבר משרתים למעלה מ־90 יום ולמגויסים חדשים לשירות המילואים כבר איש לא מתחייב שישרתו "רק" 55 ימים בשנה.

במשרד האוצר לא הצליחו להשיב לשאלת גלובס בנושא גיוס המילואים המתוכנן לא מבחינת היקף ימי המילואים ולא מבחינת כמות המשרתים בכל רגע נתון וזאת למרות ההתייצבות היחסית בגזרות.

27 מיליארד שקל במענקים

בדוח בנק ישראל שפורסם במרץ האחרון צוין כי עלות השכר והמענקים ב־2025 לבדה עמדה על 27 מיליארד שקל, ולא כללה את הפגיעה בפריון, את לחצי האינפלציה ואת המחסור הקריטי בעובדים במשק.

הפער המצטבר בפריון מה־7 באוקטובר ועד סוף השנה שעברה עמד על 177 מיליארד שקל. בבנק ישראל הדגישו כי הסיבה המרכזית לכך היא שוק העבודה, כתוצאה מגיוס נרחב למילואים והיעדרויות ממושכות, ויותר מחצי מהפערים שנרשמו בשוק העבודה מיוחסים לסיבה הזו.

הגיוס לא רק פגע בתוצר, אלא בעקבות היות שוק העבודה הדוק, הוא גם דחף מעלה את האינפלציה, שהתמתנותה בשנת 2025 מיוחסת בין היתר לרגיעה בגיוס המילואים - ששב והתגבר כעת במלחמה מול איראן ובמערכה בלבנון. במשרד האוצר העריכו בעבר את העלות המשקית לכל מגויס מילואים כ־50 אלף שקל בחודש.