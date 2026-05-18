בין דיווחי בורסה תדירים, דוחות כספיים מורכבים ותנודות חדות במניות, לעתים קשה למשקיע הפרטי להתמצא בשוק ההון. גלובס מציג מדור חדש שינתח פעם בשבועיים מניה ישראלית אחת, בעיקר מהשורה השנייה, בשווי של 500 מיליון שקל ומעלה. נסביר את תחומי הפעילות של החברות, את הנתונים הפיננסים שמאחוריהן, ומה כל משקיע צריך לדעת. כותב הטורים הוא ליאור וידר, מנהל השקעות ובעל רישיון ואנליסט ותיק, מייסד ומנהל שירות המידע "מכפיל רווח"

במשך שנים ארוכות, ענף האנרגיה המתחדשת בישראל נראה כ"מועדון סגור" של מספר מצומצם של שחקניות ענק שחלשו על הגגות והשדות הסולאריים של המדינה. אבל מתחת לרדאר צמחה חברה שהחליטה לשנות את חוקי המשחק מהיסוד. פריים אנרג'י , שעד לאחרונה נחשבה לשחקנית נישה קטנה, משלימה בימים אלו מהפך מבני ותדמיתי שהופך אותה לאחת מחברות האנרגיה המבטיחות והמעניינות ביותר בבורסה בת"א, ובעלת פוטנציאל צמיחה מהגדולים בענף.

הנתונים היבשים מספרים סיפור של נסיקה פנומנלית: מתחילת השנה זינקה המניה בכמעט 250%. ניתוח צבר הפרויקטים חושף שהזינוק אינו מקרי, הוא תיקון הכרחי לתמחור חסר שבו שהתה החברה זמן רב מדי, ואולי אף ביחס לפוטנציאל הצמיחה הקיים בחברה. למעשה, גם כעת, כשבוחנים את מנועי הצמיחה העתידיים ואת ה-EBITDA החזוי לשנים הקרובות, נראה שהשוק רק מתחיל לעכל את הפוטנציאל הגלום בה.

הסוד הגדול של פריים אנרג'י טמון בהבנה המוקדמת של ירון קיקוז, בעל השליטה והחזון והרוח החיה מאחורי החברה, שהעידן של ייצור חשמל "פשוט" הגיע לסיומו. משק החשמל הישראלי הגיע לנקודת רוויה ביכולת הקליטה של רשת ההולכה בשעות היום. הפתרון היחיד, וגם הרווחי ביותר, הוא אגירת אנרגיה. בהתאם בפריים בנו צבר פרויקטים מסיבי שמתבסס על שילוב של יכולות ייצור חשמל ירוק וקיבולת אגירה חסרת תקדים.

החברה מקימה כיום 38 פרויקטים סולאריים משולבי אגירה בהספק ייצור של 250 מגוואט וקיבולת אגירה מרשימה של עד 1.3 ג'יגוואט שעה. עלות ההקמה פחתה בעשרות אחוזים כתוצאה מירידת מחירי הפאנלים הסולאריים, מתקני האגירה ושער הדולר בשנתיים האחרונות, מה שהופך את הפרויקטים לרווחיים במיוחד ואת פריים מיצרנית חשמל לחברת ניהול אנרגיה חכמה. היכולת לאגור את החשמל המיוצר ביום ולמכור אותו בשעות הערב, כשמחירי התעו"ז (תעריף לפי עומס וזמן) בשיאם, משנה את כל התמונה הכלכלית, עם שיפור דרמטי של המרווחים התפעוליים מכל קילוואט שמיוצר בשדותיה.

פריים אנרג'י תחום פעילות: ייצור חשמל מאנרגיה סולארית

מיקום מטה החברה: ראשון לציון

שנת הקמה: 2013

מייסד: ירון קיקוז

יו"ר: אריה זילברברג

מנכ"ל: אמיר גרא

חיבור סינרגטי

פריצת הדרך של החברה התרחשה עם כניסת להב אל.אר לשליטה משותפת עם קיקוז, ושילוב היכולות המשותפות למימוש התוכנית האסטרטגית של החברה. המיזוג עם להב אנרגיה ירוקה ב-2025 הביא לשילוב ההנהלות, אנשי המקצוע והפרויקטים בארץ ובחו"ל, ויצר עוצמה פיננסית ותפעולית. להב מביאה איתה ניסיון רב בניהול נכסים, גב פיננסי איתן ופתרונות יצירתיים, בעוד פריים מביאה את ה"יזמות בנשמה", את הידע הטכנולוגי הייחודי והיכולת לאתר פרויקטים בשלבי ייזום מוקדמים ולהביאם לבשלות במהירות.

ההוכחה הטובה ביותר להצלחת השילוב הזה הגיעה בדמות הסכמי המימון הענקיים להקמת הפרויקטים שנחתמו מול הבנקים לאומי, מזרחי טפחות והפועלים ומגדל ביטוח, בהיקף של 2.3 מיליארד שקל.

קשה שלא להתרשם מהיקף הפעילות המתוכנן והמספרים הצפויים קדימה: התוכנית האסטרטגית ומימוש צבר הפרויקטים, הכולל את ההסכמים המשמעותיים מול דלק ישראל ודלק נכסים (חברות שבשליטת להב אל.אר), אמורים להזניק את ה-EBITDA לרמה של כ-1 מיליארד שקל בשנת 2029. מדובר בהקמת מתקני אגירה וייצור חשמל בפריסה ארצית, שיעניקו לחברה "אופק תזרימי" לשנים רבות קדימה. ובחברה לא מחכים להזדמנויות, אלא מייצרים אותן באופן אקטיבי.

ניהול אנרגטי ורעב

אי אפשר לנתח את פריים אנרג'י בלי להתייחס לדמותו של ירון קיקוז, המייצג דור חדש של יזמי תשתית ישראלים - כאלו שפועלים בשטח, יורדים לפרטים הקטנים ביותר ומנווטים בסבך הרגולטורי של רשות החשמל וחברת החשמל. הניהול בפריים הוא "רעב", יעיל ומאופיין ביכולת קבלת החלטות מהירה, תכונות שהן קריטיות בענף שבו כל עיכוב בחיבור לרשת משמעותו הפסד של מיליונים.

קיקוז הצליח להפוך חברה שהייתה מתחת לרדאר למובילת שוק. הזינוק החד במניה מתחילת השנה מצביע על הבנה של המשקיעים לגבי הערך האמיתי של הנכסים שהחברה צברה, והפוטנציאל להמשך צמיחה בצבר הפרויקטים בעתיד. נראה שלפני כן פריים פשוט לא תומחרה נכון ביחס לצבר הפרויקטים שלה, וכעת השוק מתחיל לגשר על הפער הזה.

כמובן, בכל סיפור צמיחה מואץ קיימים גם סיכונים. האתגר העיקרי של פריים אנרג'י בשלוש השנים הקרובות הוא הביצוע. הקמת פרויקטים בהיקף כה רחב דורשת מיומנות לוגיסטית גבוהה, עמידה בלוחות זמנים קשיחים וניהול שרשרת אספקה מורכבת. בנוסף, החברה חשופה לתנודות במחירי חומרי הגלם ולשינויים אפשריים במדיניות התעריפים של רשות החשמל. ירידת מחירי הציוד בשילוב היחלשות הדולר והירידה הצפויה בריבית בשנה הקרובה, מהוות פקטור משמעותי שמשפר את רווחיות הפרויקטים באופן דרמטי.

השורה התחתונה

פריים אנרג'י של היום היא חברת תשתיות בשלה ודומיננטית. למרות הזינוק המרשים במניה בשנה האחרונה לשווי של כ-2.5 מיליארד שקל, להערכתי עדיין קיים בה אפסייד מכובד. השוק רק מתחיל לתמחר את זרם המזומנים הצפוי מהפרויקטים החדשים, וזה לא כולל את העסקאות הבאות שייחתמו. הזדמנות למי שמחפש חשיפה למהפכת האנרגיה והאגירה בישראל דרך חברה יזמית, יעילה ומנוהלת היטב.