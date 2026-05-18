מכה לאילון מאסק: הפסיד בתביעה נגד סם אלטמן

אילון מאסק נחל היום (ב') הפסד משמעותי בבית משפט פדרלי בארה"ב, לאחר שחבר המושבעים דחה את תביעת הענק שהגיש נגד OpenAI ומנכ"ל החברה סם אלטמן ב-2024. בכך מסתיים, לפחות לעת עתה, אחד העימותים המתוקשרים ביותר בתעשיית הבינה המלאכותית, בין שני המיליארדים שבעבר נמנו עם מייסדי הארגון.

ההליך נפתח בסוף החודש שעבר, ובמסגרתו ניסה מאסק להוביל למהלך דרמטי במיוחד: הוא ביקש לחייב את OpenAI ואת מיקרוסופט - שהשקיעה בחברה מיליארדים מאז 2019 - לוותר על רווחים של עד 134 מיליארד דולר, להדיח את הנהלת החברה ואף לבטל את הרה-ארגון שעשתה בשנה שעברה, אשר אפשר את הרחבת פעילותה המסחרית.

לטענת מאסק, הנהלת OpenAI, ובראשה אלטמן והנשיא גרג ברוקמן, זנחה את המחויבות לפתח בינה מלאכותית "לטובת האנושות", לטובת אינטרסים עסקיים פרטיים.

במהלך העדויות בשבועות האחרונים שמעו חברי המושבעים את אלטמן, ברוקמן, מנכ"ל מיקרוסופט, סאטיה נאדלה, ואת מאסק עצמו. היום, לאחר פחות משעתיים של דיונים הם הכריעו כי OpenAI ואלטמן אינם אחראים להפרת התחייבות כלשהי, והשופטת הפדרלית איבון גונזלס רוג'רס אימצה את ההחלטה.

התמונה התהפכה

מאסק, שהיה בין מייסדי OpenAI ב-2015 ועזב את דירקטוריון החברה כעבור שלוש שנים, העיד כי תרם לאורך השנים כ-38 מיליון דולר מתוך הבנה שהארגון יפעל לטובת הציבור ולא יהפוך למכונת רווח פרטית של קומץ מנהלים ומשקיעים. לטענתו, בכירי החברה "גנבו ארגון צדקה" כאשר זנחו את עקרונות היסוד שעליהם הוקמה.

מנגד, עורכי הדין של OpenAI טענו כי התרומות של מאסק לא הותנו במגבלות כלשהן, וכי המעבר למודל עסקי היה בלתי נמנע נוכח עלויות הפיתוח האדירות במרוץ מול שחקניות כמו גוגל.

זאת ועוד, הם ניסו להפוך את התמונה והציגו התכתבויות שמראות כי מאסק עצמו קידם בעבר רעיונות להפוך את החברה למסחרית, כל עוד תישאר בשליטתו, ואף בחן אפשרות לשלב אותה בתוך טסלה. בנוסף נטען כי התביעה נולדה רק לאחר שמאסק הקים את xAI, חברת הבינה המלאכותית המתחרה שלו.

פסק הדין מגיע בעיתוי רגיש עבור שני הצדדים, בזמן שהשוק עוקב מקרוב אחר תוכניות ההנפקה של החברות. OpenAI גייסה במרץ האחרון 122 מיליארד דולר לפי שווי של יותר מ-850 מיליארד דולר, בעוד SpaceX, שמוזגה השנה עם xAI, הוערכה לפי שווי של 1.25 טריליון דולר לקראת הנפקה אפשרית. לפי דיווחים בארה"ב, החברה אף הגישה באפריל טיוטת תשקיף חסויה, שעשויה להפוך לציבורית כבר בימים הקרובים.