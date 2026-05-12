מנכ"ל OpenAI, סם אלטמן, עלה על דוכן העדים היום (ג') בבית משפט פדרלי בקליפורניה על מנת להגן על החברה מפני התביעה שהגיש נגדה אילון מאסק, על סך

134 מיליארד דולר.

עדותו נחשבת לאחד הרגעים המרכזיים בהליך, שנפתח בסוף החודש שעבר וצפוי להכריע במידה רבה את עתיד עסקיה של חברת הבינה המלאכותית. מאסק, שהעיד בעצמו בשבוע הראשון לדיונים, האשים את אלטמן ואת גרג ברוקמן (אחד המייסדים) בכך שניסו "לגנוב ארגון צדקה" ולהתעשר על חשבונו.

מאסק היה שותף מייסד של OpenAI ב-2015, אך פרש ממועצת המנהלים שלה ב-2018. לפי התביעה, שהוגשה ב-2024, אלטמן וברוקמן פנו אליו במקור כדי להקים ארגון קוד פתוח מתוך הנחה ברורה שהוא יפעל ללא מטרות רווח, אך בהמשך ההנהלה שינתה את הכיוון והקימה פעילות עסקית משמעותית. לכן לטענתו, כ-38 מיליון הדולרים שתרם לחברה נוצלו למטרות מסחריות שלא הוסכמו עימו.

מנגד, טען אלטמן שהעמותה של OpenAI ממשיכה לשלוט בחברה המסחרית, ושהיא ממשיכה לפעול לפי משימתה "לבנות בינה מלאכותית לטובת האנושות".

בין היתר אמר אלטמן בבית המשפט כי כבר בשלבים מוקדמים עלו בקרב מייסדי החברה חששות מהאפשרות שמאסק יחזיק בשליטה גדולה מדי בארגון. "האמנתי שבינה מלאכותית לא צריכה להיות נתונה לשליטתו של אדם אחד", אמר אלטמן.

הוא תיאר את מה שכינה "רגע מצמרר במיוחד", בו שאלו המייסדים את מאסק באופן תיאורטי מה יקרה לאחזקותיו ב־OpenAI במקרה שימות. האחרון השיב כי מניות השליטה וזכויות ההצבעה יעברו לילדיו. "לא הרגשתי בנוח עם זה", אמר אלטמן.

סגנון ניהול בעייתי?

בנוסף לכך, העיד אלטמן כי לאחר שמאסק לא הצליח להשיג שליטה בחברה-בת של OpenAI, הוא החל לקדם אפשרות שלפיה החברה כולה תהפוך לחלק מטסלה. בבית המשפט הוצגו הודעות מ־2017 שבהן אחד מעובדיו של מאסק הציע לאלטמן להצטרף לדירקטוריון יצרנית המכוניות החשמליות כחלק מהמהלך, וציין כי מאסק מעוניין לבנות צוות בינה מלאכותית בטסלה, ושהוא מקווה שאלטמן ומייסדים נוספים יהיו מעורבים. אלטמן אמר כי מיזוג עם טסלה לא היה משרת את משימתה של OpenAI.

בהמשך מתח אלטמן ביקורת גם על סגנון הניהול של מאסק. לדבריו, חלק מהחוקרים ב־OpenAI ראו בעזיבתו את דירקטוריון החברה בשנת 2018 "חיזוק למורל", לאחר שסגנון הניהול שלו פגע במוטיבציה שלהם. אלטמן סיפר כי בשלב מסוים מאסק ביקש מהנהלת החברה לדרג חוקרים ולפטר חלק מהם, והוסיף: "אני לא חושב שמר מאסק הבין איך מנהלים מעבדת מחקר טובה".