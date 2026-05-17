ארה"ב וישראל נערכות לחידוש התקיפות באיראן כבר השבוע - כך לפי דיווח של ה"ניו יורק טיימס" מיום שישי. שני גורמים במזרח התיכון, שביקשו להישאר בעילום-שם, אמרו ל"טיימס" כי ארה"ב וישראל עוסקות ב"הכנות אינטנסיביות" לקראת אפשרות של חידוש הלחימה, וציינו כי מדובר בהכנות המשמעותיות ביותר מאז שנקבעה הפסקת האש בתחילת אפריל.

לפי ה"טיימס", דובר ועדת הביטחון הלאומי של הפרלמנט האיראני איים שהמדינה עשויה להעלות את רמת העשרת האורניום ל־90% אם התקיפות יתחדשו.

● ארה"ב, סין וישראל מתחרות על הלקוחות בשוק הלייזר הלוהט

● משבר הנפט הגיע לאיראן: הופסק יצוא מכליות מהאי ח'ארג

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר ביום שישי לפוקס ניוז כי הוא לא מתכוון לגלות "הרבה יותר סבלנות" כלפי ההנהגה האיראנית, וציין כי הם יכולים להגיע להסכם או "להיות מושמדים". "כל אדם שפוי היה עושה הסכם", הוסיף טראמפ, "אבל ייתכן שהם משוגעים".

"ארה"ב לא חושבת לחזור למלחמה, אבל כן שוקלת חזרה לתקיפות אוויריות טקטיות שיאלצו את האיראנים להעניק ויתורים נוספים במסגרת המשא-ומתן, לא מלחמה כוללת", סבור צֶנג סַאגניץ', מנהל תחום ארה"ב במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון (JCFA). "הסיבה הראשונה לכך היא שלא נותרו מטרות אסטרטגיות באיראן לתקוף. וזו בעיה, כי הכלל הבסיסי של מלחמה הוא שהתקיפות חייבות להשיג משהו. לרדוף אחרי כמה מפקדים נצורים במערב איראן לא יספק את התוצאה שארה"ב מחפשת".

בנוסף, הוא אומר, "הכוח האמריקאי נמתח עד הקצה ברחבי העולם, במיוחד בכל הנוגע לתחמושת. אם המלחמה תחודש, ארה"ב תצטרך להעביר תחמושת מזירות אחרות".

"הפעם זה יהיה מהיר וחד יותר"

מנגד, רותי פינס-פלדמן, עמיתה בכירה במכון משגב לביטחון לאומי, סבורה כי "הפסקת האש מול איראן נמצאת בסכנת קריסה, כאשר טראמפ מאיים לחדש את המלחמה בעוצמה חסרת תקדים אם לא יושג הסכם".

לדבריה, "הפעם הנשיא מאמין שתוצאה שונה תושג בזכות שילוב של לחץ מקסימלי: מצור ימי הדוק, איומים להשמיד תשתיות אסטרטגיות והדרישה הבלתי מתפשרת לפירוק תוכנית הגרעין ומניעת טילים בליסטיים - מה שיוצר מערכת לחצים שלא הייתה קיימת בעבר. הפעם זה יהיה מהיר יותר, חד יותר וכנראה מוכוון להפלת המשטר בצורה ישירה".

לכן, מעריכה פינס-פלדמן, "יש סבירות גבוהה שתחודש המלחמה בקרוב. טראמפ הבהיר כי אם יתחדשו חילופי האש, הם יכללו תקיפה ישירה של מטרות בעומק איראן, וכי סבב המלחמה ימוקד לשבועיים. איראן נמצאת היום בשפל כלכלי, והביקור של טראמפ בסין הניח את התשתית להמשך החניקה הכלכלית שלה. הדבר יתרום למהלך צבאי מהיר, שלתפיסת טראמפ יביא גם להכרעה ברורה במערכה".