סין תעבור לנפט אמריקאי? על מה דיברו טראמפ ושי

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נחת אתמול (ד') בסין, כמעט עשור לאחר ביקורו האחרון, לסבב שיחות עם נשיא המדינה האסייתית.

סבב שיחות ראשון בין טראמפ ונשיא סין שי ג'ינפינג הסתיים היום (ה') בשעות הצהריים, וכעת צפויים דיונים נוספים בנושאי סחר, טייוואן, איראן, בינה מלאכותית ושיתוף-פעולה כלכלי, לצד פגישות עם בכירי חברות אמריקאיות שהצטרפו למשלחת.

● טראמפ עומד לגלות: סין השתנתה מאוד מאז הפגישה האחרונה

● אילון מאסק וג'נסן הואנג: הבכירים שהצטרפו לטראמפ בסין

הפגישות בין טראמפ לשי מתקיימות בבייג'ינג, בעיקר בהיכל העם הגדול, המבנה הרשמי שבו סין מארחת מנהיגים זרים. בנוסף לשיחות הרשמיות בין השניים, הביקור של טראמפ, שייערך עד יום שישי 15 במאי, כולל ביקור במקדש השמיים וארוחת ערב ממלכתית שיארח שי.

לפי ההערכות בתקשורת הבינלאומית, שני הצדדים לא מצפים לפריצת דרך דרמטית או להסכם היסטורי במהלך הביקורת, אלא בעיקר לייצוב היחסים, להפחתת המתיחות ולבניית מסגרת להמשך שיחות ומפגשים בהמשך.

לאחר סבב השיחות הראשון בין מנהיגי המעצמות, שחררו משרד החוץ הסיני והבית הלבן הודעות רשמיות בנוגע לנושאי השיחה.

דונלד טראמפ ושי ג'ינפינג במהלך הביקור בבייג’ינג / צילום: Reuters

בהודעת סין נכתב כי בנושא הסחר, צוותי הכלכלה והמסחר של ארה"ב וסין "הגיעו לתוצאה כוללת מאוזנת וחיובית". שי אמר כי הדלת של בייג'ינג "לעולם החיצון רק תיפתח עוד יותר … וחברות אמריקאיות ייהנו מאפשרויות טובות אף יותר בסין"; וכי טראמפ אמר לשי כי הוא "מנהיג גדול, וכי סין היא מדינה גדולה, וכי הוא רוחש כבוד עמוק לנשיא שי ולעם הסיני".

עוד נמסר כי במהלך השיחות טראמפ "הציג בפני שי ג'ינפינג אחד אחד את מנהיגי העסקים שהתלוו אליו".

בהודעת הבית הלבן בנוגע לשיחות נכתב כי "שני הצדדים דנו בדרכים לחיזוק שיתוף-הפעולה הכלכלי בין שתי המדינות, כולל הרחבת הגישה של עסקים אמריקאים לשוק הסיני והגדלת ההשקעות הסיניות בתעשיות האמריקאיות. מנהיגים מכמה מהחברות הגדולות ביותר בארה"ב השתתפו בחלק מהפגישה".

לפי ההודעה, "שני הצדדים הסכימו כי מצר הורמוז חייב להישאר פתוח כדי לתמוך בזרימה החופשית של אנרגיה. הנשיא שי הבהיר גם את התנגדותה של סין למיליטריזציה של המצר ולכל ניסיון לגבות אגרה עבור השימוש בו, והוא הביע עניין ברכישת כמויות גדולות יותר של נפט אמריקאי כדי להפחית בעתיד את תלותה של סין במצר. שתי המדינות הסכימו כי לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני".

הבית הלבן מסר גם כי טראמפ ושי "הדגישו את הצורך להמשיך את ההתקדמות בעצירת זרימת החומרים המשמשים לייצור פנטניל לארה"ב, וכן את הצורך בהגדלת הרכישות הסיניות של מוצרים חקלאיים אמריקאים".

דונלד טראמפ ושי ג'ינפינג במהלך הביקור בבייג’ינג / צילום: Reuters

דיברו על טייוואן?

אך נראה כי בנושא טייוואן, שתי המדינות לא רואות עין בעין.

לפי הודעת משרד החוץ הסיני, שי הדגיש בשיחות כי טיייוואן היא "הנושא החשוב ביותר ביחסי סין-ארה"ב", והוסיף כי אם הנושא ינוהל בצורה כושלת, "שתי המדינות יתנגשו ואף עלולות להיכנס לעימות, דבר שידחוף את כלל יחסי סין-ארה"ב למקום מסוכן מאוד". הנשיא הסיני תהה האם המדינות מסוגלות ליצור מודל חדש של יחסים, כך לפי ההודעה.

הודעת הבית הלבן, לעומת זאת, לא הזכירה את טייוואן.