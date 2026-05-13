טראמפ חוזר לסין אחרי 9 שנים. הוא יפגוש מדינה שונה מזו שהכיר

הנשיא טראמפ נחת היום (ד') בסין, כמעט עשור לאחר ביקורו האחרון, והוא עומד למצוא מדינה שמסוגלת להסתמך על משאביה, אסרטיבית מבחינה צבאית ומוגנת כלכלית מפני הכלים שבהם ניסה הנשיא להשתמש כדי לבלום את שאיפותיה.

סין סגרה את הפער ביחס לארה"ב ובמקרים מסוימים אף עקפה אותה בטכנולוגיות כמו סוללות, רובוטיקה וייצור מתקדם. הצי הימי שלה הוא כעת הגדול בעולם, והארסנל הגרעיני שלה ממשיך לגדול. היא יודעת שיש לה היכולת להגיב לאיומים הרבים המגיעים מצדו של טראמפ, באמצעות הגבלות על מינרלים נדירים או צעדים אחרים.

כל זה שינה את מאזן הכוחות בין ארה"ב לסין, מה שמעלה את הסבירות שבייג'ינג תתבצר בעמדותיה בנושאים מרכזיים המצויים במחלוקת, אומרים אנליסטים ודיפלומטים.

הציפיות מהפסגה נמוכות, וסביר להניח שיהיו בה אווירה נעימה בשפע ואולי כמה התחייבויות מצד סין לרכוש יותר מוצרים אמריקאים, אך לא הרבה יותר מכך.

מה צפוי בפגישות? הסכמי סחר ומכסים

אחד הנושאים העיקריים יהיה הסכמי הסחר בין המדינות, ייצוא מינרליים לארה"ב, וההגבלות שהוטלו על ייצוא שבבים לסין המלחמה באיראן

טראמפ צפוי לנזוף בסין על תמיכתה באיראן במלחמה, ודרוש הפחתה של רכישת הנפט האיראני ולרתום אותה לסיום המלחמה שליטה בטיוואן

מכירת נשק אמריקאי לטיוואן, וניהול המשבר באי מול סין

ביטחון עצמי רב

ייתכן שמנהיג סין, שי ג'ינפינג, מעריך יתר על המידה את כוחו. המדינה מתמודדת עם אתגרים כלכליים עמוקים. היא מתקשה להדביק את הפער בכמה מן המגזרים החשובים ביותר, כמו מוליכים למחצה, שכן וושינגטון מגבילה את הגישה של בייג'ינג לטכנולוגיות מתקדמות.

אך מאחורי הקלעים, יש בבייג'ינג תחושה של ביטחון עצמי רב יותר, והיא נחושה יותר להגן על תחומים שהיא רואה אותם כחיוניים לאינטרסים האסטרטגיים ארוכי הטווח שלה.

תחומים אלה כוללים התנגדות ללחץ האמריקאי להרפות את אחיזתה בשרשראות האספקה ​​הגלובליות ולאזן מחדש באופן מהותי את הסחר בין שתי המדינות. כך גם את כוונתה של בייג'ינג לדחוק בוושינגטון להעלים עין מהפעלת הלחץ שלה על טייוואן, האי בשלטון עצמי שבייג'ינג תובעת חזקה עליו, ומהקרנת עוצמה צבאית ברחבי אסיה.

"הם מרגישים טוב מאוד בנוגע להתפתחויות שחלו בשנה שעברה", אמר ג'ונתן צין, עמית במכון ברוקינגס בוושינגטון וקצין מודיעין אמריקאי לשעבר, המתמחה בסין. "הם הוכיחו שהם יכולים לעמוד בפני הלחצים, והממשל [האמריקאי] נאלץ לרדת מעניין המכסים ולעסוק רוב השנה האחרונה בניסיון להרגיע את סין".

הקלפים של טראמפ נגד סין

רבים בממשל טראמפ טוענים שסין כבר עשתה טעות חמורה בכך שהציפה שווקים זרים בסחורות במחיר נמוך, ובכך הרחיקה מעליה שותפות סחר. מנגנוני השליטה של סין על מינרלים נדירים עוררו את ההתנגדות לבייג'ינג, והזינו מאמצים של בעלות ברית מערביות לבנות מחדש שרשראות אספקה ​​שהיו רדומות זמן רב.

קלף חזק נוסף הוא המלחמה באיראן. במובנים מסוימים, היא שיחקה לידי שי, ואפשרה לסין להציג את ארה"ב כסוכנת כאוס, תוך שהיא מאפשרת לסין להציג את עצמה כשותפה מהימנה יותר עבור מדינות אחרות.

עם זאת, המלחמה גם העלתה את מחירי האנרגיה ואיימה על רכישות הנפט האיראני על ידי סין, המהוות כ-12% מהנפט הגולמי המיובא לסין. ככל שהנזק הכלכלי גובר, בייג'ינג עלולה להיאלץ למלא תפקיד גדול יותר בסיוע לפתרון הסכסוך, אף שבדרך כלל היא מעדיפה להימנע מתסבוכות כאלה.

תוכנית "סין כמבצר"

במהלך ממשל טראמפ הראשון, סין הייתה במצב שונה. היא הייתה אובדת עצות בעקבות התנהלותו הבלתי צפויה של טראמפ וחששה מאוד שהמכסים שלו יפגעו בכלכלתה.

שליח הסחר הבכיר של בייג'ינג, ליו הה, ניהל כתריסר סבבי משא ומתן עם וושינגטון, לעתים קרובות עם משלחות גדולות, כדי לגבש הסכם. ההסכם משנת 2020 קבע שסין תרכוש סחורות אמריקאיות בשווי של יותר מ-150 מיליארד דולר, תשפר את הגישה לשוק הסיני עבור עסקים אמריקאים ולהימנע מלכפות על חברות זרות למסור לידיה טכנולוגיה.

בעוד שהיו סין כאלה שנשמו לרווחה, שי נשבע שסין שוב לא תהיה פגיעה כל כך.

"הם קיבלו אגרוף בפנים, ואז חזרו לחדר כושר וניפחו את השרירים", אמר צ'ין. "ואנחנו חווינו את התוצאות של התהליך הזה במהלך השנה האחרונה".

האסטרטגיה של שי, "סין כמבצר", כללה הוצאה של מאות מיליארדי דולרים על קידום טכנולוגיות מקומיות, והפחתת הצורך של סין במוצרים אמריקאים.

"אף שקשה לכמת זאת, כמעט בלתי אפשרי לערער על כך שסין היא כיום המדינה השנייה החזקה ביותר במערכת הבינלאומית, ובקטגוריות מסוימות אף חזקה יותר מארצות הברית", אמר עלי וויין, יועץ מחקר והסברה בכיר ליחסי ארצות הברית-סין בקבוצת המשבר הבינלאומית International Crisis Group.

מבחינה צבאית, לארה"ב עדיין יש נוכחות אדירה באוקיינוס ​​השקט, עם בריתות באזור המהוות משקל נגד משמעותי לעוצמתה של סין.

למרות זאת, שי בנה וביסס את צבא סין עד לנקודה שבה הדומיננטיות שלה בפריפריה הקרובה של המדינה מובטחת לחלוטין, אמר לייל גולדשטיין, מנהל יוזמת סין באוניברסיטת בראון.

סין, שכבר יש בכוחה לפגוע באדמת ארה"ב עם טיל גרעיני, חיזקה את מה שמכונה "השילוש הגרעיני", שמשמעותו שסין יכולה כעת לשגר פצצה גרעינית מהיבשה, מהים או מהאוויר.

טראמפ הכיר בגלוי במעמדה הגדל של סין, והתייחס לפגישה בין שני המנהיגים כאל ה- G-2, או "קבוצת השתיים", שלטענתו קובעות את העניינים בזירה העולמית.

אסרטיביות חדשה

סין עדיין מעדיפה רוגע ויציבות ביחסיה עם ארה"ב, מה שאומר שהיא עשויה להיות מוכנה להציע לטראמפ כמה ויתורים אם הדבר יעזור להקל על המתיחות בין שתי המדינות.

ארה"ב נותרה שותפת הסחר הגדולה ביותר של סין, וכלכלתה היא עדיין הגדולה בעולם, מה שאומר שקרע חד עם ארה"ב עלול להכאיב לסין מאוד.

וושינגטון ובייג'ינג שוקלות דרכים לשתף פעולה בתחום הבינה המלאכותית, כך דיווח הוול סטריט ג'ורנל. שני הצדדים דנים גם ברכישות של סחורות חקלאיות אמריקאיות, מוצרי אנרגיה ומטוסי נוסעים של בואינג על ידי סין, וכן ב"מועצת מסחר" אפשרית בין ארה"ב לסין כדי להקל על מסחר שאינו נוגע לביטחון הלאומי.

יחד עם זאת, הביטחון הגובר של סין משמעו שהיא מרגישה בנוח יותר להתנגד כאשר הלחץ גובר. פסקי דין אחרונים בבתי משפט בארה"ב, שביטלו חלק מהמכסים של טראמפ, העניקו לבייג'ינג ביטחון רב יותר בכך שהיא אינה צריכה להציג ויתורים משמעותיים מדי לוושינגטון.

כאשר טראמפ העלה את המכסים לגובה של 145% בשנה שעברה, סין התעמתה עם הנשיא האמריקאי, לפני ששני הצדדים הרגיעו את ההסלמה. בייג'ינג נטרלה, פחות או יותר, את יכולתו של טראמפ להטיל מכסים גבוהים יותר, כאשר מנעה יצוא של מינרלים קריטיים שארה"ב זקוקה להם לייצור וליישומים צבאיים.

ממשל טראמפ נסוג מכמה מן ההיבטים הניציים ביותר במדיניות כלפי סין, לרבות צמצום חקירות נגד האקרים הקשורים לבייג'ינג והוראות לגורמי ממשל להמעיט בהערותיהם על סין, כך דיווח ה"ג'ורנל" בחודש שעבר. אסטרטגיית הגנה לאומית חדשה, שפורסמה בינואר, הציעה נימה פייסנית כלפי בייג'ינג.

ועדיין, שי מתמודד עם אתגרים פנימיים משמעותיים שעלולים להחליש את עמדת המשא ומתן שלו. האטה ממושכת בשוק הדיור פגעה בעושרם ובביטחונם של מיליוני בעלי בתים, בעוד שתלות גוברת ביצוא כדי להניע צמיחה התגלתה כנקודת תורפה כלכלית משמעותית. אם העולם יפחית את רכישותיו, הדבר עלול למשוך את השטיח מתחת לרגליה של כלכלת סין.

אפילו בתחום הצבאי, סין ניצבת בפני שאלות גדולות לאחר ששי טיהר רבים מן המנהיגים הבכירים. המהלכים, שנעשו לכאורה כדי להפחית את השחיתות בשורות הצבא, משאירים את הדרג העליון של כוחות הביטחון של שי - שלא השתתפו בלחימה במשך כמעט חצי מאה - מדולדל ונטול מוטיבציה.

אך שום דבר מזה לא יקל על חייו של טראמפ.

"מטרת העל של בייג'ינג אינה להגיע לשום יוזמה חיובית" במהלך הפסגה השבוע, אמר צ'ין. "הם רוצים להרוויח זמן ומרחב כדי להתכונן לסבב הבא, אז הם מתכוונים לגלות את המחיר המינימלי שיצטרכו לשלם כדי לקבל את זה מטראמפ."