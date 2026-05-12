מגמה מעורבת באסיה, על רקע המתיחות בין ארה"ב ואיראן

9:20

אסיה

באסיה, המסחר מתנהל הבוקר במגמה מעורבת, על רקע שבריריות הפסקת האש בין ארה"ב ואיראן והדיווחים על כך שהנשיא טראמפ שוקל לחדש את הפעולה הצבאית נגדה. בורסת טוקיו עולה בכ-0.6%, בורסת הונג קונג נסחרת ביציבות, הבורסה בשנגחאי נחלשת בכ-0.4% ובורסת סיאול נופלת בכ-2%, לאחר שהתקרבה מוקדם יותר במהלך יום המסחר לרף 8,000 אלף הנקודות.

אחרי שטיפסו אתמול, על רקע המבוי הסתום במגעים בין ארה"ב ואיראן, מחירי הנפט רושמים הבוקר עליות קלות. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 105 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 99 דולר לחבית.

וול סטריט

בארה"ב, הבורסה בניו יורק ננעלה אמש בעליות קלות, בהובלת סקטור הטכנולוגיה, על אף החרפת הטונים בין ארה"ב לאיראן. מדד ה-S&P 500 טיפס ב-0.2% וננעל לראשונה מעל רף 7,400 הנקודות; מדד הנאסד"ק טיפס בכ-0.1%; והדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-0.2%.

כאמור, מניות הטכנולוגיה והשבבים המשיכו לרכז עניין רב ולהוביל את העליות: מיקרון טכנולוג'י בלטה בעליות של 6.5%, יחד עם אנבידיה , AMD ואינטל , שהמשיכו את המומנטום של הסקטור.

מניית מאנדיי , שהגיבה בחדות בפתיחת המסחר אחרי פרסום הדוחות הכספיים שלה בעלייה בשיעור דו-ספרתי של כמעט 20%, מחקה את העליות במהלך היום וננעלה בעלייה של 6.7%.

ג'ורדן ריזוטו, מנהל ההשקעות הראשי של GammaRoad Capital Partners, התייחס בהודעה למשקיעים לעליות שנרשמות בשווקים, למרות המתיחות הגאו-פוליטית המוגברת. לפי CNBC, הוא התייחס לוול סטריט כשוק של "תוכיחו לי" (במקור: "show me") - שוק שבו המשקיעים מסרבים יותר ויותר להגיב לסיכונים, אלא אם אלו משבשים באופן חומרי את היסודות הכלכליים או התאגידיים. עוד כתב ריזוטו כי לאחר שצלחו את המגיפה, את האינפלציה הגואה, את העלאות הריבית האגרסיביות ואת החששות ממכסים בשנים האחרונות, המשקיעים הותנו לקנות בנקודות שפל של השוק במקום לסגת ממנו.

מרסי מקגרגור, ראש תחום אסטרטגיית פורטפוליו במשרד ההשקעות הראשי של Merrill וב-Bank of America Private Bank, נקטה בגישה דומה ואמרה ל-CNBC אתמול כי היא עדיין מרגישה טוב לגבי המצב הכללי של השווקים. "אם נחווה חולשה לאחר ההתאוששות החזקה מאוד מהשפל של מרץ, אני אראה בכך הזדמנות קנייה, כיוון שזהו שוק שמתודלק על ידי רווחי חברות, השקעות הון, ובכנות - על ידי שוק עבודה חזק", היא אמרה. "ישנן סיבות רבות להיות אופטימיים". ומנגד, יש גם מי שמצלצלים בפעמוני האזהרה שלהם.

בבלומברג דווח הלילה כי מייקל ברי, שהתפרסם בעקבות כך שחזה נכונה את המשבר הפיננסי של 2008, הזהיר כי מדד הנאסד"ק 100 הולך לקראת היפוך מגמה דרמטי; זאת, לאחר זינוק "פרבולי" שהזניק את הערכות השווי של חברות הטכנולוגיה לגבהים שאינם בני־קיימא.

בפוסט שפרסם בבלוג שלו, כתב ברי כי השוק מזכיר את שיא בועת הדוט-קום רגע לפני שהתפוצצה, תוך שהוא מציין במיוחד את הקפיצה החדה במניות השבבים, שהזניקה את מדד השבבים של פילדלפיה (SOXX) בכמעט 70% מאז סוף מרץ. לדבריו, על פי חישוביו, הנאסד"ק 100 נסחר במכפיל רווח של 43 - הרבה מעל הרמה המשתמעת של כ-30. לדבריו, הסיבה נעוצה בכך ש"וול סטריט עשויה להפריז ביותר מ-50% ברווחים של החברות בעלות הצמיחה המהירה ביותר והערכות השווי הגבוהות ביותר".

ברי המליץ בפוסט שלו לממש רווחים מהראלי האחרון ולהפחית את החשיפה למניות באופן כללי, ובפרט לאלו ממגזר הטכנולוגיה. הוא השתמש במילים חריפות כדי לתאר את המצב בשווקים והשווה אותו ל"זירה של תאונת דרכים עקובה מדם, דקות ספורות לפני שהיא קורה".

"אנחנו עדים להיסטוריה בהתהוות. בשוק המניות, זה לא דבר טוב", הוא אמר. "ההיסטוריה מלמדת אותנו שגם אם המסיבה תימשך עוד שבוע, חודש, שלושה חודשים או שנה, הסיום יהיה במחירים נמוכים בהרבה... אנחנו מגיעים לאזורים של 'אוויר דליל' (במקור: "rare air"), מצב קיצוני כל כך שהשלכותיו יהיו בלתי־נמנעות, לא משנה היכן אנשים ינסו להתחבא".

מאקרו

היום, בשעה 15:30 שעון ישראל, צפוי להתפרסם בארה"ב מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל - השני שישוחרר מאז פרוץ המלחמה נגד איראן - והצפי הוא שגם הפעם האינפלציה תרשום קפיצה משמעותית.

לפי FactSet, קונצנזוס האנליסטים מצביע על עלייה חודשית של 0.6% באפריל ועלייה שנתית של 3.7%; זאת, לאחר שמדד המחירים של מרץ הראה עלייה חודשית של 0.9% ועלייה שנתית של 3.3%. מדובר במספרים שחונים הרבה מעל יעד יציבות המחירים של הפדרל ריזרב, שעומד על 2%.