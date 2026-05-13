יחסי סין-ארה"ב

אילון מאסק שם, מלאניה לא: מי הצטרף לביקור של טראמפ בסין?

טראמפ ייפגש בבייג׳ינג עם נשיא סין, שי ג׳ינפינג, כשהוא מלווה בשורת בכירים מהממשל האמריקאי ובכ־12 מנהלים מתאגידי הענק בארה״ב, בהם אילון מאסק, טים קוק וג׳נסן הואנג מאנבידיה • לפי הדיווחים, טראמפ הזמין אישית את הואנג להצטרף ברגע האחרון, על רקע המאבק בין וושינגטון לבייג׳ינג סביב שבבי AI וסחר טכנולוגי

סמדר כלאב 17:43
דונלד טראמפ נוחת בשדה התעופה בבייג'ין לקראת הפסגה עם הנשיא שי ג'ינפינג / צילום: Reuters, Evan Vucci
דונלד טראמפ נוחת בשדה התעופה בבייג'ין לקראת הפסגה עם הנשיא שי ג'ינפינג / צילום: Reuters, Evan Vucci

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לא מטייל לבד. ביקורו בסין, שיארך 36 שעות, בו ייפגש עם נשיא סין שי ג'ינפינג לשיחות על הסכמי הסחר בין המעצמות והמלחמה באיראן, הוא מגיע עם שורה של בכירים בממשל האמריקאי, ולא רק.

לפי דיווחים בתקשורת בארה"ב, לטראמפ הצטרפו בנו, אריק טראמפ ואישתו לארה, מזכיר המדינה מרקו רוביו ושר ההגנה פיט הגסת'.

מי שלא תצטרף לטיסה היא אישתו של טראמפ, מלאניה. עם זאת, דווח כי הצלם האחראי על הסרט הדוקומנטרי שלה, ברט ראטנר, הצטרף למסע.

בכירי עולם העסקים

לסבב הפגישות עם שי צירף טראמפ גם שורה של בכירים מעולם העסקים.

גורם בבית הלבן אמר לרשת BBC כי יותר מתריסר מנהלים אמריקאים מצטרפים לטראמפ לנסיעה. המשתתפים במשלחת משקפים קשת רחבה של אינטרסים אמריקאיים - מרשתות חברתיות ועד שבבי מחשב וייצור תעשייתי.

בין המצטרפים נמצאים ג'נסן הואנג מאנבידיה, טים קוק, המנכ"ל היווצא של אפל, אילון מאסק מטסלה, לארי פינק מבלקרוק ובכירים נוספים ממטא, ויזה, ג'יי.פי. מורגן, בואינג, קרגיל וחברות נוספות.

צירופו המאוחר של הואנג בולט במיוחד, משום ששבבי הבינה המלאכותית המתקדמים של אנבידיה עומדים בלב היריבות בין ארה"ב לסין, אך הוא נעדר תחילה מהרשימה. לפי דיווחים, בשלישי בבוקר, כשנודע לטראמפ שהואנג אינו מופיע ברשימת הבכירים שאמורים להצטרף לנסיעה, הוא התקשר והזמין אותו באופן אישי להצטרף. עוד על פי דיווחים, הואנג עלה על המטוס הממשלתי בדרכו לבייג'ינג, לאחר שזה עצר לתדלוק באנקורג' שבאלסקה.

למשלחת של טראמפ הצטרף גם סנג'יי מהרוֹטרה, מנכ"ל מיקרון. נזכיר, כי בייג'ינג הגבילה ב-2023 את השימוש בחלק משבבי מיקרון בתשתיות קריטיות מטעמי ביטחון לאומי - מהלך שלדברי החברה פגע בפעילותה בסין.