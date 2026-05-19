ש. הורוביץ | בלעדי

המגמה נמשכת: משרד עורכי הדין ב. לוינבוק מתמזג לש.הורוביץ

משרד עורכי הדין ש.הורוביץ מצרף אליו את משרד לוינבוק המייצג את כל הבנקים הגדולים • בכך, נמשכת מגמת המיזוגים למשרדי ענק • בהורוביץ מציינים כי הצטרפות המשרד מהווה חיזוק משמעותי לפעילות המקצועית של הפירמה בתחומי הליבה

ניצן שפיר 13:49
השותפים המנהלים של משרד ש.הורוביץ עם השותפים של ב.לוינבוק / צילום: אינגה

משרד עורכי הדין ש.הורוביץ, מעשרת הגדולים בארץ, מצרף אליו את משרד ב. לוינבוק. המיזוג צפוי לצאת לדרך ביולי השנה ולאחריו ימנה המשרד 260 עורכי דין (משרד לוינבוק מונה 7 שותפים ו-5 עורכי דין). מיזוג זה מצטרף למגמת המיזוגים של המשרדים הקטנים למשרדי הענק.

משרד ב. לוינבוק הוא משרד בוטיק הפועל זה 41 שנים ומתמחה בדיני בנקאות, ליטיגציה מסחרית מורכבת וחדלות פירעון. הוא מייצג את כל הבנקים הגדולים בישראל במגוון רחב של נושאים והליכים משפטיים, ובכלל כך בתובענות ייצוגיות, רגולציה ובהליכי חדלות פירעון, לרבות בקריסות הגדולות שהיו במשק: פישמן, קבוצת חנן מור, קבוצות אי.די.בי, יורוקום, ועוד. המשרד מונה חמישה שותפים - עוה"ד אורי גאון, פנינה מור גלוזמן, ליאת עיני נצר, יאיר ליבוביץ ויניב אזרן, המצטרפים כולם כשותפים במשרד ש. הורוביץ.

בש. הורוביץ מציינים כי הצטרפות משרד ב. לוינבוק מהווה חיזוק משמעותי לפעילות המקצועית של הפירמה בתחומי הליבה שבהם עוסק המשרד. שני המשרדים מסרו כי מדובר בחיבור טבעי בין משרדים בעלי DNA מקצועי וערכי דומה, אשר לאורך השנים ייצגו לקוחות משותפים ושיתפו פעולה בתיקים משמעותיים ומורכבים. לדבריהם, השילוב בין הניסיון, המומחיות המשלימה וההיכרות רבת השנים בין השותפים, צפויים לייצר ערך מוסף משמעותי ללקוחות ולהרחיב את היכולות המקצועיות של המשרד המאוחד.

המיזוג עם משרד הבוטיק מגיע לאחר חיבור עם משרד אבי אברמוביץ, המתמחה בניהול הון פרטי, וצירופה של עו"ד שרית אריאלי, לשעבר יו"ר ועדת הערר לתכנון ובנייה מחוז ירושלים. בעקבותיו מספר העובדים והעובדות במשרד צפוי להגיע לכ-400, מתוכם כ-260 עורכי דין, וביניהם 96 שותפים.