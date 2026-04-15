קרב על מאות דירות: מדוע בוטלה צוואת ה"טייקונית"?

קשישה בת 87, קטועת רגל, בחרה לפני מספר שנים לכתוב צוואה ולהעביר את כל רכושה לאחיין שלה. אלא שלאחר פטירתה בית המשפט לענייני משפחה קבע כי יש לבטל את הצווואה ולהעביר את הרכוש דווקא לבנותיה. זאת, מכיוון שלטענת השופט, האחיין השפיע על המנוחה בצורה שאינה הוגנת. ואם זה לא מספיק - בית משפט אף קבע הוצאות של חצי מיליון שקל לחובת האחיין.

כדי להבין את המשקל הכבד של פסק הדין, יש להביט בהליך הארוך של המשפט - שנמשך 7 שנים, כלל 17 דיונים, 37 עדים ופרוטקול הנושא 1,300 עמודים. למעשה, בית המשפט ניסה לבדוק את נסיבות כתיבת הצוואה ולהתחקות אחר הכוונה האמיתית של המנוחה כדי להבין למי שייך הרכוש.

בחינתו הביאה למסקנה שהתובע (האחיין) "השתלט על המנוחה והצליח לשכנע אותה, תוך ניצול חולשה, שבנותיה רוצות ברעה, מה שלא היה נכון כלל וכלל". אחד ההסברים של בית המשפט היה נעוץ באופן כתיבת הצוואה האחרונה - בכתב יד. עוד קודם לכן, המנוחה הכינה שתי צוואות עם עדים, בהן הורישה את כל רכושה לבנותיה, וצוואה אחת שהורישה בית אחד לאחיותה. למעשה, בית המשפט תהה למה דווקא הצוואה האחרונה נעשתה בכתב יד. "מדובר באישה עשירה מאוד, צלולה וכשירה, מוקפת עו"ד ואנשי עסקים ונעזרת מאוד באחיינה שהוא איש עסקים ממולח, מדוע שלא תפנה לעו"ד מקצועי שיערוך עבורה את הצוואה?", נכתב בהחלטה.

נוסף לכך, בית המשפט התייחס למשפטים שכתבה המנוחה בצוואה האחרונה, כמו למשל על הבנות שלה שלה שמנסות להשתלט על רכושה בעודה בחיים. הוא קבע כי הקשישה הוטעתה לחשוב כך ותיאר כיצד הבנות העידו שהאחיין פעל באופן שיטתי לנתק את המנוחה מבנותיה ומנכדיה ולשכנע אותה שהם פועלים נגדה, כולל הטענה להחלפת הסים בטלפון שלה כדי שלא יוכלו ליצור איתה קשר. המטפלת של המנוחה אף העידה כיצד האחיין אסר עליה להכניס לדירה כל אדם, ובמיוחד לא את בנותיה ונכדיה.

"טייקונית נדל"ן בעלת מאות דירות"

מכל העדויות והראיות שהובאו בפני בית המשפט נקבע כי עולה "תמונה קשה של תובע (האחיין) אשר חשק בכספה של המנוחה ובכדי להשתלט על הכסף הוא ניצל לרעה את אהבתה של המנוחה אליו והשתלט עליה לחלוטין, תוך שהוא מנתק אותה מכל הסובבים אותה, בייחוד מבנותיה ומנכדיה האהובים".

בית המשפט שוכנע כי המנוחה אהבה את בנותיה והיחסים ביניהן היו ככל יחסי אם ובנותיה, כולל מריבות וכעסים. המריבה העיקרית נגעה לכך שהבנות חשבו שהתובע עושק את אימן וגוזל ממנה סכומים המצטברים למיליונים רבים של שקלים. לאור כל אלו, בית המשפט ביקש להשית עליו סכום אסטרונומי של הוצאות, חצי מיליון שקלים כולל ריבית.

ומה הורישה המנוחה? בית המשפט בוחר שלא לציין זאת, אך מציין כי מומחה סבר שהמנוחה הייתה טייקונית נדל"ן בעלת מאות דירות. בפרויקט נדל"ן אחד שלקחה בו חלק יש מי שטען שיש לה זכויות ב-300 דירות.