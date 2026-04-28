חברת התעופה וויזאייר ממשיכה לדחות את חזרתה לישראל, ובמערכת ההזמנות שלה כבר לא מופיעות טיסות עד 13 במאי. בפועל, החברה מאריכה את השעיית הטיסות בהדרגה, יום אחר יום, בהסתכלות של כשבועיים קדימה. מבחינת משרד התחבורה, אין בכך סיבה להפסיק לקדם את הקמת הבייס של החברה בישראל, והמהלך עדיין נמצא על השולחן.

אמש (ב'), פנתה מירי רגב שרת התחבורה לחברה בבקשה להקדים את חזרת הטיסות לישראל. המטרה הייתה לעודד את וויזאייר לחזור לפעילות, גם אם חזרה מדורגת כבר בתקופה הקרובה ולהראות לציבור הישראלי שהחברה מחויבת לשוק המקומי גם בתקופה הנוכחית. נזכיר כי לפני מספר חודשים, בהצהרה משותפת עם שרת התחבורה, הודיע מנכ"ל וויזאייר ג'וזף וראדי על הקמת בסיס בישראל כבר באפריל 2026, אולם המהלך בסופו של דבר עדיין לא יצא לפועל, ונכון לשעה זו עדיין אין תאריך יעד חדש על הפרק.

מזה כשנה מתנהל משא ומתן בין משרד התחבורה לוויזאייר על הקמת הבייס שלה בישראל, מהלך שנתקל בהתנגדות רחבה מצד חברות התעופה המקומיות ולא במקרה. בסיס פעילות בנתב"ג יאפשר לוויזאייר לקבוע את ישראל כנקודת המוצא והסיום של טיסותיה, כלומר לא עוד טיסות הלוך ושוב בלבד, אלא נוכחות של מטוסים וצוותים בישראל. נוכחות זו תאפשר לחברה להפעיל סבבים תפעוליים רבים יותר וליהנות מסלוטים יקרי ערך, זמני המראה ונחיתה המחולקים לחברות בהתאם לקיבולת שדה התעופה, ובכך לבסס אחיזה משמעותית בשוק המקומי.

עד לא מזמן נהנו חברות התעופה המקומיות מיתרון יחסי בכך שמטוסיהן "לנים" בישראל ויכולים לנצל את הסלוטים הראשונים והאחרונים ביום, שמועדפים על ידי הנוסעים. זמן קצר לפני שהחל מבצע שאגת הארי, ועדה בין־משרדית אישרה לוויזאייר באופן רשמי להלין את מטוסיה בארץ, כך שתוכל ליהנות מאותם תנאים ולהפוך לשחקנית דומיננטית בשעות הביקוש. בנוסף, היא תוכל להמשיך לפעול כחברה זרה, כך שלא תחול עליה רגולציה מחמירה החלה על החברות הישראליות, דוגמת הסדרי ביטחון קשיחים ותיאומים עם אל על, שהיא לא רק חברה מתחרה אלא גם ספקית שירותי האבטחה בענף.

אולם המדינה הציבה גם דרישות: העסקת צוותים שמורכבים ברובם מישראלים, הפעלת טיסות קבועות מנתב"ג לאילת, כמו כן אחת הדרישות המרכזיות הייתה התחייבות לטוס לישראל גם בשעת חירום. עם זאת, כעת מסתמן כי הדרישה הזו אינה צפויה לעצור את המהלך גם אם וויזאייר תסרב לה. במשרד התחבורה מוכנים להתגמש בנושא מתוך תפיסה שלפיה גם אם יש תקופות של מלחמה, החשיבות העיקרית היא לפעילות החברה בשגרה, וההשפעה של הנוכחות שלה בישראל על מחירי הכרטיסים בתקופת שגרה.

למה וויזאייר עדיין לא חזרה?

כיום, למרות הפסקת האש, הסיבה המרכזית לכך שוויזאייר אינה חוזרת לישראל בשלב זה היא כפיפותה להנחיות הרגולטור האירופי - European Union Aviation Safety Agency. בסוף השבוע הודיע הרגולטור על הארכת ההמלצה לחברות תעופה אירופיות להימנע מפעילות במרחב האווירי של ישראל ושל מדינות נוספות באזור לפחות עד ה-1 במאי, וציין כי תקיים הערכת מצב נוספת לפני מועד זה. ההנחיה נשענת על הערכת סיכונים שלפיה גם לאחר הפסקת האש שהוכרזה בתחילת אפריל, המצב באזור עדיין אינו יציב.

ההמלצה אינה מחייבת, וחברות התעופה הכפופות לאיחוד רשאיות להפעיל שיקול דעת עצמאי, יחד עם רשויות התעופה האזרחית (רת"א) של כל אחת מהמדינות באיחוד. בהתאם לכך, מרבית החברות האירופיות בחרו להקפיא את הטיסות לישראל עד להסרת ההמלצה. לצד זאת, ישנן גם חברות אירופיות, בעיקר מיוון ומקפריסין, שכבר מפעילות טיסות לישראל בתקופה האחרונה. המשמעות עבור חברות אלה היא בעיקר ביטוחית, ומתבטאת בפרמיות גבוהות יותר ולעיתים גם במגבלות מצד המבטחים על היקף הפעילות.