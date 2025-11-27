מנכ"ל וויזאייר נחת בישראל. הצדדים יצליחו לגשר על הפערים?

מנכ"ל חברת התעופה וויזאייר ההונגרית, ג'וזף וראדי, הגיע היום (ה') לישראל וצפוי להיפגש עם שרת התחבורה מירי רגב. הגעתו לישראל נוצרה לאחר שבין הצדדים נפערו פערים משמעותיים ולאחר לחצים והתערבותה של השרה רגב ומנכ"ל משרדה משה בן זקן מול ההונגרים. ברקע, ההונגרים מעכבים את הקמת הבסיס שתוכננה בישראל, והשיח צפוי להתמקד בניסיון להתחיל, ולו במהלך סימלי, כבר בעונת הקיץ הקרובה.

● סמנכ"ל אל על: "יש אנומליה בין ביקוש והיצע בעולם התעופה"

● הנתונים מגלים: הישראלים קונים פחות מכוניות חשמליות

הפער העיקרי הקיים בין הצדדים הוא דרישתה של החברה לחופש תעופה שביעי. אמנת שיקגו, שנחתמה ב־1944, הגדירה את כללי המשחק של התעופה האזרחית בעולם, לפיהם יש חמישה "חופשים אוויריים". מדובר בזכויות מעבר ונחיתה שמדינות מעניקות זו לזו בהסכמים בילטרליים או אזוריים. בין היתר, זכות לטוס מעל שטח מדינה אחרת, זכות לנחות בה למטרות טכניות ועוד. מאוחר יותר התווספו חופשים נוספים, ובהם חופש תעופה שביעי שמתייחס להפעלת טיסות בין שתי מדינות זרות שאין להן קשר למדינת הבית.

כך וויזאייר, שרשומה בהונגריה, תכננה להפעיל טיסות מישראל לאירופה ועם זה אין שום בעיה. הפערים נוצרו כשהחברה הבינה שאלו לא יספיקו עבורה, והיא ביקשה לבצע טיסות מישראל למדינות שאינן באיחוד האירופי, כמו מדינות בבלקן ובהמשך גם לאמירויות. בישראל לעומת זאת גורמי המקצוע חלוקים ביחס לדרישה זו, שתביא לפגיעה משמעותית מאוד בחברות התעופה הישראליות - משום שלמעשה וויז אייר תוכל לפעול כמו חברה ישראלית אך ללא הרגולציה הישראלית שמחייבת הסדרי ביטחון, הסכמים קיבוציים ועוד.

יתכן שהצדדים יוכלו "לרדת מהעץ" ולהחזיר את רעיון הקמת הבסיס לשולחן באמצעות התחייבות דקלרטיבית עתידית - או של מאמצים לפעול מול המדינות בבלקן, או של הקמת בסיס מבלי לתת תאריך והתחייבות קונקרטית. ועדיין, גורמים המעורים בפרטים טוענים שלהונגרים דרישות לא עקביות שצפות במסגרת המשא ומתן. לא ברור גם מה יעלה בגורל ההצעה הישראלית להקמת הבסיס ברמון, ולא בנתב"ג, לנוכח התחרות הקשה של אילת בעקבה ופערי המחירים העצומים.

בינתיים, את התקדמות הצדדים מלווים איומי ההסתדרות שמייצגת את ועדי העובדים. אייל ידין, מנהל איגוד ועדי התחבורה, פנה לשרה רגב הבוקר וכתב לה: "אני מבקש להודיעך כי עובדי ענף התעופה לא יעמדו מנגד בזמן שפרנסתם ועתיד משפחתם מושלכים אל הסל במהלך נמהר, חפוז, המבוצע בעיתוי ובאופן המעוררים תהיות. ככל שלא תנוהל הידברות עם נציגי העובדים, טרם מתן הבטחות והתחייבויות שבכוחן להשפיע קשות על עתידם, עלול המשך קידום המהלך להיתקל בקשיים. על מנת להימנע ממבוכה מיותרת, אני מציע לדחות את הפגישה עד שהדברים יוסדרו מול נציגות עובדי ענף התעופה, כמתחייב".

שרת התחבורה, מירי רגב / צילום: מארק ישראל סלם - הג'רוזלם פוסט

לוטשת עיניים לשוק הישראלי

זה שנים שחברת הלואו קוסט ההונגרית וויזאייר לוטשת עיניים לשוק הישראלי - ובמשרד התחבורה הסכימו לראשונה לאפשר לה לפתוח בסיס פעילות בארץ. בסיס פעילות בנתב"ג יאפשר לוויזאייר לקבוע את ישראל כנקודת המוצא והסיום של טיסותיה, כלומר, לא עוד טיסות הלוך-חזור, אלא נוכחות של מטוסים וצוותים בישראל, שמאפשרת לחברה להפעיל סבבים תפעוליים רבים יותר וליהנות מסלוטים יקרי-ערך (זמני טיסה והמראה שמחולקים לחברות לפי הקיבולת של שדה התעופה), וכך לבסס אחיזה בשוק המקומי.

כיום, יש לחברות התעופה המקומיות יתרון יחסי בכך שהמטוסים שלהן "לנים" בישראל ויכולים לנצל את הסלוטים הראשונים והאחרונים ביום, שמועדפים על ידי הנוסעים. אם וויזאייר תקים בסיס בישראל, היא תוכל ליהנות מאותם תנאים ולהפוך לשחקנית דומיננטית בשעות הביקוש. היא גם תוכל להמשיך ולהיות חברה זרה, כך שלא תחול עליה רגולציה מחמירה של החברות הישראליות - דוגמת הסדרי ביטחון קשיחים ותיאומים עם אל על, שהיא לא רק חברה מתחרה, אלא גם ספקית שירותי האבטחה בענף.