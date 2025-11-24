וויזאייר נסוגה: מעכבת את התוכנית שלה להקמת בסיס בישראל

על רקע הגעת מנכ"ל חברת וויזאייר ההונגרית לישראל, לגלובס נודע שבחברה החליטו לקחת צעד לאחור מהקמת בסיס החברה בישראל.

במהלך שיחות בין החברה ובין גורמי הממשלה, עלה חשש מטעם הנהלתה שמספר הסבבים שמטוסיה יוכלו לבצע בנתב"ג יכול להיות ישים חלקית בלבד ביחס לתכנון החברה, כך שהמודל הכלכלי שהיא פיתחה בשל טיסותיה לאירופה מישראל כבר לא רלוונטי.

נוסף על כך, בחברה מבקשים, כפי שנחשף בגלובס, חופש תעופה שביעי. אמנת שיקגו, שנחתמה ב־1944 אחרי מלחמת העולם השנייה, הגדירה את כללי המשחק של התעופה האזרחית בעולם, שלפיה יש חמישה "חופשים אוויריים". מדובר בזכויות מעבר ונחיתה שמדינות מעניקות זו לזו בהסכמים בילטרליים או אזוריים. בין היתר מדובר בזכות לטוס מעל שטח מדינה אחרת, בזכות לנחות בה למטרות טכניות ועוד.

מאוחר יותר התווספו חופשים נוספים, ובהם חופש תעופה שביעי, שמתייחס להפעלת טיסות בין שתי מדינות זרות שאין להן קשר למדינת הבית.

הטיסות לא יספיקו

כך, וויזאייר, שרשומה בהונגריה, ביקשה להפעיל טיסות מישראל לאירופה ועם כך אין כל בעיה. הבעיה מתחילה כשהחברה הבינה שאלו לא יספיקו עבורה, והיא ביקשה לבצע טיסות מישראל למדינות שאינן באיחוד האירופי, כמו מדינות בבלקן, ובהמשך גם לאמירויות. ואולם, בישראל גורמי המקצוע חלוקים ביחס לדרישה זו, שתביא לפגיעה משמעותית מאוד בחברות התעופה הישראליות, משום שלמעשה וויזאייר תוכל לפעול כמו חברה ישראלית אך ללא הרגולציה הישראלית שמחייבת הסדרי ביטחון, הסכמים קיבוציים ועוד.

מנכ"ל משרד התחבורה, משה בן זקן, גם לחץ על החברה להקים את בסיסה לא בנתב"ג אלא באילת, מהלך שיכול היה לפתח את התיירות באזור באופן דרמטי, כמו גם אפשרויות תעסוקה וכלכלה. ואולם, בענקית התעופה ההונגרית לא השיבו בחיוב לבקשה.

בכל אופן, ביקורו של מנכ"ל וויזאייר בישראל כעת נועד לנסות לגשר על הפערים, אך אלו רק עולים וצפים.

בישראל להוטים להביא להבשלת המהלך, שבו מעורבת השרה מירי רגב באופן אישי, והוא יכול לשמש כבשורה משמעותית שלה בתחום באמצעות הוזלה משמעותית של הטיסות.

התבססות בשוק המקומי

זה שנים שחברת הלואו קוסט ההונגרית לוטשת עיניים לשוק הישראלי - ובמשרד התחבורה הסכימו לראשונה לאפשר לה לפתוח בסיס פעילות בארץ. בסיס פעילות בנתב"ג יאפשר לוויזאייר לקבוע את ישראל כנקודת המוצא והסיום של טיסותיה, כלומר, לא עוד טיסות הלוך-חזור אלא נוכחות של מטוסים וצוותים בישראל, שמאפשרת לחברה להפעיל סבבים תפעוליים רבים יותר וליהנות מסלוטים יקרי ערך (זמני טיסה והמראה שמחולקים לחברות לפי הקיבולת של שדה התעופה), וכך לבסס אחיזה בשוק המקומי.

כיום יש לחברות התעופה המקומיות יתרון יחסי בכך שהמטוסים שלהן "לנים" בישראל ויכולים לנצל את הסלוטים הראשונים והאחרונים ביום, שמועדפים על ידי הנוסעים. אם וויזאייר תקים בסיס בישראל, היא תוכל ליהנות מאותם תנאים ולהפוך לשחקנית דומיננטית בשעות הביקוש. היא גם תוכל להמשיך ולהיות חברה זרה, כך שלא תחול עליה רגולציה מחמירה של החברות הישראליות - דוגמת הסדרי ביטחון קשיחים ותיאומים עם אל על, שהיא לא רק חברה מתחרה, אלא גם ספקית שירותי האבטחה בענף.

בימים הקרובים התמונה צפויה להתבהר: האם מדובר ברפורמה שנפלה עוד לפני שיצאה לדרך, או שלציבור הטסים תהיה בשורה אמיתית כבר בעונת הקיץ הקרובה.