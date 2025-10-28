בכירי משרד התחבורה יצאו להונגריה לדיונים קדחתניים עם בכירי וויזאייר על הקמת בסיס פעילות של וויזאייר בישראל. אם המהלך יצא לפועל הוא צפוי לחולל תחרות במחירי הטיסות - למגינת ליבן של החברות הישראליות, שמתנגדות לו בתוקף. אולם לגלובס נודע כי בשלב זה יש לפחות מוקש אחד שמאיים לפוצץ את המהלך. חברת וויזאייר דורשת לממש בהסכם עם ישראל את עקרון "חופש תעופה שביעי" - מונח מתחום התעופה שמאפשר במסגרת הסכמים ואמנות את הזכות של חברת התעופה ממדינה מסוימת להפעיל טיסות בין שתי מדינות אחרות, ללא קשר למדינת הבית שלה.

במילים פשוטות: וויזאייר חותרת להתחרות בחברות הישראליות על הפעלת טיסות לבלקן, לקווקז ולאיחוד האמירויות מבסיס פעילותה בישראל. מכיוון שחברת התעופה רשומה באירופה, ואין בכוונתה להירשם כחברה ישראלית - שכן היא מעוניינת להימנע מהרגולציה הישראלית החלה על חברות ישראליות - היא בעצם מבקשת לשנות את דיני התעופה בישראל, באופן תקדימי וחריג.

וויזאייר הפעילה בעבר בסיס פעילות שנשען על חברה־בת שלה באבו דאבי אך זה נסגר. החברה ככל הנראה רוצה להשיב לעצמה את הקו הרווחי ולהפעיל טיסות בין ישראל לדובאי ולאבו דאבי.

לפי גורמים בענף, מדובר בבקשה חסרת תקדים שספק אם ניתן לעמוד בה מבחינה משפטית ומעשית אך נראה שוויזאייר מתעקשת עליה.

זוממת להשתלט על הסלוטים של ריינאיר

עוד נודע לגלובס שוויזאייר זוממת להשתלט על חלונות התעופה (סלוטים) שמוקצים כיום לאחת המתחרות הגדולות שלה - חברת הלואוקוסט האירית ריינאיר - שחדלה לטוס לישראל בתקופת המלחמה ועדיין לא חזרה אליה תוך שהטיחה האשמות קשות ברשות שדות התעופה וברגולטורים הישראליים.

את המשלחת מוביל משה בן זקן, מנכ"ל משרד התחבורה, יחד עם סמנכ"ל כלכלה תקציבים ואסטרטגיה במשרד אור ליביס, ומנהל רשות שדות התעופה שרון קדמי. מי שבלטו בהיעדרם במשלחת הם אנשי רשות התעופה האזרחית שהביעו בעבר התנגדות למהלך כולו וטענו שהוא יפגע בחברות הישראליות.

אל טענה זו הצטרפו כמובן החברות הישראליות שנהנות היום מעדיפות רבה בחלוקת הסלוטים בנתב"ג שכן בסיסן ישראל. אם הן יצטרכו לחלוק את הבכורה בנמל התעופה עם חברה זרה הדבר בוודאי יוביל לפגיעה בהן.

אלא שבממשלה סבורים שהענף, שרשם רווחיות שיא בשנים האחרונות, יכול להגיע להליכי התייעלות כמו איחוד בין חברות. בינתיים, בחברת ארקיע פנו באמצעות משרד עורכי הדין פירון למשרד התחבורה וטענו שלשרת התחבורה אין סמכות לבצע מהלכים אלו וכי הם נתונים בידיו של מנהל רשות התעופה האזרחית - אשר כאמור מתנגדת למהלך.

נזכיר שזה שנים אחדות מנסה חברת הלואו קוסט ההונגרית וויזאייר להקים בסיס פעילות בישראל אך נתקלה בסירוב של הרגולטורים בענף. בשנה האחרונה נוקטים במשרד התחבורה גישה אחרת, שנועד להכשיר את המהלך. שרת התחבורה מירי רגב אף מנסה לרשום את המהלך כהישג הבולט של הקדנציה שלה, לאחר שלא הצליחה לרשום לזכותה הישגים ציבוריים בתחום התחבורה.

רוצה להפוך לשחקנית דומיננטית ולהישאר חברה זרה

בסיס פעילות יאפשר לוויזאיר לקבוע את ישראל כנקודת המוצא והסיום של טיסותיה, כלומר, לא עוד טיסות הלוך־חזור, אלא נוכחות של מטוסים וצוותים בישראל, שמאפשרת לחברה להפעיל סבבים תפעוליים רבים יותר וליהנות מסלוטים יקרי ערך (זמני טיסה והמראה שמחולקים לחברות לפי הקיבולת של שדה התעופה), וכך לבסס אחיזה בשוק המקומי.

כיום יש לחברות התעופה המקומיות יתרון יחסי בכך שהמטוסים שלהן "לנים" בישראל ויכולים לנצל את הסלוטים הראשונים והאחרונים ביום, שמועדפים על ידי הנוסעים. אם וויזאייר תקים בסיס בישראל, היא תוכל ליהנות מאותם תנאים ולהפוך לשחקנית דומיננטית בשעות הביקוש. היא גם תוכל להמשיך ולהיות חברה זרה, כך שלא תחול עליה רגולציה מחמירה של החברות הישראליות - דוגמת הסדרי ביטחון קשיחים ותיאומים עם אל על שהיא לא רק חברה מתחרה, אלא גם ספקית שירותי האבטחה בענף.

בפגישות קודמות עלה שבכוונת וויזאייר לפתוח את בסיס הפעילות בישראל כבר לקראת עונת הקיץ הבאה שתתחיל באפריל 2026 עם שלושה מטוסים שמקום חנייתם בישראל וכי החברה שואפת להגיע לכ־60 טיסות ביום.