בכירי חברת וויזאייר ההונגרית הגיעו לישראל ונפגשו עם בכירים במשרד התחבורה, רשות שדות התעופה ורשות התעופה האזרחית. לגלובס נודע כי הפגישה הניבה שורה של מסקנות והתלבטויות ששופכות אור על המהלך שעתיד לטלטל את שוק התעופה הישראלי שנסמך ברובו על החברות הישראליות.

נזכיר שמזה מספר שנים חברת הלואו קוסט ההונגרית, וויזאייר, מנסה להקים בסיס פעילות בישראל אך נתקלה בסירוב של הרגולטורים בענף. בשנה האחרונה במשרד התחבורה נוקטים בקו אחר, שנועד להכשיר את המהלך ושרת התחבורה מירי רגב אף מנסה לרשום את המהלך כהישג הבולט של הקדנציה שלה, לאחר שלא הצליחה לרשום לזכותה הישגים בתחום התחבורה.

כך בחודש מאי הכריזה השרה רגב על כוונתה לקדם פתיחה תקדימית של מעין "בסיס" של חברת התעופה בנתב"ג. בסיס פעילות כזה מאפשר לחברה לקבוע את ישראל כנקודת המוצא והסיום של טיסותיה - כלומר, לא עוד טיסות הלוך־חזור, אלא נוכחות של מטוסים וצוותים בישראל, שמאפשרת לחברה להפעיל סבבים תפעוליים רבים יותר וליהנות מסלוטים יקרי־ערך (זמני טיסה והמראה שמחולקים לחברות לפי הקיבולת של שדה התעופה), וכך לבסס אחיזה בשוק המקומי.

כיום יש לחברות התעופה המקומיות יתרון יחסי בכך שהמטוסים שלהן "לנים" בישראל ויכולים לנצל את הסלוטים הראשונים והאחרונים ביום, שמועדפים על־ידי הנוסעים. אם וויזאייר תקים בסיס בישראל, היא תוכל ליהנות מאותם תנאים ולהפוך לשחקנית דומיננטית בשעות הביקוש. היא גם תוכל להמשיך ולהיות חברה זרה, כך שלא תחול עליה רגולציה מחמירה של החברות הישראליות - דוגמת הסדרי ביטחון קשיחים ותיאומים עם אל על שהיא לא רק חברה מתחרה, אלא גם ספקית שירותי האבטחה בענף.

המתווה המסתמן לפעילות וויזאייר בישראל תחילת פעילות

אפריל הקרוב הכשרה

צוותים ישראליים יוכשרו בהונגריה יעדים

בוחנים טיסות למזרח הרחוק, לבלקן ולאמירויות מספר טיסות

החברה תפעיל 60 טיסות יומיות (המראות ונחיתות) זמני חירום

וויזאייר תתחייב לטוס כמו חברה מקומית

משרד התחבורה תומך

לצד תמיכת גורמי המקצוע במשרד התחבורה במהלך, ברשות התעופה האזרחית (רת"א) מסתייגים ממנו וטוענים, כמו גם בחברות התעופה הישראליות, שהדבר יוביל לפגיעה בהן. ואולם, בענף מזכירים שהחברות טענו לפגיעה גם טרם החלה רפורמת "שמיים פתוחים" שהביאה להורדת מחיר משמעותית לצרכנים ומוסיפים כי הציבור הישראלי לא צריך לסבסד את חוסר היעילות במבנה החברות על ידי מחירי כרטיסי טיסה מופקעים, כך שלא מן הנמנע שהדבר יעלה בסגירה ובאיחוד של חברות וכן בהתייעלות.

בכל אופן, נראה שלמרות ההתנגדויות של החברות וכן של ועד העובדים הדומיננטי של אל על, בכוונת שרת התחבורה ומנכ"ל משרדה, משה בן זקן, לקדם את המהלך. מזה תקופה ארוכה שאנשי רגב מנסים להדביק לה הישגים בתחומי משרדה. ואולם בשעה שהציבור הישראלי סובל מפקקים ומתאונות דרכים היא אינה מצליחה להביא בשורה בתחום, שלמעשה הדרדר בשנותיה במשרד.

למגינת ליבם של אנשיה, הרפורמה במחירי התחבורה הציבורית, שהגיעה עם התייקרות משמעותית למי שלא זכאי להנחה, לא מיצבה אותה כ"כחלוניסטית" (כפרפראזה על רפורמת כחלון בסלולר). גם נכונות משרד האוצר לתקצב רכבת לקרית שמונה בתמורה להחלת אגרות גודש לא נתפסה כהישג של השרה משום שמדובר בפרויקט שיבשיל בעוד שנים ארוכות. גם ההסדרה בנמלים עליה חתמה יחד עם משרד האוצר לא נתפסה בציבור כ"רפורמה" משמעותית, למרות שהצליחה לחולל תחרות. כעת, אם תצליח לעמוד בלחצי הוועדים והחברות, היא עשויה, לפי התומכים במהלך הנרקם עם וויזאייר, לחולל תחרות עזה במחירי הטיסות לישראלים, או לפי המתנגדים להוביל לאובדן חברות ישראליות.

שלושה סבבי טיסות ליום

כאמור מעלה, במשרד התחבורה התכנסו בשבוע שעבר בכירי חברת וויזאייר יחד עם מנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן וסמנכ"ל כלכלה ואסטרטגיה במשרד שתומך במהלך, אור ליביס; מנהל נתב"ג, מנהל שדה תעופה רמון, וישי דון יחיא מרת"א שכאמור מביעה לו התנגדות. בפגישה עלה שבכוונת וויזאייר לפתוח את בסיס הפעילות בישראל כבר לקראת עונת הקיץ הבאה שתתחיל באפריל 2026 עם שלושה מטוסים שמקום חנייתם הוא ישראל. במשרד התחבורה לוחצים להתחיל עוד קודם לכן.

במהלך הפגישה ברת"א ניסו להסביר להונגרים ששינוי תקנות הרעש בהתאם לתקינה האירופית תגביל אותם בטיסות ליליות, אך בוויזאייר הגיבו כי הם מתכננים להגיע עם מטוסים חדשים מדגם איירבאס 321neo, שהם שקטים יותר, ככה ששינוי התקנות דווקא יפעל לטובתם.

כן עלה שבנתב"ג מצליחים למצוא סלוטים לכניסה הדרגתית של המטוסים, אך לא ברור כמה טיסות הם יניבו משום שיש צורך גם בשריון נתיב הטיסה ונחיתה במדינות היעד, אבל בענף מעריכים שבכל יממה ייצאו לפחות שלושה סבבי טיסות ע"י כל מטוס - אחרת הפעלתם לא תהיה רווחית. כפי שפורסם בגלובס, החברה שואפת להגיע לכ־60 טיסות ביום.

כמו כן, אם המתווה אכן ייצא לפועל, וויזאייר תגייס צוותים ישראלים שיוכשרו באקדמיית החברה בהונגריה. הקצוות שנותרו פתוחים כעת הם התחייבויות וויזאייר שבמקרה של מצב חירום ביטחוני החברה תמשיך לטוס. במשרד התחבורה דורשים ערובות גדולות יותר מאשר התחייבותו של מנכ"ל וויזאייר לשרת התחבורה לפיה כל עוד אל על תטוס - גם וויזאייר תטוס.

בנוסף, בחברה מעוניינים בטווח הזמן הרחוק להתחרות מול החברות הישראליות לא רק על הטיסות לאירופה אלא גם לבלקן, לאמירויות ולמזרח הרחוק. אולם לשם כך, וויז אייר תצטרך לרשום חברת בת ישראלית שתהיה כפופה לרגולציה בתחום הביטחון לרבות הסכם צוותי ביטחון מול אל על, צעד שעדיין לא ברור אם תרצה לעשות.