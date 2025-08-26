חברת התעופה ההולנדית שמקדימה את חזרתה לישראל

חברת התעופה KLM הודיעה כי תחדש את פעילותה בישראל בסוף ספטמבר הקרוב, ובכך תגדיל את היצע הטיסות בחגי תשרי ליעד המבוקש אמסטרדם. החברה תפעיל שבע טיסות שבועיות החל מה-28.9, שיתבצעו עם מטוס בואינג 737-900. כזכור, חברת התעופה חזרה לפעילות בישראל למשך שבועיים ביוני האחרון, פעילות זו הופסקה בעקבות פרוץ מבצע עם כלביא, אז החברה הודיעה כי לא תשוב עד הודעה חדשה.

לפי הודעת החברה, הטיסות שימריאו מאמסטרדם לנתב"ג יבצעו עצירה תפעולית קצרה בלרנקה. עצירה כזו הפכה לנוהג בקרב חברות תעופה זרות שחוזרות לארץ ומתמודדות עם אתגרים מול צוותי האוויר שלהן שלא מעוניינים לשהות בישראל לפרק זמן של לילה. חברה נוספת שנקטה באותה השיטה הייתה בריטיש איירוויז, גם וירג'ין אטלנטיק תכננה לשוב במתכונת זו לישראל.

הפתרון הזה מאפשר לחברות להפעיל קווים לישראל בלי שהצוותים הזרם ייאלצו ללון בארץ, סוגיה רגישה הן מבחינה ביטחונית והן מול חברות הביטוח, שחלקן סירבו לבטח לינה בישראל. אף שמדובר במהלך שמאריך את זמן הנסיעה בכשעה (בעקבות הזמן שהמטוס עומד על הקרקע לצד הארכת מסלול הטיסה) ומכביד על הנוסעים, הוא מאפשר לחברות לשמור על רצף פעילות ולמנוע אובדן סלוטים יקרים בשדות המוצא . עם זאת, בענף מזהירים כי מדובר באופרציה מורכבת ויקרה: החלפת צוותים בדרך כרוכה בסיבוכים בירוקרטיים, עיכובים אפשריים בשדה קטן כמו לרנקה ועלויות נוספות שמייקרות את ההפעלה.

הביקוש לטוס לאמסטרדם נותר גבוה ביחס להיצע הטיסות, על אף אירועי האלימות הקשים שהתרחשו בנובמבר האחרון. מדובר באחד היעדים האהובים על הקהל הישראלי, הן לנופש קצר והן כמרכז מעבר לטיסות המשך באירופה ובעולם. עם זאת, ההיצע מצומצם בהרבה מבעבר: כיום רק חברות ישראליות מפעילות קווים ישירים לעיר, בעקבות היעדרן של KLM ואיזיג'ט, התוצאה היא מחירים גבוהים ותפוסה כמעט מלאה בטיסות.

עבור הנוסעים חזרתה של KLM תאפשר גם קישוריות ליעדים נוספים באירופה ובארה"ב, בזכות שדה התעופה סכיפהול שבאמסטרדם אליו היא ממריאה, ונחשב לאחד מ־5 ההאבים המרכזיים באירופה לצד לונדון הית'רו, פרנקפורט, פריז שארל דה גול וציריך.

לו"ז הטיסות:

● המראה אמסטרדם בשעה 20:45, נחיתה בנתב״ג בשעה 03:30 עם עצירה של כ-10 דקות בלרנקה

● המראה מנתב״ג בשעה 04:45, נחיתה באמסטרדם בשעה 08:40