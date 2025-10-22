אחרי כמעט שנתיים של חוסר יציבות בנתב"ג, המגמה משתנה. בשבוע הבא צפויות לשוב חמש חברות משמעותיות: בריטיש איירווייז, איבריה, סאס - שחוזרת לאחר תשע שנות היעדרות - וכן סוויס ויורו ווינגס, שיסמלו את השלמת חזרתה של קבוצת לופטהנזה לפעילות מלאה בנתב"ג.

● במקום מסע של כמעט יממה: באוצר בוחנים סבסוד טיסות ישירות לארגנטינה

● חברות התעופה הזרות חוזרות לישראל ומציעות טיסות קונקשן בזול

דווקא עכשיו, חברות תעופה מחליטות להתחיל לפעול בישראל, בהן אנימה ווינגס הרומנית שהחלה לפעול כאן לראשונה החודש, וסקיי אקספרס היוונית שתתחיל לפעול בדצמבר. במקביל, חברות תעופה שפעלו בארץ כמו איתיחאד ויונייטד איירליינס הודיעו שיגבירו את תדירות הטיסות.

יש גם חברות שלא ממהרות לחזור, בהן ריינאייר, אמריקן איירליינס, איזיג'ט, חברות טורקיות וחברות ממדינות ערב כגון רויאל ג'ורדניאן, איג'יפט אייר ורויאל אייר מרוק.

אתונה / צילום: Shutterstock

הזדמנויות יוצאות דופן למטיילים גמישים

התחממות הפעילות בנתב"ג מגיעה בתקופה שלאחר החגים, שנחשבת באופן מסורתי לעונה רגועה יותר מבחינת ביקושים ולכזו שמביאה עמה ירידות מחירים דרמטיות. המשמעות היא הזדמנות יוצאת דופן למטיילים גמישים שמוכנים לטוס דווקא עכשיו. עבור מי שמתכנן חופשה עירונית באירופה או טיסת המשך ליעדים רחוקים, החודשים הקרובים עשויים להיות המשתלמים ביותר מתחילת המלחמה.

נזכיר כי בתקופה המקבילה אשתקד המצב היה שונה בתכלית. אז, ענף התעופה הישראלי חווה שפל חסר תקדים: מספר החברות הזרות הפעילות צנח לפחות מ־20, כאשר רוב החברות הבינלאומיות הקפיאו את פעילותן לחלוטין בשל המצב הביטחוני. כיום כ־60 חברות פועלות בנתב"ג.

לונדון / צילום: Shutterstock

באותה תקופה, הגעתן של חברות תעופה אירופיות לישראל לא הייתה דבר מובן מאליו כלל. סוכנות הבטיחות האווירית של האיחוד האירופי (EASA) פרסמה המלצה להימנע מטיסות לישראל, צעד שבפועל מנע מרוב החברות הזרות לפעול - שכן חריגה מהמלצה כזו עלולה להעמיד אותן בסיכון ביטוחי ותפעולי. רק חברות בודדות בחרו לשוב מוקדם למרות האזהרות. באותה התקופה רוב החברות שפעלו בישראל היו מחוץ ליבשת אירופה. ההמלצה הרשמית הוסרה רק בסוף נובמבר, וגם אז, אף על פי שנחתמה הפסקת אש בצפון, מרבית החברות האירופיות לא מיהרו לחזור לנתב"ג, אלא עשו זאת בהדרגה ובזהירות, תוך בחינה קפדנית של המצב הביטחוני בישראל.

חוסר ההיצע השתקף גם במחירים. על פי נתוני אתר לאסט מינט נרשמה ירידה חדה במחירי הטיסות בנובמבר 2025 לעומת נובמבר 2024, כשברוב היעדים מדובר בהוזלה של עשרות אחוזים. ללרנקה אפשר למצוא טיסה ב־25 דולר בלבד באמצעות וויזאייר, לעומת 140 דולר בשנה שעברה. "הנתונים מצביעים על ירידה רוחבית במחירי הטיסות לעומת תקופת החגים ולמול השנה שעברה", מסביר אסף גרינברג, מנהל תחום השיווק באתר. "לאחר תקופה של ביקושים גבוהים ועליות מחירים, השוק חוזר לאיזון: חברות תעופה זרות מרחיבות פעילות, היצע הטיסות גדל והמחירים מתייצבים בהתאם. זהו חלון הזדמנויות קצר שבו הצרכנים יכולים ליהנות ממחירים נמוכים יחסית ולהזמין חופשות מראש - לפני התעוררות גל הביקושים הבא".

הישראליות מתרגלות למציאות החדשה

התחרות המחודשת בנתב"ג כבר מתחילה לתת את אותותיה גם בקרב החברות הישראליות, שנאלצות להתמודד עם ירידת מחירים ואלטרנטיבות חדשות שמציעות החברות הזרות. עבור הנוסעים הישראלים אלה בשורות טובות - גם בזכות האפשרות לשינויים תפעוליים שייטיבו עם השוק.

פריז / צילום: Shutterstock

אם הפסקת האש תישמר, יוכלו החברות הישראליות להחזיר קווים שנעשו בלתי משתלמים למזרח, לאחר שבמהלך המלחמה לא ניתן היה לטוס מעל עומאן. כעת האפשרות הזאת שוב נמצאת על השולחן, פתיחת הנתיב הזה תקצר משמעותית את זמני הטיסה ותאפשר לחדש קווים שנסגרו להודו ולסרי לנקה. גם באזור הקווקז ניכרת התאוששות: ארקיע למשל, צפויה להשיק בסוף החודש קו חדש לבאקו שבאזרבייג’ן, יעד שתוכנן עוד לפני חודשים אך נדחה בשל שיקולים ביטחוניים.