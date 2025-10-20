בשבועות האחרונים פתח משרד האוצר את האפשרות לחברות תעופה להשתתף במכרז עתידי להקמת קו ישיר בין ישראל לארגנטינה - מהלך חריג יחסית בענף התעופה, שבו פתיחת קווים חדשים מתבצעת לרוב ביוזמת החברות עצמן. הפעם, דווקא הממשלה היא שמובילה את הבדיקה, כדי לבחון האם יש הצדקה כלכלית לתמיכה ממשלתית שתאפשר את הפעלת הקו.

בשלב הראשון, משרד האוצר פנה לחברות תעופה בבקשה להעביר מידע מקדים, מה שמכונה בשפה המקצועית RFI (Request for Information), זאת כדי להבין האם קיימת היתכנות להפעלת קו ישיר בין תל אביב לבואנוס איירס. אם תימצא הצדקה, יוחלט כיצד לגבש מכרז רשמי או תוכנית סבסוד ממשלתית שתסייע לחברה שתבחר להפעיל את הקו. לפי משרד האוצר, המהלך נבחן עקב החשיבות המדינית והכלכלית שבחיזוק הקשרים בין המדינות.

התערבות הממשלתית בשוק התעופה היא אינה דבר שגרתי, אך גם לא חסר תקדים. בישראל ננקטו בעבר צעדים דומים, למשל במסגרת התמיכה בחידוש טיסות לאילת, אז הממשלה השתתפה בעלות לפי מספר הנוסעים, וכן במקרים בעלי אינטרס מדיני, כמו בשימור הקו שבין תל אביב לקהיר. בעולם, מדובר בפרקטיקה מוכרת: מדינות מפעילות מנגנוני סבסוד לקווים שנתפסים חיוניים מבחינה לאומית או דיפלומטית, אך שאינם רווחיים מסחרית עבור חברות התעופה.

תקופת זהב ביחסים

ביוני האחרון, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושר החוץ גדעון סער הודיעו על "בשורה חשובה", שלפיה יקודמו טיסות ישירות בין ישראל לארגנטינה. נשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי, תומך ישראל נלהב שהגיע לביקור בארץ לפני מספר חודשים, הכריז בחשבון האינסטגרם שלו על הקמת קו טיסה ישיר בין בואנוס איירס לתל אביב, שיחל לפעול "בקרוב מאוד". המהלך מגיע כהמשך ישיר להצעה שהוגשה לממשלה בסוף חודש מאי, שבמסגרתה הצהירו משרדי החוץ והאוצר על כוונתם להקים מנגנון תפעולי שיבטיח את הצלחת הקו, תוך מתן תמריצים לחברות התעופה, שיפעלו בתדירות של שתי טיסות שבועיות.

מתן לב־ארי, לשעבר נציג ישראל בדירקטוריון הבנק הבין־אמריקאי לפיתוח, מסביר כי "היום אנחנו נמצאים בתקופת זהב ביחסים שלנו עם הממשל הארגנטיני. ולארגנטינה יש מה להרוויח מהיחסים: המגזר העסקי שהכי תורם לכלכלה הארגנטינאית הוא מגזר החקלאות, שישראל יכולה לתרום בו רבות, וכך גם בכל הקשור למחסור במי שתייה".

ראש הממשלה בנימין נתניהו עם נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי / צילום: עמוס בן גרשום - לע''מ

לקו הישיר יש כמובן יתרונות רבים גם בהיבט התיירותי. "אמריקה הלטינית היא אזור דתי שיש לו זיקה לישראל ורצון לראות את המקומות הקדושים שבה. קיומן של טיסות ישירות יוצר באופן טבעי את החיבורים - כשקל יותר להגיע, עושים את זה", אומר לב־ארי.

יש גם מגבלות

בריאיון לתחנת הרדיו הארגנטינאית Radio Mitre, אמר השגריר הארגנטינאי בישראל אקסל ואחניש כי הטיסות הישירות יופעלו על ידי אל על והסביר שזאת "מפני שנדרש סיוע ממשלתי וכלכלי משמעותי בתחילת הדרך". באל על אכן נבחנת האפשרות להפעיל את הקו המדובר, אם כי טרם התקבלה החלטה סופית, ואם תתקבל משך ההתארגנות לקו כזה יימשך כשנה.

בחינת האפשרות להפעיל את הקו מגיעה לאחר שבעבר כבר נעשו ניסיונות כושלים להפעיל טיסות ישירות לאמריקה הלטינית. כך למשל הקו בין תל אביב לסאו פאולו, שנפתח בשנת 2008 ונסגר כעבור כשנתיים בלבד על רקע מחירי שיא של הדלק. גורמים בענף מציינים כי התנאים כיום שונים לגמרי, וכי יש עלייה בביקושים ליעדי ארגנטינה בשנתיים האחרונות - מגמה הפוכה מזו שנרשמה בברזיל למשל, בין היתר בשל שינויים גיאופוליטיים שמשפיעים על תנועת הנוסעים.

יחד עם זאת, מדובר באחד הנתיבים הארוכים והמורכבים ביותר להפעלה, הדורש טיסה של כ־15 שעות ויותר. בעוד שסאו פאולו מהווה "שער" טבעי לדרום אמריקה, בואנוס איירס מרוחקת כשעתיים טיסה דרומה ולכן אינה משמשת נקודת מעבר נוחה ליעדים נוספים ביבשת.

גם מסלולי הטיסה עצמם מציבים קושי. הנתיב האפשרי כיום עובר מעל הים התיכון, דרך מרוקו, וממשיך דרומה לאורך החוף האטלנטי של אפריקה - מסלול ארוך ויקר להפעלה, שנמצא "על גבול היכולת" של מטוסי הנוסעים ארוכי הטווח ועלול להפוך את הפעלת הטיסה ללא כדאית.

נתיבים קצרים יותר דרך לוב או סודאן אינם אפשריים בשלב זה: מעל לוב חל איסור טיסה, ובסודאן מתחוללת מלחמה שמעמידה בסיכון טיסות אזרחיות. לצד אל על, גם חברות ישראליות אחרות כמו ארקיע וישראייר עשויות להשתתף במהלך באמצעות חכירת מטוסים מתאימים, בדומה למודל שבו מפעילה כיום ארקיע טיסות לארצות הברית.

מאחר שלפי הסכמים בילטרליים החברות היחידות שיוכלו להפעיל קו כזה הן ישראליות או ארגנטינאיות, חברה נוספת שעל הפרק היא חברת הדגל הארגנטינאית Aerolíneas Argentinas, המחזיקה במטוסים המתאימים כדי לחבר את שתי המדינות בטיסה ישירה של כ־15 שעות. החברה מחזיקה גם בהסכם קוד שייר עם אל על, מה שעשוי להקל על שיתוף פעולה עתידי בין שתי החברות.

כיום: מסע של 21 שעות

"יש שתי קבוצות בולטות של תיירים המגיעים לארגנטינה. הראשונה היא תרמליאים בטיול אחרי צבא, שבוחרים בארגנטינה כארץ המוצא לטיול ארוך יותר בפרו, ברזיל וכדומה. הקבוצה השנייה שייכת לתחום הטיולים המאורגנים ושם אנחנו רואים אנשים בגילאי החמישים עד שמונים", כך מציינת רויטל בן נתן, מנכ"לית חברת התיירות אופקים. "שתי הקבוצות טסות כיום עם קונקשן באירופה. טיסה ישירה תפחית את זמן הנסיעה משמעותית, ותגדיל משמעותית את כמות המבקרים בארגנטינה".

מאחר שאין טיסות ישירות בין ישראל לארגנטינה, המסע לשם כרוך בעצירות ביניים, לעיתים ארוכות ומסורבלות. הטיסה הזולה ביותר שמצאנו היא של אייר פראנס, בעלות של 1,070 דולר דרך אתר לאסט מינט, עם קונקשן ארוך בפריז. משך הטיסה הכולל עומד על 33 שעות, עם 14 שעות המתנה בהלוך ו־17 שעות בחזור, פרק זמן שמאפשר עצירה ללילה בצרפת, מה שחלק מהמטיילים דווקא רואים בו יתרון תיירותי בפני עצמו.

הטיסה הזולה המהירה והנוחה ביותר שמצאנו היא של אייר אירופה, אחת החברות הפופולריות לטיסות המשך לדרום אמריקה. דרך אתר בוק א פלייט, מחיר כרטיס הלוך־חזור עומד על 1,160 דולר (ללא מזוודה - תוספת של כ־160 דולר). העצירה במדריד קצרה יחסית, שלוש שעות וחצי בלבד, הן בהלוך והן בחזור, והטיסה נמשכת 21 שעות לכיוון ארגנטינה ו־20 שעות בדרך חזרה לישראל.

מי שמוכן להאריך את המסע יכול להוריד את העלויות עוד יותר: לדוגמה, טיסת אייר פראנס עם שני קונקשנים בתוך צרפת עולה פחות מ־1,000 דולר, אך כרוכה במשך נסיעה ארוך במיוחד ובמעברים בין שדות תעופה.