ענקית התעופה מודיעה רשמית - לא נחזור לישראל בקרוב

ענקית התעופה ריינאייר הוציאה היום (ג') הודעה רשמית לפיה היא לא תחדש את טיסותיה לתל אביב, עקב אי-הסכמות מול נמל התעופה בן גוריון בנוגע לסלוטים (משבצות המראה/נחיתה) לעונת קיץ 2026 וזמינותו של טרמינל 1.

● ריינאייר מציבה אולטימטום לרש"ת ומאיימת לבטל את טיסותיה לישראל בתקופה הקרובה

● חדשות טובות לנוסעים ליוון: הטיסות יתקיימו מחר כרגיל

לדברי ריינאייר, טיסות הלואו קוסט של החברה לתל אביב שובשו במהלך הקיץ, עקב שיקולים ביטחוניים במרחב האווירי של ישראל והחלטת נתב"ג לסגור את טרמינל 1. כך, מושבים במחיר נמוך שנמכרו על בסיס התשתיות המוזלות של טרמינל 1 הפכו להפסדיים, בשל העלויות הגבוהות בטרמינל 3.

מריינאייר נמסר: "נמאס לנו שנמל התעופה בן גוריון משבש שוב ושוב את טיסות הלואו קוסט שלנו. זה אבסורד שהם מסרבים לאשר את הסלוטים שלנו לקיץ 2026, בזמן שלוחות הטיסות לקיץ 2026 כבר נמכרים. אנו מבינים שחברות תעופה רבות - כולל ריינאייר - ביטלו את טיסותיהן לתל אביב וממנה הקיץ, אך ורק משום שהיה לא בטוח להפעילן. איננו מוכנים לחדש טיסות הפסדיות לתל אביב וממנה לעונת החורף, ללא ודאות שהסלוטים ההיסטוריים שלנו לקיץ 2026 אכן אושרו".

מרשות שדות התעופה נמסר: "צר לנו לראות שחברת ריינאייר ממשיכה לנסות לשכנע את הציבור שיש "בעיה" בישראל - בזמן שהבעיה היחידה היא סירובה של החברה להפעיל את הטיסות שעליה התחייבה. כל הסלוטים שביקשה לחורף 2025-2026 ניתנו לה במלואם, והטיסות מיועדות לצאת מטרמינל 1 - בדיוק כפי שנעשה עם חברות הלואו־קוסט האחרות. הטרמינל פתוח, מתפקד כסדרו, ומוכן לקבל את נוסעי ריינאייר כבר מחר בבוקר.

"רשות שדות התעופה ערוכה לספק את מלוא השירותים לטובת נוסעי החברה, אך הבחירה כעת בידי ריינאייר: להשתמש בזכויות שהוענקו לה, או להמשיך בהצגות יחסי ציבור על חשבון לקוחותיה. כפי שהבהרנו לריינאייר במכתב שנישלח אליה לפני כשבוע; אין בכוונת רשות שדות התעופה להיענות לדרישות של ריינאייר להעדפת תנאים על פני חברות תעופה בינלאומיות אחרות".