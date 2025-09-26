כחודש לקראת החזרה המשוערת, עתידה של חברת הלואו קוסט האירית ריינאייר בנתב"ג נמצא בסימן שאלה: לאחר שהודיעה בקיץ כי תחזור לפעילות רק בסוף אוקטובר, חילופי מכתבים בינה לבין רשות שדות התעופה מגלים מחלוקת סביב הקצאת הסלוטים, שעלולה להשפיע על לוח הטיסות הקרוב.

● בעולם נוטשים את חופשות הבטן גב, מה מחליף אותן וכמה זה עולה

● סתיו ליבנה, פרשנות | האתגרים שיצטרך להתמודד איתם מנכ"ל אל על החדש

● שאלות ותשובות | לא תמיד תקבלו את הכסף בחזרה: כך תבחרו את ביטוח הנסיעות לחו"ל

במכתב שנשלח בשבוע שעבר למנכ"ל רשות שדות התעופה, שרון קדמי, התריע מנכ"ל ריינאייר אדי ווילסון כי מדיניות חלוקת הסלוטים בנתב"ג אינה מאפשרת לחברה לפעול בצורה מתוכננת ורווחית. לדבריו, מדיניות זו היא "בלתי יציבה ואינה מאפשרת לחברות תעופה לתכנן פעילות רווחית". הוא אף הציב אולטימטום לרשות: אם עד 30 בספטמבר לא יוחזרו הסלוטים הקודמים של החברה, ריינאייר תבטל את לוח הטיסות לחורף ולקיץ ותפנה את מטוסיה ליעדים חלופיים.

מנגד, רשות שדות התעופה דחתה את הדרישה באופן נחרץ. בתגובה רשמית שנשלחה אמש (ה'), נכתב כי ריינאייר זוכה ליחס שוויוני ושקוף כמו כל חברה אחרת, בהתאם להנחיות WASG והקריטריונים הבין-לאומיים. ברשות הדגישו כי גם חברות כמו בריטיש איירווייז, אמריקן איירליינס ואיזי ג'ט נאלצו לוותר על סלוטים לקיץ 2026, לאחר שלא עמדו בדרישות, והבהירו כי "הרשות אינה פועלת תחת איומים של ביטול טיסות".

נזכיר כי מוקדם יותר החודש, מנכ"ל קבוצת רינאייר, מייקל או'לירי, הצהיר כי ייתכן שהחברה לא תשוב לפעול בישראל גם לאחר שהמלחמה בעזה תסתיים. לדבריו, החברה "נתקלת בקשיים וביחס בעייתי מצד רשות שדות התעופה בישראל". בכך, הוא רמז כי ההשעיה הזמנית עלולה להפוך ליציאה קבועה מהשוק הישראלי.

מהי המדיניות הנהוגה בעולם?

סלוטים הם חלונות זמן להמראה או נחיתה שחברה מקבלת לעונה חדשה באופן אוטומטי, בתנאי שניצלה לפחות 80% מהם בעונה הקודמת. זהו כלל בינלאומי לפי WASG - Worldwide Airport Slot Guidelines, שמוכר כ"כלל 80/20".

שמירה על סלוט מותנית בפעילות סדירה. אם חברה לא השתמשה בסלוטים שלה ברצף שנדרש (בדרך כלל לפחות 80% מהפעמים), היא עלולה לאבד אותם, והם יוקצו מחדש. במהלך מלחמת "חרבות ברזל", רשות שדות התעופה הפעילה מדיניות מקלה ושמרה על הסלוטים גם עבור חברות שלא טסו לישראל, כדי שלא ייפגעו בטווח הארוך. זה חריג, אבל מקובל במצבי חירום.

לאחרונה, הודיעה הרשות שהיא לא תמשיך להקפיא את המצב: חברות שלא יחזרו לפעול לא יוכלו לשמור על הסלוטים. ריינאייר לא התחייבה על חזרה, ולכן איבדה את ההקצאות שהיו לה. כעת, היא דורשת להחזיר לה את הסלוטים למרות שלא שמרה עליהם. מנגד, במהלך החודשים האחרונים, אי היציבות הביטחוני נמשך, מה שמקשה על חברות תעופה לפעול בישראל ולתכנן את לוחות הזמנים.

ריינאייר ידועה כחברת לואו קוסט אינטרסנטית, וככזו שלא מהססת לחדש ולבטל את הקווים בהתאם לשיקולים מסחריים. במהלך השנתיים האחרונות, החברה האריכה את ביטולי הטיסות לישראל, לעתים לטווחי זמן ארוכים במיוחד, ולא מיהרה להשיב את פעילותה, גם כאשר היו רגיעות.

אף שמדובר בחברה שמונעת בעיקר משיקולי רווחיות, גם הסנטימנט הציבורי באירלנד עלול לשמש שיקול משמעותי בהחלטתה שלא להשיב טיסות לישראל.