גם אם כבר הגעתם ליעד שלכם בחו"ל בשלום, ונראה שאפשר לנשום לרווחה ולהתחיל ליהנות, אתם עלולים להיתקל בהפתעות לא נעימות: ביקור בחדר מיון בארה"ב יכול להגיע ליותר מ-1,000 דולר, אשפוז של יומיים יכול להגיע לכ-15 אלף דולר, וניתוח חירום פשוט עובר לעתים את רף ה-25 אלף דולר.

ביטוח נסיעות שנעשה בזמן ההזמנה מספק הגנה מלאה גם בפני תרחישים כאלה, וגם מונע מצב שבו מחלה שהתגלתה לפני הטיסה לא תיכלל בכיסוי. אך מאילו סיבות ניתן לבטל את הטיסה, אילו תוספות כדאי להוסיף לוויכוח, ובאילו מקרה לא תקבלו את הכסף בחזרה? גלובס עושה סדר.

עד כמה ביטולי טיסה מצידו של הלקוח נפוצים?

לדברי יוני וקסמן, המשנה ליו"ר אופיר טורס, "אנחנו רואים יותר ויותר לקוחות שנאלצים לבטל או לדחות חופשות. ההבדל בין הפסד כספי של אלפי שקלים לבין קבלת החזר מלא הוא פשוט מועד רכישת הביטוח. זה לא עוד סעיף בירוקרטי אלא הגנה אמיתית על ההשקעה ועל החופשה. החופשה היא אחת מההוצאות הגדולות ביותר של משקי הבית בישראל אחרי דיור. לכן, ברגע שסוגרים חופשה, חשוב לסגור גם את הביטוח באותו רגע. לא מחר ולא שבוע לפני הטיסה. זהו הצעד הקטן שמבטיח שקט נפשי ומונע את הטעות היקרה ביותר שיכולה לקרות".

אילו תוספות כדאי לעשות בתקופה הנוכחית?

"אם מתוכננת פעילות אתגרית או ספורטיבית, יש לרכוש כיסוי מתאים. המטרה היא לא להיות מופתעים ביום התביעה", מסבירה נחמה גולדווסר, יו"ר ועדת הבריאות בלשכת סוכני הביטוח. "אם יש ברשותכם טלפון נייד, מחשב או מצלמה יקרה, ניתן להרחיב את הכיסוי גם לפריטים אלה. טיול תרמילאים, למשל, שונה מטיול למוזיאונים באירופה. חשוב לקרוא היטב את תנאי הפוליסה ולוודא התאמה מלאה".

לאור חוסר הוודאות, מור פפקין - מנכ"לית חברת Trip Guaranty המציעה ביטוח לביטול טיסה מכל סיבה שהיא - ממליצה "להזמין בצמוד לכך גם ביטוח ביטול טיסה שנותן ללקוח את הכוח ואת האפשרות להחליט האם הוא מעוניין לטוס או לבטל את הנסיעה, ועדיין לשמור על מרבית כספו".

מאילו סיבות ניתן לבטל את הטיסה?

לדברי פפקין, בביטוח ביטול טיסה הלקוח יכול לבטל מכל סיבה ביוזמתו - לא משנה האם הסיבה היא פרסונלית, לאומית או כללית. "פגעי מזג אוויר צפויים, חשד לאירוע ביטחוני או לחילופין כל סיבה אישית ואפילו חוסר חשק - בכל מאחד מהמקרים הללו ועוד ניתן לבטל את הנסיעה ולהפעיל את הביטוח".

מה הסיבות השכיחות לביטולי טיסות ביוזמת הנוסעים?

"מאז תחילת המלחמה הסיבות הביטחוניות נמצאות באחוזים גבוהים בסיבות לביטול", אומרת פפקין. "אבל בחודשים האחרונים, עם עליית יוקר המחיה, אנחנו רואים בבירור מגמת עלייה משמעותית לביטולים מסיבות כלכליות. זה מעיד על קושי או חשש של ישראלים להשלים את ההוצאה המלאה על הטיסה, ולכן הם מעדיפים להפעיל את ביטוח ביטול הטיסה ולקבל את מרבית כספם חזרה".

מה ההבדל בין ביטוח נסיעות רגיל לבין ביטוח ביטול טיסה מכל סיבה?

לדברי פפקין - המכהנת כאמור כמנכ"לית Trip Guaranty המציעה ביטוח לביטול טיסה מכל סיבה שהיא - "ביטוח ביטול טיסה מכל סיבה הוא ביטוח אותו מזמינים סמוך לביצוע ההזמנה של החופשה. הכיסוי נותן החזר של 80% מגובה ההוצאות, ואפשרות המימוש היא מרגע רכישת הביטוח ועד 6 שעות לפני ההמראה. מדובר בביטוח כספי, בו הנוסעים מבטחים את ההוצאה הכספית שלהם במקרה שבו יחליטו לבטל את נסיעתם מכל סיבה.

"בביטוח נסיעות לחו"ל אפשר להוסיף רכיבים נוספים כמו כבודה, מחשב וסמארטפון, ויש גם סעיף של ביטול וקיצור נסיעה, המאפשר כיסוי כלכלי מסיבות רפואיות קיצוניות ובלתי צפויות שמתרחשות בסמוך לנסיעה או במהלכה. חשוב להכיר שגובה הכיסוי בביטוח זה נמוך ביחס לגובה הכיסוי בביטוח לביטול טיסה מכל סיבה".

גולדווסר מדגישה כי "בבסיס כל פוליסת ביטוח נסיעות יש כיסוי לטיפולים רפואיים. מעבר לכך קיימות הרחבות, חלק מהן כלולות מראש, וחלק בתשלום נוסף. רבים שוכחים לבטח את התכולה, אך הכיסוי הרפואי הוא תמיד הבסיס של הפוליסה".

מה עושים כשצריך הפעלת ביטוח?

לדברי גולדווסר, קודם כל פונים לסוכן הביטוח. "סוכן יכוון אותך לפי סוג האירוע. אם מדובר בהחזר כספי, אפשר לטפל בזה גם כשחוזרים. אם זה עניין רפואי, יש לנהל את האירוע בשטח, בחוכמה. אפשר להתייעץ, לשאול, לעתים אפילו מעלים לקוחות לשיחת זום עם רופא. יש הרבה פתרונות.

"תיעוד חשוב מאוד - מומלץ לצלם כל דבר, לא לשכוח להביא אישור משטרה במקרה של אירוע פלילי, גם במקרי צד שלישי כדאי לצרף אישור. כמה שיותר אסמכתאות על מה שקרה יעזרו כדי שניתן יהיה לנהל את התביעה באופן חכם ומבוסס".

האם ביטוח נסיעות מכסה ביטול טיסה ביוזמת חברת התעופה?

"הבסיס של ביטוח ביטול טיסה הוא מקטע הטיסה הראשון שיוצא מישראל. בכל מקרה שהטיסה יצאה, והלקוח בחר לא לנסוע, הוא יכול לקבל החזר עבור כל ההוצאות שביטח", מסבירה פפקין. "במקרה שמקטע הטיסה בוטל על-ידי חברת התעופה, ההתנהלות לגבי ההחזר הכספי תהיה מול חברת התעופה או ספק התיירות.

"הביטוח תקף לכל מקרה שבו הלקוח בוחר לבטל ביוזמתו, כל עוד הטיסה עצמה מתוכננת לצאת כסדרה. חשש משביתות ושיבושים הן בהחלט עילה לסיבה לביטול. כך למשל ראינו רק באחרונה לא מעט אנשים ששמעו על השביתות ביוון, פחדו להיתקע, ולכן בחרו ביוזמתם לבטל את הנסיעה והפעילו את הביטוח".

גולדווסר מוסיפה כי "ביטול לקיצור נסיעה מכסה מצבים שתלויים בנוסע, למשל אם יש שינוי במצב בריאות לא צפוי או קבלת צו 8".

אפשר לתבוע את הביטוח למרות שקיבלתי החזר מחברת התעופה?

"ברוב המקרים, כשמדובר באירוע עולמי או שביתה, זה נחשב לחריג שאינו בר-ביטוח. כאשר מדובר בביטול טיסה שנובע ממצב בריאותי למשל, ניתן לתבוע את הביטוח על הפסדים נוספים", אומרת גולדווסר.