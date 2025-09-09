בזמן שהעולם מתמודד עם תופעת ה"אובר־טוריזם", יש גם מדינות שדווקא רוצות עוד תיירים, ומוכנות להשקיע משאבים ויוזמות יוצאות דופן כדי למשוך אותם. ברוב מדינות העולם התמיכה מתמקדת בבעלי עסקי תיירות או בפיתוח תשתיות, אך יש כמה חריגות שבוחרות להשקיע ישירות בתיירים עצמם.

טיסות חינם בתוך תאילנד

בחודש שעבר הוכרזה בתאילנד תוכנית שאפתנית: חלוקת כרטיסים לטיסות פנים בחינם במטרה לעודד הגעה לאזורים פחות מתוירים. התוכנית, שצפויה לפעול בין ספטמבר לנובמבר השנה, טרם אושרה סופית בידי הממשלה.

על־פי המודל המוצע, תיירים שיגיעו עם כרטיס טיסה בינלאומי לתאילנד דרך חברות תעופה או סוכנויות נסיעות מקוונות יקבלו קוד הנחה שיכסה את עלות טיסת הפנים, כולל כבודה עד 20 ק"ג. ההטבה תחול על טיסה בכיוון אחד בשווי של עד 1,750 באט (כ־54 דולר), או על טיסת הלוך־חזור בשווי של עד 3,500 באט (כ־108 דולר). לצורך כך הקצתה הממשלה תקציב של 700 מיליון באט (כ־22 מיליון דולר), שמיועד לממן כ־200 אלף כרטיסי טיסה פנימיים.

ההערכות מדברות על החזר השקעה משמעותי, עם הכנסות צפויות של כ־8.8 מיליארד באט (כ־273 מיליון דולר), פי עשרה מההשקעה המקורית.

הטיסות החינמיות יחברו את מרכזי הכניסה העיקריים (שדות התעופה בבנגקוק, בפוקט ובצ'יאנג מאי) ליעדים פריפריאליים כמו צפון תאילנד (צ'יאנג ראי, נאן), צפון־מזרח המדינה (איסאן), דרום תאילנד (קרבי, טרנג והאט יאי) וכן ערים היסטוריות במרכז כמו סוקותאי. המהלך נועד להפחית את העומס מבנגקוק, מפוקט ומקוסמוי, לחשוף בפני תיירים יעדים חדשים ולחזק את הכלכלה המקומית.

שש חברות תעופה תאילנדיות גדולות כבר הביעו הסכמה עקרונית להשתתף, בהן תאי איירווייז ובנגקוק איירווייז. לפי הפרסומים, ההרשמה תיעשה בזמן הזמנת הכרטיס הבינלאומי או דרך הפלטפורמה של הסוכנות או חברת התעופה שבה נרכש הכרטיס. כלומר, אין טופס ממשלתי אלא ההשתלבות תובטח דרך מערכות ההזמנה.

לפי הערכות של גורמי תיירות בישראל, ישראלים שירצו לממש את ההטבה יצטרכו לרכוש כרטיס מישראל לבנגקוק דרך תאי איירווייז, שמחזיקה בהסכם קוד שייר עם אל על בטיסות הישירות ליעד זה. כרטיס לאותה הטיסה בדיוק שנרכש ישירות באתר אל על לצורך העניין לא יקנה את הזכאות.

גם נוסעים שמעדיפים לטוס דרך קונקשן בדובאי בדרכם לתאילנד יכולים ליהנות מההטבה, בתנאי שיזמינו את הכרטיס דרך אתר תאי איירוויז שמחזיקה בקוד שייר גם עם אמירייטס ופליי דובאי, ואיתן ניתן להמריא מישראל עם קונקשן בדובאי. לעומת זאת, כרטיס שנרכש ישירות דרך אמירייטס לא מזכה בהטבה.

טייוואן מגרילה דמי כיס

טייוואן האריכה לאחרונה את תוכנית Taiwan Lucky Land, שמעניקה לתיירים הזדמנות לזכות בשובר בשווי 5,000 דולר טייוואני (כ־155 דולר אמריקאי) לשימוש במהלך שהותם במדינה.

מדובר ביוזמה שהושקה במאי 2023 כחלק ממאמץ ממשלתי להחזיר את ענף התיירות לרמות שלפני הקורונה ולבסס את מעמדה של טייוואן כיעד מרכזי במזרח אסיה, וכן לעודד שהייה ארוכה יותר והוצאה גבוהה יותר מצד מבקרים. התוכנית הייתה אמורה להסתיים ביוני 2025, אך הוארכה עד 30 בספטמבר.

במסגרת התוכנית הוענקו 500 אלף שוברים, כך שסך התקציב הכולל עומד על כ־2.5 מיליארד דולר טייוואני, כ־77 מיליון דולר אמריקאי.

כדי להשתתף, תיירים עצמאיים בעלי דרכון זר (שאינם חלק מקבוצת סיור) נדרשים להירשם מראש באתר הרשמי של הקמפיין של משרד התיירות של טייוואן בין שבעה ימים ליום אחד לפני ההגעה. לאחר הנחיתה, יש לגשת לעמדות Taiwan the Lucky Land באחד מארבעת נמלי התעופה הבינלאומיים - טאויואן, סונגשאן, טאיצ'ונג או קאושיונג, לסרוק קוד QR ולקבל מיד את תוצאת ההגרלה. הזוכים יכולים לבחור בין כרטיסים נטענים לשימוש בחנויות ובתחבורה הציבורית לבין שוברים ללינה בבתי מלון.

סיור תרבותי בהונג קונג

בהונג קונג בחרו להשקיע דווקא בנוסעים שעוצרים בה לקונקשן: בתחילת החודש הושקעה תוכנית המאפשרת לנוסעים עם קונקשן ארוך (יותר משבע שעות) ליהנות מסיור מודרך חינמי בעיר. הסיורים נבנים כך שיספיקו לחצי יום ויציגו צדדים שונים של העיר.

נכון לעכשיו הוגדרו שלושה סוגי סיורים: סיור תרבותי בשכונות היסטוריות, שווקים ומבנים מסורתיים; מסלול ערב לאורך הנמל והטייל; וסיור כפרי שיתמקד בנופים ותרבות כפרית מחוץ לעיר שיחל מדצמבר 2025.

כדי להצטרף יש לעמוד בכמה תנאים: להיות נוסע מעבר בשדה של הונג קונג, להחזיק בדרכון או ויזה תקפים להונג קונג, ולוודא שלוח הטיסות מאפשר חזרה בטוחה לשער העלייה למטוס.

ניתן להירשם מראש עד שבועיים לפני ההגעה באתר הרשמי של נמל התעופה או להירשם במקום בעמדות השירות, בהתאם לזמינות. כל סיור כולל תחבורה, מדריך והחזרה מסודרת לשדה בחינם.

נמל התעופה של הונג קונג הוא אחד המרכזים האוויריים העמוסים בעולם, ורבים מהנוסעים עוברים בו כתחנת ביניים בלבד. מטרת הסיורים היא להפוך את השהות הקצרה לחוויה זכירה שתעודד את הנוסעים לשוב בעתיד לביקור ממושך יותר.

קניה פותחת שערים

בעוד שבעולם המגמה הולכת לכיוון של החמרה בדרישות הוויזה, בקניה בחרו בדרך הפוכה. בינואר 2024 הממשלה ביטלה את דרישת הוויזה הקלאסית לכל המבקרים והחליפה אותה במערכת Electronic Travel Authorization (eTA), שאפשרה להיכנס למדינה באמצעות בקשה אלקטרונית פשוטה. ב־2025 הורחבה ההקלה עוד יותר, וכעת אזרחי רוב מדינות אפריקה יכולים להיכנס ללא ויזה או אישור מוקדם.

מדובר בשינוי מהותי שנועד להקל על תנועת מטיילים, מסחר ותיירות, ולמצב את קניה כשער מרכזי לאפריקה. הצעד משתלב גם ביעד השאפתני שהציבה הממשלה, להכפיל את מספר התיירים ל־10 מיליון בשנה בתוך חמש שנים.

עבור מבקרים ממדינות אחרות (בהן ישראל) עדיין נדרשת בקשה ל־eTA הכרוכה באגרה של כ־74 דולר.