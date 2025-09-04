ענקית התעופה האמריקאית פותחת יעדים חדשים לישראל

יונייטד הודיעה הערב (ה') כי תחזור להפעיל טיסות ישירות לישראל משיקגו וושינגטון החל מ־1 בנובמבר. בכך היא הופכת לחברה האמריקאית הראשונה שמרחיבה את היצע היעדים מלבד ניו יורק, ותתחרה עם אל על על קווים אלו.

● ענקית הלואו קוסט שמתחממת על הקווים ומציעה טיסות בפחות מ־100 דולר

הטיסות משיקגו יתחילו ב-1 בנובמבר, ויערכו ארבע פעמים בשבוע. הטיסות מוושינגטון הבירה, יתחילו יום למחרת, ויערכו שלוש פעמים בשבוע.

בכירי החברה ציינו בפני משרד התחבורה כי בכוונתם להמשיך ולפתח את פעילות יונייטד בישראל, ולהוסיף בעתיד קווי טיסה נוספים מארצות הברית.