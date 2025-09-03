חברת הלואו־קוסט האירית ריינאייר מציעה מחירים אטרקטיביים לטיסות מתל אביב למגוון יעדים בחודש נובמבר, בשעה שחזרתה לישראל עדיין מוטלת בספק. כזכור, עם נפילת הטיל החות'י בנתב"ג החברה הודיעה על השעיית הפעילות עד סוף יולי, ולאחר מערכת "עם כלביא" האריכה את ביטולי הטיסות עד 25 באוקטובר. באותה התקופה חידשה החברה פעילות בישראל לאחר הפסקה ארוכה, וכשחזרה באפריל סייעה להגדיל את התחרות.

● הם נחשבים יעדים זולים, אז איך טיסה אליהם עולה כבר 500 דולר?

● ראיון | המנכ"לית שמבטחת ביטולי טיסות ל-700 אלף לקוחות: "מוכרים את הכרטיסים מחדש"

נדגיש כי ריינאייר דחתה את חזרתה עד סוף אוקטובר, אך עדיין לא הודיעה רשמית שהיא חוזרת כמתוכנן. בינתיים החברה משווקת כרטיסים במחירים אטרקטיביים, חלקם בפחות מ־100 דולר: מבדיקה שערכנו באתר החברה עולה כי ניתן לרכוש כרטיס החל מ־54 דולר לפאפוס, 71 דולר לוינה, 74 דולר לבוקרשט ו־91 דולר לסלוניקי.

מחירי הטיסות בענף התעופה נקבעים על פי היצע וביקוש, ומועד ביצוע ההזמנה, באמצעות מערכות מונחות בינה מלאכותית. ככל הנראה האלגוריתם על פיו נקבעים מחירי הטיסות זיהה את הירידה בביקושים לטיסות לישראל וממנה, וקבע מחירים נמוכים בהתאם.

בדיקת ביקוש?

אולם ייתכן שהחברה באמת מתכננת לחזור לפעילות, והיא מבצעת בדיקת ביקוש ו"באזז" תקשורתי על מחירים טובים מבלי להוציא כסף על שיווק, או שרוצה לשמור את הסלוט שלה בשדה. עוד אפשרות היא שבחברה בונים על הכנסת כסף מיידית, ויודעים שבמחיר זול נוסעים לא תמיד מבקשים החזר, אולי אפילו בונים על זה שלאנשים אין כוח להתעסק עבור סכומים כאלה.

אחרי החגים

לא רק בריינאייר ניתן למצוא כרטיסים במחירים נמוכים יותר בנובמבר, אלא גם בחברות תעופה אחרות, לרוב לחודשים שאחרי החגים שנחשבים לתקופות של ביקוש נמוך יותר.

מה כדאי לקחת בחשבון אם לוקחים את הסיכון ומזמינים בכל זאת? חשוב לרכוש כרטיס טיסה ומלון ברי ביטול או שינוי. אם הטיסה מבוטלת, חברת התעופה נדרשת להשיב את עלות הכרטיס או לאפשר שובר לשימוש עתידי.