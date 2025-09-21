בזמן שבאתונה סוגרים את האקרופוליס בשעות הצהריים מחשש לחום של 45 מעלות, ובפריז מתכוננים לטמפרטורות שעשויות לעבור את רף ה־50 מעלות, פיורדים נורבגיים ושדות ירוקים בסקוטלנד מתמלאים במבקרים. הרי הרוקי בקנדה, אגמי שבדיה ודנמרק הקרירה מושכים אליהם קהלים חדשים, ואפילו אוסטרליה וניו זילנד הפכו לאלטרנטיבה מועדפת בעבור מי שמוכן לטוס עוד כמה שעות. יותר ויותר מטיילים מחליפים חופשות בטן־גב תחת שמש קופחת בחופשות התקררות, תופעה שכבר קיבלה את השם Coolcations - שילוב של cool ו־vacations.

המונח נכנס לשימוש בסביבות 2023, אבל רק בשנת 2024 צבר הטרנד תאוצה. לפי נתוני גוגל טרנדס, מספר החיפושים המקוונים הקשורים לנושא גדל באותה שנה ב־300%. רשת התיירות הגלובלית Virtuoso דיווחה על עלייה של 44% בהזמנות ליעדים קרירים כמו נורבגיה, איסלנד וקנדה.

באירופה התופעה מתבטאת בהתרחקות מאתרי הנופש המסורתיים של הים התיכון ופנייה צפונה לסקנדינביה. יעדים שבעבר נחשבו פחות מבוקשים רושמים עלייה במספר המבקרים בקיץ.

נמלטים מגלי החום

לפי סקר שערכה חברת הנסיעות האמריקאית EF Go Ahead Tours לשנת 2025, יותר ממחצית מהאמריקאים והקנדים בני דור האיקס, המילניאלס והבייבי בומרס השיבו כי החום הקיצוני משפיע על תוכניות הנסיעה שלהם. באירופה, דוח של הוועדה האירופית לתיירות (ETC) מצא כי 28% מהמטיילים באירופה מחפשים באופן פעיל יעדים קרירים יותר כדי להימנע מהחום הקיצוני בחודשי הקיץ. השינוי בולט במיוחד בקרב מטיילים ממדינות שסבלו מגלי חום קשים כמו ספרד, איטליה ויוון. 2024 נרשמה כשנה החמה ביותר עד היום באירופה, עם טמפרטורות שיא לצד סופות קשות ושיטפונות, שגבו לפחות 335 קורבנות.

היעדים הקרירים המועדפים לפי הסקר של EF Go Ahead Tours הם הרי הרוקי, דנמרק, שבדיה, נורבגיה, פינלנד, אוסטרליה וניו זילנד. נתוני פלטפורמת השוואת ביטוחי הנסיעות Squaremouth מאפריל 2025 מצביעים על כך שאיסלנד בולטת במיוחד כיעד לחופשה, עם צמיחה שנתית של יותר מ־30% במספר הרוכשים ביטוחי נסיעות. הנגישות שלה, במיוחד למטיילים מהחוף המזרחי של ארה"ב, הפכה אותה ליעד מושך במיוחד.

נורבגיה ניצבת אחריה, עם עלייה של 27% ברכישות ביטוח נסיעות בהשוואה לקיץ הקודם. בין היתר בזכות מדיניות זכות הגישה החופשית לטבע, שמאפשרת למבקרים גישה בלתי מוגבלת לפיורדים, להרים ולחופים. גם קנדה וסקוטלנד נהנות מצמיחה משמעותית: קנדה זינקה ב־25% וסקוטלנד רשמה עלייה של 21% בפופולריות. מי שסוגרת את החמישייה הראשונה היא אירלנד, שטיפסה בדירוג מהמקום ה־12 אשתקד אל תוך העשירייה הראשונה השנה, עם עלייה של 17% בביקוש.

אזור וסטלנדט, נורבגיה / צילום: Shutterstock

חברות התעופה מנתבות את הקווים בהתאם. ביולי 2024, חברת התעופה נורוויג'יאן אייר הוסיפה 10 קווים חדשים בין צפון נורבגיה לערים באירופה, ובהם טרומסה. גם SAS הסקנדינבית מדווחת על זינוק: ההזמנות מנוסעים מדרום אירופה לנורבגיה לעונת הקיץ 2025 עלו משמעותית בהשוואה לקיץ 2024. ההזמנות מצרפת קפצו ב־22%, בסטאוונגר נרשמה עלייה של 38% במגיעים מספרד, מאיטליה ומצרפת, וקריסטיאנסנד שבדרום חוותה זינוק של 52%.

שיקולי ביטחון גוברים על מזג האוויר

בישראל, אומרים בענף המקומי, תופעת החופשות הקרירות פחות נפוצה. ודאי עכשיו, בתקופה של מלחמה, שיקולים כמו ביטחון, זמינות של טיסות ישירות והעדפות תרבותיות גוברים על שיקולי מזג אוויר. הישראלים, כך נראה, אינם מפחדים מהחום, ואפילו מחפשים אותו.

"אנחנו רואים שהישראלים ממשיכים לחפש את היעדים החמים", אומר אורן כהן מגורי, סמנכ"ל השיווק והמכירות של השטיח המעופף. "היעדים הכי מבוקשים הם איי יוון, קפריסין ודובאי - שנחשבים יעדים חמים בהשוואה לאירופה. הקהל הישראלי אוהב מזג אוויר קיצי וחם, ובהתאמה סוג החופשות המועדפות על הישראלים הן חופשות בטן־גב. הישראלים מחפשים לברוח מהשגרה בלי יותר מדי לוגיסטיקה, ומעדיפים מקומות שבהם מזג האוויר לא מפתיע. אנחנו רואים את זה גם במספרי ההזמנות וההמראות - רוב הטיסות יוצאות ליעדים חמים".

גם האתגר להגיע ליעדים שמתאימים לחופשות התקררות הוא משמעותי - מאז שפרצה המלחמה ועוד לפני כן. לדוגמה, חברת התעופה הסקנדינבית SAS הפסיקה את פעילותה בקו הישיר היחיד בין ישראל לדנמרק לפני כמעט עשור, ומאז שפרצה המלחמה חברות כמו לופטהנזה ואייר בלטיק שמחברות את ישראל ליעדים כאלו פעלו בחוסר יציבות בשל המצב הביטחוני.

עם זאת, בשבועות האחרונים חלה התאוששות משמעותית בענף: קבוצת לופטהנזה ממשיכה בחזרה הדרגתית לארץ, כמו גם חברת הלואו קוסט וויזאייר וחברת התעופה אייר בלטיק, שמחברת את ישראל עם טיסות ישירות ליעדים שמתאימים לחופשה קרירה. בסוף אוקטובר תצטרף גם SAS, לאחר שנים שלא פעלה בישראל.

היכולת להגיע ישירות ליעדים משפיעה באופן ישיר על הביקוש, אומרים בענף, וככל שיתווספו יותר טיסות ישירות כך יגבר הביקוש לטוס ליעדים אלו.

הטרנד בכל זאת מתחיל לחלחל?

למרות האתגרים, יש גורמים בענף שמעידים שהתופעה מחלחלת בהדרגה גם לשוק הישראלי. "היעדים הבולטים לחופשות כאלה הם בצפון ובמזרח אירופה, כמו אוסטריה, שווייץ, צ'כיה וגם בולגריה. ההתחממות הגלובלית והגלים החריגים של חום שחווינו בשנים האחרונות משפיעים באופן ישיר על תכנון החופשה, וזה מתבטא גם בעלייה בחיפושים ובהזמנות ליעדים שבהם ניתן ליהנות ממזג אוויר נעים, טבע ירוק ואגמים צלולים במקום טמפרטורות קיצוניות. מדובר במגמה שמתחזקת משנה לשנה", אומר יוני וקסמן, יו"ר אופיר טורס.

שירלי כהן עורקבי, סמנכ"לית אשת טורס, מוסיפה כי "משבר האקלים העולמי כבר משנה סדרי עולם בענף התיירות. עונות המעבר (shoulder seasons), למשל, מספטמבר עד נובמבר, הפכו עבור חלק מהישראלים לתקופה מועדפת ליציאה לחו"ל. אמנם לא מדובר בהמונים, אבל שילוב של מזג אוויר קריר יותר, מחירים נמוכים יותר לעומת עונת הקיץ ופחות עומס באתרי התיירות מעודדים יותר ישראלים לצאת לחופשה דווקא בזמנים אלו.

"מבחינת הישראלים השילוב המסורתי של חופשת בטן גב באוגוסט יחד עם החופש הגדול עדיין חזק, אבל כן רואים התגברות בשנים האחרונות של יציאות לחופשה בחודשי הסתיו ואפילו החורף, למעשה עונת התיירות נמשכת כל השנה. דוגמה לכך היא שוקי חג המולד. יש ישראלים שממש מחפשים את האווירה החורפית והקסומה, וכיום זאת אחת מעונות התיירות המבוקשות ביותר עבור ישראלים".