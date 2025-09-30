ביום רביעי הקרוב (1 באוקטובר 2025) צפויה שביתה כללית בת 24 שעות ביוון, במהלכה ישבתו עובדים במגזר הפרטי והציבורי במחאה על חוק עבודה חדש שמקדמת הממשלה היוונית. מי שמובילים את השביתה הם שני האיגודים הגדולים במדינה, GSEE ו־ADEDY, שמתנגדים לחקיקה המוצעת לפיה יתאפשרו ימי עבודה של עד 13 שעות. לצד זאת, הם דורשים גם העלאות שכר.

השביתה צפויה לשתק שורה רחבה של שירותים ציבוריים ובהם בתי ספר, בתי חולים, משרדי ממשלה וליצור כאוס במערכת התחבורה: אוטובוסים וחשמליות באתונה יפעלו רק בין 9:00 ל־21:00, קווי המטרו והטרם יפעלו מ־9:00 ועד 17:00, שירותי המעבורות יופסקו, ונהגי המוניות באזור אטיקה כבר הודיעו על הצטרפותם. גם עובדי הרכבת (POS) ואיגוד פקחי הטיסה הצהירו על השתתפותם.

הצטרפות פקחי הטיסה מעוררת דאגה מיוחדת בענף התעופה: חברות אג'יאן ואולימפיק אייר הודיעו לנוסעים כי הם עשויים לחוות שיבושים בטיסות, והציעו חלופות ללקוחות שטיסותיהם חלות ביום השביתה. עם זאת, החברות ציינו כי על פי הודעת ה־NOTAM של רשות התעופה האזרחית היוונית, ייתכן שבית המשפט יורה על ביטול השתתפות פקחי הטיסה בשביתה - החלטה שעד כה טרם התקבלה. גם Jet2, ריינאייר ואיזי־ג'ט הזהירו נוסעים מהשפעות השביתה, אם כי Jet2 הדגישה כי היא מתכננת להפעיל את טיסותיה כרגיל.

במקביל לשיבושי התחבורה, יתקיימו עצרות והפגנות ברחבי יוון: GSEE ו־ADEDY יקיימו עצרת מרכזית בכיכר קלפתמונוס באתונה בשעה 11:00, בעוד קבוצת האיגודים הקומוניסטית PAME תצעד בשעה 10:30 מול אוניברסיטת אתונה, ומרכז העובדים של פיראוס יקיים מחאה בכיכר התיאטרון העירוני בשעה 10:00. הפגנות מתוכננות גם בערים נוספות במדינה.

השביתה מתרחשת רגע לפני פתיחת עונת התיירות הסתווית באיים היווניים, ועלולה להשפיע על אלפי נוסעים ותיירים שכבר הזמינו טיסות לחודש הקרוב, בהם גם ישראלים רבים שתכננו לבלות את חג הסוכות במדינת האיים הפופולרית.

גם חברות התעופה הישראליות עלולות להיות מושפעות מהשביתה: בישראייר הודיעו כי בעקבות הודעת הרשויות באתונה על היתכנות לשביתה שתשפיע על המרחב האווירי במדינה, ישראייר תוסיף בתאריך 30.9.25 טיסה לאתונה ובחזרה.

מישראייר נמסר: ״טיסה 6H945 תמריא מתל אביב בשעה 17:40 ותנחת באתונה 19:55. טיסה 6H946 תמריא מאתונה בשעה 20:55 ותנחת בתל אביב 22:55. הטיסות יהיו זמינות במערכות ההזמנה החל מהשעה 3 בלילה 30.9.25. נוסעים שמועד טיסתם לאתונה הינו ביום רביעי 1.10.25 ומעונינים להקדימה, יוכלו לרכוש כרטיס חדש בטיסה שהתווספה בתאריך 30.9.25, להודיע לישראייר על ביטול הטיסה המקורית שמתקיימת בתאריך 1.10.25, ולקבל שובר זיכוי מלא למימוש עתידי על סכום הטיסה המקורי. ישראייר לא תגבה דמי שינוי או ביטול בגין פעולה זו״.