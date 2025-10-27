חמש חברות תעופה יפעילו טיסות לארה"ב: איך זה ישפיע על המחירים?

לראשונה מאז פרוץ המלחמה, אמריקן איירליינס צפויה לחדש את טיסותיה לישראל. החברה הודיעה כי תחזור לפעול במרץ הקרוב, תחילה בקו ניו יורק-תל אביב, ובהמשך תחדש גם את קו תל אביב-פילדלפיה. בכך מצטרפת אמריקן לדלתא וליונייטד איירליינס, שכבר חידשו את פעילותן בנתב"ג לאחר הפסקה ממושכת. על־פי דיווחים בתקשורת האמריקאית, החברה החלה לגייס דיילים דוברי עברית כהיערכות לחזרה לפעילות בישראל.

אמריקן איירליינס נחשבת לשמרנית מבין שלושת החברות התעופה האמריקאיות הפועלות על קו ישראל, והייתה האחרונה להכריז על חידוש טיסותיה. זו הסיבה שחזרתה נחשבת למהלך משמעותי בשוק הישראלי: החלטתה לשוב לפעילות מסמלת את חזרתו של הענף לשגרה ואת התחזקות האמון בביטחון וביציבות של הפעילות האווירית בנתב"ג.

בדיקת גלובס בחנה האם המהלך יביא סוף־סוף לירידת מחירים, ומה המשמעות עבור החברות הישראליות - האם הן יוותרו על הקווים לארה"ב עם חזרת התחרות?

המצב לפני המלחמה

נזכיר כי במהלך המלחמה, הביקוש לטיסות מישראל לארה"ב היה גבוה משמעותית מההיצע - המעצמה היא יעד תיירותי ועסקי חשוב ומקום מושבה של הקהילה היהודית הגדולה בתפוצות. עם זאת, חברות התעופה האמריקאיות פעלו באופן חלקי בלבד, ובתקופות השפל הקווים הופעלו הקווים כמעט ורק על־ידי חברות ישראלית, כשבולטת בהן היא אל על.

לפני המלחמה, יונייטד איירליינס הפעילה 28 טיסות שבועיות בין ישראל לארה"ב - מתוכן 14 טיסות לניו יורק, שבע טיסות לסן פרנסיסקו, ארבע טיסות לשיקגו ושלוש לוושינגטון הבירה. דלתא איירליינס הפעילה טיסה יומית לניו יורק, טיסה יומית לאטלנטה ושלוש טיסות שבועיות לבוסטון. אמריקן איירליינס הפעילה עשר טיסות שבועיות - שבע לניו יורק ושלוש למיאמי. אל על הפעילה 42 טיסות שבועיות לשישה יעדים שונים בארה"ב. בסך־הכול טסו 97 טיסות שבועיות לתשעה יעדים שונים בארה"ב, שמתחלקות בין ארבע חברות תעופה.

יותר טיסות, יותר תחרות

הביקוש הרב לטיסות הוביל את ארקיע - חברה שאפילו לא מחזיקה במטוסים מתאימים - לחכור מטוסים כאלה ולהפעיל את הקו, ואת ישראייר לשקול להצטרף אליה. כך, חברת ארקיע צפויה להפעיל שלוש טיסות שבועיות לארה"ב, לאחר שהסיטה חלק מטיסותיה לטווח ארוך ליעדים במזרח, ובראשם תאילנד. לשם השוואה, בשיא הפעילות בקו לניו יורק הפעילה החברה חמש טיסות שבועיות.

עם זאת, בקיץ הקרוב צפויה אל על להמשיך ולהיות החברה הדומיננטית ביותר בקווים מישראל לארה"ב. אף שטרם פרסמה רשמית את לוח טיסות הקיץ, ההערכות הן כי תפעיל לפחות 52 טיסות שבועיות - מהן כ־30 לניו יורק והיתר לשמונה יעדים נוספים.

יונייטד איירליינס תוסיף ללוח הטיסות שלה 25 טיסות שבועיות, בהן טיסות לניו יורק, וושינגטון ושיקגו. דלתא איירליינס תפעיל שבע טיסות שבועיות, ואילו אמריקן איירליינס צפויה להפעיל גם היא שבע טיסות שבועיות לניו יורק.

בסך־הכול צפוי ההיצע בקיץ הקרוב להגיע לכ־94 טיסות שבועיות. המשמעות היא שאם אל על לא תגדיל את תדירות טיסותיה, יחסרו רק שלוש טיסות שבועיות כדי להשוות את היקף הפעילות לזה שהיה לפני פרוץ המלחמה.

המחירים החדשים

על אף שבפסח הקרוב כמות הטיסות לארה"ב תהיה כמעט זהה לזו שלפני המלחמה - המחירים הם עדיין לא מה שהכרנו ב־2023, אלא רחוקים מכך. מנתוני חברת אופיר טורס עולה כי למרות שחברות התעופה משמרות היצע דומה של טיסות לארה"ב, מחירי הכרטיסים לפסח 2026 גבוהים בהרבה בהשוואה לתקופה שלפני המלחמה.

כך למשל, טיסה של אמריקן איירליינס מתומחרת כיום בכ־1,799 דולר לעומת 803 דולר לפני שלוש שנים, ביונייטד המחיר עלה מ־1,030 ל־2,208 דולר, ובדלתא מ־845 ל־1,607 דולר. כמו כן, גם באל על נרשמה עלייה מ־1,010 ל־1,721 דולר.

יוני וקסמן, המשנה ליו"ר אופיר טורס, מסביר כי "הפערים העצומים במחירי הטיסות בין פסח 2023 לפסח 2026 נובעים משילוב של עלייה חדה בביקוש מול היצע מוגבל. 2023 התאפיינה ברצונן של חברות התעופה להחזיר את הנוסעים למטוסים לאחר תקופת מגפת הקורונה, ולכן המחירים היו נמוכים יחסית. כמו כן, מאז 2023 מחירי הדלק הביטחון והתפעול עלו, ובמקביל גדל משמעותית הביקוש לטיסות בחופשות הפסח והקיץ. גם עם חזרת חברות זרות לישראל, התחרות לא מצליחה להוריד את המחירים - להפך, הטיסות מתמלאות במהירות. ההמלצה שלי היא למהר ולהזמין את הטיסה כמה שיותר מוקדם, כדי להימנע ממחירים מופקעים".

כיום, עיקר הטיסות הישירות מישראל לארה"ב מתבצע דרך ניו יורק, אך היעדים הנוספים נגישים כיום רק באמצעות אל על ויונייטד. נוסעים שבוחרים לטוס עם דלתא, למשל, מגלים כי החברה טרם השיבה את קווי הטיסה האחרים שלה לישראל, למעט הקו לניו יורק. כתוצאה מכך, הקו הזה סופג את הביקוש של נוסעים ליעדים אחרים בארה"ב, שנאלצים בשלב זה לבצע עצירת ביניים בניו יורק. ובהתאם לביקוש - המחיר עולה.

מעבר לכך, גורמים חיצוניים נוספים משפיעים על עלויות הכרטיסים: מחסור עולמי בחלפים ובמטוסים מעלה את הוצאות התפעול של חברות התעופה. למעשה, בכל העולם נרשמת עלייה במחירי הטיסות, כאשר החברות שמפעילות קווים טרנס־אטלנטיים מושפעות במיוחד. מאידך, גם הנוסעים הישראלים התרגלו לשלם ביוקר על הטיסות, וחברות התעופה עלולות לנצל את המצב לטובתן.

הבשורות הטובות

בנוסף להודעת אמריקן איירליינס, בשבוע האחרון שבו לישראל חברות תעופה גדולות, ובהן בריטיש איירוויז, איבריה אקספרס ויורווינגס, המשלים את חזרתה של קבוצת לופטהנזה לפעילות מלאה בישראל. קרוב ל-60 חברות תעופה זרות כבר פועלות בישראל ומרחיבות את האפשרויות לטוס לכל רחבי הגלובוס.

החברות האירופיות שחזרו לפעול עשויות לסייע לנוסעים לארה"ב בזכות טיסות קונקשן נוחות דרך יעדי הביניים המרכזיים שלהן. עבור הנוסעים המתכננים לטוס בחג הפסח, ניתן להוזיל את מחירי הכרטיסים בצורה זו. כך למשל, באתר "טיסות סודיות" מופיעות טיסות משולבות של איבריה ובריטיש איירוויז במחירים של החל מ־987 דולר. עוד עולה מנתוני האתר כי ניתן למצוא טיסות הלוך ושוב של לוט החל מ־906 דולר (קונקשן בוורשה), של חברת KLM החל מ־1,045 דולר (קונקשן באמסטרדם) ושל איבריה החל מ־1,145 דולר (קונקשן במדריד).