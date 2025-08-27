ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
החברה האמריקאית שמאשרת: תחזור לישראל בספטמבר
החברה האמריקאית שמאשרת: תחזור לישראל בספטמבר

דלתא איירליינס מודיעה רשמית כי תחזור לפעול בקו תל אביב – ניו יורק החל מ־1 בספטמבר, עם 7 טיסות שבועיות • החל מחודש הבא יפעלו בישראל 4 חברות תעופה בקו זה: אל על, ארקיע, יונייטד ודלתא

סתיו ליבנה 09:31
מטוס של דלתא איירליינס / צילום: דלתא איירליינס
מטוס של דלתא איירליינס / צילום: דלתא איירליינס

חברת התעופה האמריקאית דלתא איירליינס מודיעה רשמית כי תחזור לפעול בקו תל אביב (TLV) - ניו יורק (JFK) החל מ־1 בספטמבר עם 7 טיסות שבועיות. כזכור, החברה שבה לישראל באפריל האחרון, וביטלה את פעילותה לאחר זמן קצר בעקבות פגיעת הטיל החות'י בנתב״ג ומבצע ועם כלביא. החברה הודיעה על ביטולים עד תחילת ספטמבר, ובחרה שלא להאריכם - מדובר בהבעת אמון מצד החברה, שרואה פוטנציאל בהפעלת טיסות בתקופת הביקוש של חגי תשרי.

החל מחודש הבא יפעלו בישראל 4 חברות תעופה בקו תל אביב ניו יורק: אל על, ארקיע, יונייטד ודלתא. מדובר בקו עמוס במיוחד עקב הביקוש הגבוה לטיסות עסקים, טיולים וביקורי משפחות. נזכיר כי ישראייר הודיעה על כוונתה להוסיף טיסות ליעד זה בסביבות אפריל 2026. אמריקן איירליינס שפעלה בקווים בין ישראל לארה״ב הפסיקה את פעילותה בישראל עד הודעה חדשה.