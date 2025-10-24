ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
חברת התעופה האמריקאית שחוזרת לישראל לראשונה מפרוץ המלחמה
אמריקן איירליינס

חברת התעופה האמריקאית שחוזרת לישראל לראשונה מאז פרוץ המלחמה

תאריך היעד להפעלת הטיסות הוא מרץ 2026, ובכך היא מצטרפת לדלתא ויונייטד איירליינס שכבר חידשו את פעילותן • בתקשורת האמריקאית אף מדווחים כי החברה החלה לגייס דיילים דוברי עברית

סתיו ליבנה 16:09
מטוס של אמריקן איירליינס / צילום: יוסי אלוני
מטוס של אמריקן איירליינס / צילום: יוסי אלוני

לראשונה מאז 7 באוקטובר 2023, חברת התעופה אמריקן איירליינס תחדש בקרוב את טיסותיה לישראל.

עם תפריט מרענן ומדויק: בית הקפה בקיבוץ שעבר מתיחת פנים

תאריך היעד להפעלת הטיסות הוא מרץ 2026, ובכך היא מצטרפת לדלתא ויונייטד איירליינס שכבר חידשו את פעילותן בנתב״ג. בתקשורת האמריקאית אף מדווחים כי החברה החלה לגייס דיילים דוברי עברית כהכנה לחזרה לטיסות.

אמריקן איירליינס נמנית עם החברות האחרונות המתכוונות לשוב לפעילות מלאה בישראל, והצפי הוא שתחדש טיסות לקו ניו יורק-תל אביב ומאוחר יותר תל אביב-פילדלפיה.

המחיר ההתחלתי של הטיסות נע סביב 859 דולר לכרטיס הלוך-חזור. לאחר חזרתה, יהיו לפחות חמש חברות שיפעילו טיסות ישירות בין שתי המדינות: אמריקן איירליינס, דלתא ויונייטד האמרקאיות, לצד אל על וארקיע הישראליות.