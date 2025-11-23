סמנכ"ל אל על: "יש אנומליה בין ביקוש והיצע בעולם התעופה"

סמנכ"ל השיווק והדיגיטל של אל על נדב חנין שוחח עם כתבת גלובס אלה לוי־וינרב במסגרת ועידת ישראל לעסקים ה־32 וסיפר כי ענף התעופה המקומי אמנם החל להתייצב, אך בעיות כלל עולמיות בתחום, ישפיעו לרעה גם על ישראל.

"יש אנומליה בין ביקוש להיצע בעולם. יש מחסור בשרשרת האספקה - גם של מטוסים וגם של מנועים. חברות כמו וירג'ין נאלצו לקרקע חלק מהצי שלהן כי אין מנועים. פורסם שהמחסור יפגע בכ־11 מיליארד דולר בהכנסות של החברות באופן הכולל".

כדי להסביר את עומק הפער, חנין הזכיר את הנתונים של יצרניות המטוסים: "ההזמנות הכוללות למטוסים ב־2024 עמדו על 15 אלף. בואינג הצליחו לייצר 1,100 מטוסים. כדי להדביק את הפער בין הביקוש להיצע היו צריכים 2,100 מטוסים. אם הפער לא יילך ויצטמצם כתוצאה מתגבור הייצור, לא יהיה איזון בין ביקוש להיצע", אמר חנין.

"לא רצינו להיות פה לבד"

עם זאת, בתוך המצב העולמי המאוד מאתגר, השוק הישראלי חוזר אט־אט לשגרה: "לעומת 24 חברות שפעלו כאן במהלך המלחמה - כולל פליי דובאי, שטסה כל הזמן - יש היום כבר 60 חברות שעוברות בנתב"ג. המספר הזה רק יגדל, ואנחנו לקראת להתייצבות". חנין הזכיר כי יש גם חברות חשובות שאינן חוזרות כרגע - טורקיש וריינאייר הסירו את ישראל מהמפה, ואיזי ג'ט תחזור רק בתחילת 2026.

בעניין אחר, על התוכנית להקמת בסיס פעילות של חברת וויזאייר בישראל, אמר חנין כי אל על דורשת שלצד התחרות שתגבר מצד החברה ההונגרית, תתקיים גם שוויוניות. "חברה זרה שרוצה להקים בייס, כמו וויזאייר, שיחולו עליה חוקי רגולציה אחרים. אני שם בצד את העלויות הביטחוניות. כל חברה שרוצה לפתוח יעד חדש, חייבת אישור ביטחון. הרבה פעמים זה לא מתאפשר, אין כוח אדם, ועוד, זה נמנע מחברות ישראליות. וויזאייר יכולה לטוס לאן שהיא רוצה ומתי שהיא רוצה", אמר.

חנין דחה את הטענות לפיהן אל על ניצלה את תקופת המלחמה להעלאות מחירים אגרסיביות. "הדוחות שלנו מפורסמים, ועל פיהם המחיר הממוצע לכרטיס עלה ב־16% במקסימום. זה נתון עובדתי", אמר. "השוק התנהג בצורה לא נורמלית. אנחנו לא רצינו להיות פה לבד. גם על אל על יש קושי מסוים כשאין אף חברת תעופה ואנחנו צריכים לספק לכל מדינת ישראל מענה בחו"ל. זה לא שהיו מטוסים על הקרקע ולא נתנו מענה. בסוף זה עניין של היצע וביקוש והפערים לא גדולים ולפעמים אנחנו יותר זולים".

עוד הוסיף, כי "צריך להסתכל על המכלול הכולל, מה המוצר כולל, כי בסוף יש פערים בין הטיסות. שעות הטיסה אצלנו הן הטובות ביותר, טיסות לאירופה בבוקר, יש יום שלם לנצל בחו"ל. הרבה חברות בחו"ל ממריאות אחר הצהריים, אתה מבזבז יום ומשלם מלון. המסלול באל על מאפשר טרולי ותיק גב, הצוותים הם כחול לבן, בעיתות כאלה, אי אפשר לדעת מה יהיה מחר. כשיש לך את הביטחון, לא רק על הטיסה, אלא גם הצותים. הטייסים הם טייסים של חיל האוויר, אין טייסים טובים מהם בעולם. כולל צוותים רפואיים".

