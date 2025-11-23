"המוטיבציה של הממשל האמריקאי במזרח התיכון ובכלל חזקה. כשהנשיא דונלד טראמפ נפגש בשבוע שעבר עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן, ראינו את ההתערבות החזקה ביישוב סכסוכים במזרח התיכון. המוטיבציה של הממשל האמריקאי היא ליצור מסדרון מהמזרח הרחוק לאירופה - מסדרון של תשתיות, תחבורה, אנרגיה ותקשורת. המסדרון הזה הוא הזדמנות גדולה של מדינת ישראל להיות צומת תקשורת עולמי מאוד גדול. אנחנו רואים את ההזדמנויות, ויש לנו מוטיבציה מאוד גדולה להשקיע בזה. אני בטוח שבחודשים הקרובים נראה חדשות, ואני אופטימי מאוד" - כך אמר היום (א') ניר דוד, מנכ"ל בזק, בשיחה עם בר לביא, ראש מערכת החדשות של גלובס, בוועידת ישראל לעסקים ה-32 של גלובס.

דוד הביע אופטימיות גדולה לגבי כלכלת ישראל וציין כי "מתחילת שנת 2025 ובעיקר משחרור החטופים, אנחנו רואים שהמשקיעים מחו"ל ירדו מהגדר ומשקיעים בישראל. קרנות כמו בלקרוק ואחרות משקיעות בנו ובחברות אחרות. אני מאמין שמה שבזק חווה, וגם הבנקים, נפגוש את זה מחלחל יותר ויותר לטכנולוגיה הישראלית. נראה גידול בהשקעות הישראליות, ונראה את הפוטנציאל מתפוצץ בעולם שלנו".

דוד גם סיפק תחזית לעולם הטכנולוגי וציין כי "מהפכת ה-AI וצריכת הטכנולוגיה בעולם תמשיך לגדול בקצבים אקספוננציאליים. זו הזדמנות מצוינת למדינה שמושתת בבסיסה על טכנולוגיה להמשיך לפרוח. נראה את הבית שלנו משתנה, טכנולוגיה נכנסת והופכת לבית חכם, ערים יותר חכמות, וזו הזדמנות מצוינת, כל עניין אבטחת המידע והסייבר".

את הדברים אמר דוד על רקע נתונים שהוצגו בוועידה, לפיהם ישראל היא במקום התשיעי בעולם באינטרנט הקווי אך רק במקום ה-63 בתחום הסלולר. "הנתונים מדויקים, אפשר לראות הבדל גדול מאוד בהשקעות בשני השווקים", אמר דוד. "בשוק הנייח אנחנו רואים את ההתפתחות המטורפת, ההתפוצצות של הסיבים האופטיים. מנגד, בשוק הסלולר יש היפר-תחרות, ולכן יש חשש להשקיע מתוך חשש שלא יראו החזרים. לרגולציה יש משקל משמעותי".

לדבריו, הפתרון טמון ברגולציה חכמה: "רגולציה היא טובה, כל עוד היא יודעת למנן את הדברים ולעודד את ההשקעות - וראינו את זה בשוק הסיבים".

ביטול ההפרדה המבנית: הזדמנות להוזיל את יוקר המחיה

בימים אלה נבחנת האפשרות לביטול ההפרדה המבנית של בזק, כשבפועל היא תוכל לאחד את ההפסדים הצבורים של yes בהיקף של 1.2 מיליארד שקל. לדברי דוד, "זו הזדמנות של הרגולטור להשפיע על שני דברים מרכזיים בחיי הציבור. להשפיע על יוקר המחיה. החלטה כזו תאפשר יעילות ולהוריד מחירים -+ וגם להעלות את רמת השירות של הלקוחות, שמקבלים את השירות מחברה אחת ולא מכמה חברות, והלקוח מטורטר. שר התקשורת (שלמה קרעי) אמר שעד סוף השנה תהיה החלטה".

הנציג הדיגיטלי: 400 שיחות ביום עם שביעות-רצון גבוהה

אחד החידושים שדוד התגאה בו הוא הנציג הדיגיטלי של בזק. "העלינו נציג דיגיטלי שנותן ללקוח שירות מקצה לקצה, פותר תקלה או מתאם עם טכנאי אם צריך עבודה בשטח. אני מציע לכל אחד לעשות שיחה עם הנציג הדיגיטלי של בזק. זו חוויה מסוג אחר.

"אנחנו עשינו כלי ללא המתנות. לא מדברים עם רובוט, מדברים כמעט עם נציג אנושי, מאוד יעיל, שירותי, עובד 24/7. בכל יום הוא עונה ל-400 שיחות, עם שביעות-רצון גבוהה ואחוזי פתרון תקלה זהים לנציג אנושי. מי שחווה את החוויה הזו לא מוותר. אנשים שמדברים עם נציג דיגיטלי מתרגשים".

בזק ללא גרעין שליטה: "הכוח נמצא איפה שהאסטרטגיה והעבודה הקשה"

בימים האחרונים חיסלו קרן סרצ'לייט ודוד פורר, בעלי השליטה בבזק, דרך חברת ההחזקות בי-קום, את החזקותיהם בחברה. לדברי דוד, יגיעו משקיעים חדשים. "זו חברה מפתה, חברה חזקה, חברה רווחית, אין שום סיבה שאנשים לא ירצו להשקיע בה יותר. טכנית זה לא יהיה קל (בגלל השווי הגבוה שלה, נ"א), אבל זה קורץ".

לדבריו, "גיבשנו הנהלה מאוד חזקה. בשנתיים האחרונות עיצבנו הנהלה איכותית שמכירה את האסטרטגיה של החברה, וזו הנהלה שיודעת לעשות אקסיקיושן חזק. אנחנו לא עסוקים בתוכניות שלנו מי יהיו בעלי השליטה, זה פחות מעסיק אותנו ואת התוכניות שלנו. בסוף הכוח נמצא איפה שהאסטרטגיה והעבודה הקשה, והתוצאות".

דוד גם סיפק תחזית לתחום הסלולר והקווי, פעילות הליבה המקורית של בזק. "אני חושב שנראה צמיחה בסלולר. באשר לתחום הקווי, בזק היא לא (רק) שחקן, היא המגרש עצמו. נראה את בזק ממשיכה להשקיע ולתת לציבור הישראלי הרבה מאוד רוחב פס, הרבה מאוד אינטרנט מאוד חזק. בסוף, בקצה, השקט של התשתיות לגדול ולצמוח, ולמדינת ישראל להתחרות ביתר העולם וביצוא החשוב שלנו, שזה טכנולוגיה".

דוד הזכיר גם כיצד הוא החל את דרכו בבזק לפני עשרות שנים. "הגעתי לבזק לפני 32 שנים עם חולצה לבנה. התחלתי בעולם התשתיות, אני חושב שאני אחד מהאנשים היחידים בארגון שמכיר מהסיב שעובר ועד התוכניות האסטרטגיות של החברה".

