המעבר הדרמטי של מועדון פליי קארד השייך לאל על מכאל למתחרה ישראכרט הזריק אנרגיות חדשות לשוק כרטיסי האשראי החוץ-בנקאיים - ובייחוד אלה שמציעים צבירת נקודות למימוש בטיסה.

● כאל איבדה את השליטה במועדון הכי נחשק: כך היא מנסה למזער נזקים

● בדיקת גלובס: רק רשת אחת הורידה מחירים בעקבות "הסל של ישראל"

החברות השונות מככבות בימים אלה בהפסקות הפרסומות ובדיגיטל, שם הן מציגות את הצעות הערך שלהן לצרכנים, כשכל אחת טוענת כי אצלה הצבירה היא המשתלמת ביותר.

בתקופה שבה הטיסות לחו"ל יקרות במיוחד, בעיקר משום שחברות תעופה רבות עדיין לא חזרו לארץ, ומאידך ישראלים רבים מעוניינים "להתאוורר" בחופשת קיץ, הטבות כאלה עשויות להיות אטרקטיביות במיוחד. אך מי מהן המשתלמת מכולן?

עם מי כדאי לטוס

בתחום ההטבות לטסים לחו"ל בולטות שלוש חברות כרטיסי אשראי ישראליות: ישראכרט, כאל ומקס. נתחיל מישראכרט, שהחל מדצמבר תנהל עבור פליי קארד של מועדון הנוסע המתמיד של אל על את כרטיסי הפרימיום והברונזה, בנקאיים וחוץ-בנקאיים.

רכישה בפליי קארד מאפשר צבירת נקודות למימוש ברכישת כרטיס טיסה של אל על, דלתא, KLM ואייר פראנס. בנוסף, ניתן לממש נקודות שנצברו כדי להוזיל כרטיסים שנקנו בעסקאות רגילות.

מקס מפעילה את אתר ההטבות Max Travel, שבו מוצעים ללקוחות כרטיסי טיסה של כל החברות (לרבות אל על), כרטיסים לאטרקציות (כמו הופעות, אירועי ספורט ועוד) והנחות בבתי עסק.

כל מי שמחזיק בכרטיס למעשה יכול לממש נקודות באתרי ההטבות השונים של מקס, ולקנות כרטיס טיסה במחיר שבחברה אומרים שהוא תחרותי לשוק. בבדיקה שערכנו נמצא כי כרטיס טיסה לניו יורק, שעולה באתר אל על 1,735 דולר, מוצע באתר מקס טראוול ב-1,650 דולר.

בכרטיס הקאשכאל פרו לא ניתן לממש ישירות את נקודות הצבירה לקניית כרטיסי טיסה. עם זאת, ניתן להמיר נקודות לאתר המתנות BUYME, ובמסגרתו ניתן לקנות הטבות לכרטיסי טיסה וחבילות נופש של ארקיע.

ההבדלים בקאשבק

גם בגזרת הקאשבק ישנם הבדלים בין החברות, כאשר קאשכאל פרו מציע את אחוזי ההחזר הגבוהים ביותר על עסקאות רגילות. כאן ניתן לצבור קאשבק החל מהשקל הראשון, בשיעור של 1.25% מערך העסקה. את הנקודות ניתן להמיר לשובר של BUYME כשכל נקודה שווה שקל.

המודל זהה גם במקס, אך שם ערך ההמרה של נקודות משווי העסקה עומד על 1% למחזיקי חלק מהכרטיסים. בחו"ל, לעומת זאת, עסקאות של מקס מקנות קאשבק בגובה 2%.

בפליי קארד אין כלל מודל של קאשבק, אך לקוחות הנוסע המתמיד יכולים לצבור "יהלומים" שמאפשרים לשדרג את מעמד הכרטיס ו"לטפס" במדרגות הפרימיום. כך הם יקבלו אחוזי צבירה גבוהים יותר של נקודות למימוש ברכישת כרטיס טיסה.

התחרות בין הכרטיסים השונים באה לידי ביטוי גם בעסקאות שמתבצעות בחו"ל, המרה למט"ח וביטוחים שונים שמוצעים בהנחות משמעותיות.

"לכל מי שמחזיק כרטיס אשראי חוץ-בנקאי של אחת מחברות האשראי הגדולות, כדאי לבדוק מה מגיע לו לפני שהוא מזמין טיסה לחו"ל", מסביר גורם בשוק האשראי. "ייתכן מאוד שאנשים צוברים המון נקודות בכרטיסים השונים, ויכולים לנצל אותן כדי להקל על ההוצאה הכבדה של טיול בחו"ל".