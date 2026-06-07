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פוקס

ויזל ונוי הדס כבר לא: פוקס לא תרכוש את רשת נוי השדה

קבוצת פוקס הודיעה כי המגעים שנבחנו בין החברה לבין רשת קמעונאות הירקות והפירות נוי השדה הסתיימו ללא רכישה - וזאת "לאור אי-הסכמות עקרוניות בין הצדדים במספר נושאים"

נבו שפיר 17:47
נוי הדס, מייסדת ומנכ''לית רשת נוי השדה / צילום: חיים אפריאט
נוי הדס, מייסדת ומנכ''לית רשת נוי השדה / צילום: חיים אפריאט

קבוצת פוקס , בשליטתו ובניהולו של הראל ויזל, הודיעה היום (א') כי המגעים שנבחנו בין החברה לבין רשת קמעונאות הירקות והפירות נוי השדה של נוי הדס הסתיימו ללא רכישה.

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כזכור, לאחרונה דיווח ויזל לרשות ניירות ערך כי פוקס ערכה משא-ומתן ובדיקת נאותות לצורך רכישה מלאה או חלקית של רשת הירקות והפירות נוי השדה, שמגלגלת קרוב ל-250 מיליון שקל בשנה.

בהודעה שהוציאה היום פוקס לבורסה נכתב כי "בהמשך לדיווח בדבר המשא-ומתן לרכישת השליטה ברשת נוי השדה, החברה מעדכנת בזאת כי במסגרת פגישה בין הצדדים שהתקיימה היום, 7 ביוני 2026, הוחלט שלא להמשיך במשא-ומתן בין הצדדים ולעצור את תהליך השלמת בדיקות הנאותות, לאור אי-הסכמות עקרוניות בין הצדדים במספר נושאים".

כזכור, זו הייתה אמורה להיות דריסת הרגל הראשונה של איש העסקים הוותיק בתחום קמעונאות המזון, ובפרט של ירקות ופירות. לאחרונה השתלטה קבוצת פוקס על הזכויות לשיווק מוצרי דייסון בישראל, ולפני כשלוש שנים נכנסה גם לתחום המסעדות עם רשת ההמבורגריות האמריקאיות שייק שאק.

בהודעה המקורית ששחררה פוקס ביום רביעי האחרון נכתב כי "במסגרת האסטרטגיה לבחינת הזדמנויות עסקיות להרחבה וגיוון הפורטפוליו של החברה, החברה מנהלת משא-ומתן לרכישת השליטה ברשת נוי השדה, אשר נוסדה על-ידי נוי הדס בשנת 2012 ומתמחה בשיווק פירות וירקות, לצד מוצרי מעדנייה, מאפים, מוצרי חלב וגבינה ומוצרים נלווים נוספים".

לרשת הירקניות של אשת העסקים נוי הדס בת ה-34 יש כבר 17 סניפים ברחבי הארץ, שני מרכזים לוגיסטיים גדולים ומערך אונליין, שמגלגלים יחדיו קרוב ל-250 מיליון שקל בשנה. את הרשת היא הקימה לפני כ-13 שנים, בהיותה חיילת משוחררת, והסתמכה על הידע המשפחתי בתחום שיווק מוצרים מן הצומח, כבת למשפחה של חקלאים מצפון הארץ.

פנינו לתגובת פוקס ונוי השדה, ותגובתם תשולב לכשתתקבל.