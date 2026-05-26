פוקס עברה להפסד. המניה צונחת, אלה הסיבות

קבוצת האופנה פוקס בהנהלת הראל ויזל מסכמת את הרבעון הראשון של 2026 עם הפסד של 34 מיליון שקל, לעומת רווח של 25 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בעקבות הדוחות, המניה נופלת בחדות במסחר בתל אביב ומובילה את הירידות במדד ת"א 125, כאשר גם חברת-הבת ריטיילורס נסחרת באדום.

על-פי הקבוצה, השחיקה ברווח נובעת מאיחוד הדוחות בין קבוצת פוקס לחברת-הבת ריטיילורס, שהציגה ירידות משמעותיות אף היא ברבעון האחרון; זאת בין היתר בשל ירידת הערך המתמשכת במותג נייקי והמכירות הנמוכות בתחום הספורט, לצד השפעת ימי המלחמה נגד איראן.

על אף הגידול בכמות החנויות (284 חנויות ברבעון הראשון של 2026, לעומת 255 בשנה הקודמת), במגזר הספורט של הקבוצה, המכירות, הרווח התפעולי והרווח הגולמי נחתכו משמעותית, בשיעור של יותר מ-5%.

בנוסף, נרשמה הוצאה ניכרת נוספת של כ-20 מיליון שקל, בעקבות הוצאות מימון על גידור הדולר, שהמשיך לרדת לאורך הרבעון. עם זאת, בגזרת טרמינל איקס, התוצאות מבטיחות - עם גידול משמעותי במכירות ובחנויות ורווח תפעולי של 9 מיליון שקל, לעומת 6 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה שעברה.

במבט על הגורם העיקרי להפסדים של פוקס ברבעון החולף, ריטיילורס רשמה הפסד של כ-36.2 מיליון שקל, בהשוואה להפסד בסך של כ-4.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

נייקי מתקשה להדביק את הקצב מול המתחרות

מניית נייקי העולמית נמצאת בצניחה חופשית לאורך חמש השנים האחרונות, במהלכן ירדה בסך-הכול בכ-67%, כך שמחירה בימים אלה מגלם שפל של יותר מעשור. בקבוצת נייקי נמצאים גם המותגים איירג'ורדן וקונברס, ועל אף הפופולריות שלהם, התוצאות של החברה חלשות מאוד.

על-פי הערכות בשוק, נייקי מתקשה להדביק את הקצב בתחרות בתחום הנעלת הספורט, ולא מייצרת דגמים חדשים שמותאמים לדור הצעיר שמעדיף טרנדים אופנתיים חדשים.

המנכ"ל החדש אליוט היל, שהחליף את קודמו ג'ון דונהיו באוקטובר 2024, הבטיח להחזיר את ספורטאי העילית למרכז הבמה של נייקי, לאחר שאלו עזבו אותה - ולשפר באופן כללי את ביצועי המניה. כרגע נראה שחילופי ההנהלה לא הועילו לחברה.

"אנו מאמינים כי המהלכים שנייקי מובילה כיום לחיזוק המותג ולהאצת הצמיחה בשווקים המרכזיים, מייצרים עבורנו פוטנציאל משמעותי להמשך התפתחות והעמקת הפעילות בשנים הקרובות", מסר תומר צ'פניק, מנכ"ל ריטיילורס, בתגובה לדוחות. "במקביל, אנו בוחנים באופן אקטיבי הזדמנויות עסקיות נוספות, הן באמצעות הרחבת שותפויות קיימות והן באמצעות כניסה לפעילויות חדשות ולמנועי צמיחה נוספים, במטרה להמשיך ולייצר ערך ארוך-טווח לקהל הצרכנים ולבעלי המניות".

עם זאת, כרגע החברה לא מתכוונת לבצע שינויים בתמהיל המותגים שלה, או לבחון מחדש את השותפות האסטרטגית עם נייקי, על אף ההפסדים ההולכים וגוברים של המניה העולמית. כמו כן, לא תהיינה משמעויות תפעוליות אחרות בדמות צמצומי כוח-אדם ואחרים, מתוך ציפייה כי הרבעונים הבאים צפויים לאזן את ההפסדים של הרבעון הראשון.