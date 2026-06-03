ויזל בדרך לשוק המזון? פוקס במו"מ לרכישת השליטה ברשת נוי השדה

האם הראל ויזל בדרך לשוק המזון? איש העסקים ובעלי קבוצת פוקס לא עוצר, ואחרי קבלת הזכויות על שיווק מוצרי דייסון בישראל לפני מספר חודשים, כעת הוא מגיש הצעה לרכישת השליטה בקמעונאית הירקות והפירות "נוי השדה". בשלב זה לא ידועים פרטים נוספים על מהות או גובה ההצעה.

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חברת פוקס דיווחה הבוקר (ד') לבורסה כי "במסגרת האסטרטגיה לבחינת הזדמנויות עסקיות להרחבה וגיוון הפורטפוליו של החברה, החברה מנהלת משא-ומתן לרכישת השליטה ברשת 'נוי השדה', אשר נוסדה על-ידי נוי הדס בשנת 2012 ומתמחה בשיווק פירות וירקות, לצד מוצרי מעדנייה, מאפים, מוצרי חלב וגבינה ומוצרים נלווים נוספים".

עוד צוין כי "השלמת עסקה בין הצדדים כפופה, בין היתר, להשלמת בדיקות נאותות, גיבוש הסכמות הצדדים לכדי הסכמים מחייבים וכן אישורי צדדים שלישיים, לרבות אישור הממונה על התחרות".

לרשת הירקניות של אשת העסקים נוי הדס בת ה-34 יש כבר 17 סניפים ברחבי הארץ, שני מרכזים לוגיסטיים גדולים ומערך אונליין, שמגלגלים יחדיו קרוב ל-250 מיליון שקל בשנה. את הרשת היא הקימה לפני כ-13 שנים, בהיותה חיילת משוחררת, והסתמכה על הידע המשפחתי בתחום שיווק מוצרים מן הצומח, כבת למשפחה של חקלאים מצפון הארץ.

נוי הדס, מייסדת ומנכ''לית נוי השדה / צילום: חיים אפריאט

הרכישה האחרונה של ויזל בתחום שאינה בתחום האופנה היא כאמור הזכויות על הפצת מוצרי דייסון בישראל. את הרישיון קיבלה רשת פוקס ללא עלות, לאחר סיום ההתקשרות של דייסון עם המפיצה הקודמת, חברת ב.נ.ז.כ סחר, אותה רכש חלקית בעבר איש העסקים ג'ורג' חורש.

אם העסקה תתממש, ויזל יכניס את פוקס, שהראתה תוצאות בעייתיות ברבעון הראשון של 2026, לעולם חדש לחלוטין של קמעונאות המזון - תחום תחרותי ביותר עם אתגרים לא מעטים.

הראל ויזל, מנכ''ל ובעלי קבוצת פוקס / צילום: כדיה לוי

מ"נוי השדה" נמסר בתגובה: "קיבלנו הצעה, וכרגע אנו בוחנים אותה". ברשת פוקס-ויזל בחרו שלא להגיב לדברים.